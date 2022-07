Nuevos cambios en la ITV: desde julio tu coche debe pasar dos nuevas pruebas si no quieres ser multado

Con motivo de la pandemia, en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se eliminaron muchas pruebas que los técnicos no podían comprobar por qué requería la entrada presencial al vehículo. Esto ahora ha cambiado porque a partir de este 1 de julio, todos los vehículos tendrán que pasar dos pruebas adicionales. No es la única medida que debes tener en cuenta al pasarla porque si el resultado es favorable y no llevas la etiqueta puesta podrás exponerte a una multa de hasta 80 euros.

En concreto, esta nueva versión tiene que ver con dos pruebas: que se vuelva a comprobar el correcto estado del troquelado del bastidor y que se compruebe la centralita electrónica del vehículo mediante el lector OBD que, en términos generales, sirve para encontrar fallos o manipulaciones en los controles de emisiones.

En primer lugar, los técnicos comprueban si es correcto el número de bastidor o VIN del vehículo. Esta cifra es el DNI de cada coche y está formado por una combinación única de 17 dígitos alfanuméricos que identifica al vehículo de forma exacta. Eso sí, mientras que no haya sido falsificado o borrado porque, aunque parezca mentira, resulta ser una práctica muy común entre los conductores. El número está ubicado en tres lugares: grabado en el salpicadero siendo visible desde el exterior; en la placa del fabricante o troquelado sobre el propio chasis. Lo que se comprueba en la ITV es que existe, su estado (ilegible, manipulación aparente, incompleto) y que coincida con el número que figura en la documentación.

Un técnico revisando un vehículo.

Por otro lado, el puerto OBD es el sistema que permite verificar la centralita electrónica del coche mediante la conexión de un ordenador externo. De esta manera, se comprueba que no haya errores o modificaciones en la centralita. Los técnicos también comprueban así las emisiones de los vehículos. No obstante, esta medida solo es apta para los vehículos M y N homologados según la normativa Euro 5 y Euro 6.

También te puede interesar...

-Cuidado si llevas perro en tu coche: la DGT te puede multar hasta con 80 euros

-La multa de la DGT por frenar de "forma brusca": 200 euros por considerarse una infracción grave

-Alerta en la ITV: todos los coches matriculados desde 2008 pueden suspender por un error muy común

Sigue los temas que te interesan