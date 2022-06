La proeza de 4 extremeños con un 14 en Selectividad: dónde estudiarán Raúl, Mario, Isabel y Daniel

Los cuatro tienen en común tres cosas: son extremeños, tienen un 14 en la Selectividad y no se lo esperaban. Mario, Raúl, Isabel y Daniel son los mejores de Extremadura en la EBAU. Los cuatro han sacado la máxima calificación en su comunidad en lo que supone una suerte de milagro extremeño del que no hay precedentes.

Algo más de 5.000 alumnos extremeños se examinaron de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad entre el 7 y el 9 de junio. El jueves de la semana pasada conocieron sus notas… y más de uno se llevó una sorpresa.

Los cuatro entrevistados tienen claro que optarán a opciones de la rama de ciencias, pero las carreras y el lugar donde la estudiarán varían considerablemente. Mientras que algunos tienen claro que quieren quedarse en su tierra natal, otros abandonarán el nido. En cualquier caso, sus notas les abren las puertas de cualquier universidad que quieran.

Mario Herreruela: "Tuve suerte"

Mario Herreruela, alumno del IES Augustóbriga (Navalmoral de la Mata). Cedida

Mario considera que ha tenido “suerte”, en sus propias palabras. “Por ejemplo, en historia, han tocado algunos textos más cortos y más sencillos. El examen de Matemáticas tenía problemas que yo ya había hecho, que ya es casualidad. Pero eso tampoco quita que yo reconozca mi propio esfuerzo”.

Este alumno del IES Augustóbriga (Navalmoral de la Mata, Cáceres) sabía que tenía “un bachillerato casi perfecto”, pero se esperaba, “como mucho, un 13,5”. “Sacar un 14 es muy complicado, se tienen que dar muchas cosas que no dependen de ti. Tienes que tener suerte”.

El jueves llegó la buena noticia: “Estaba a punto de comer y me dijo mi padre que ya habían habilitado la revisión de las notas. Yo pensé: ‘No puede ser, si las dan mañana’. Era jueves y la universidad dijo que lo daría el viernes. La página estaba colapsada porque estábamos entrando todos a la vez. Pasó como media hora hasta que lo pude mirar y al principio pensaba que era un error. no puede ser que sean todos dieces y un 9,75. Además, luego calculé la nota y daba un 13,95. ¡Con eso ya estaba contentísimo! Pero esa tarde me llamó mi hermano y me dijo que es un 14, porque me pondera matemáticas en vez de Física. Te puedes imaginar la alegría en casa”.

Mario ha decidido hacer Ingeniería Mecánica en Badajoz. “Quiero quedarme en Extremadura”, sentencia. Solo necesitaba un 5 para cursar esa carrera en la Universidad de Extremadura.

Raúl Tejada: "No lo esperaba"

Raúl Tejada, alumno del IES Eugenio Hermoso de Fregenal de la Sierra (Badajoz). Cedida

“No me esperaba un 14. Siempre he sido de sacar buenas notas, pero nunca me lo hubiera imaginado”, asegura Raúl Tejada, alumno del IES Eugenio Hermoso de Fregenal de la Sierra (Badajoz), que se enteró de su 14 en la playa.

“Justo me pilló de viaje de fin de curso. Estaba con mis compañeros saliendo de la playa. Cuando dijeron que habían puesto las notas estábamos todos muy nerviosos, pero cuando la vi me alegré mucho”.

Precisamente los nervios son un factor clave para él en la Selectividad. “El principal problema de la EBAU son los nervios y la ansiedad. Si eres capaz de controlarlo puedes sacar una buena nota, porque los exámenes de la EBAU son iguales o incluso más fáciles que los que has hecho a lo largo del curso”.

Raúl estudiará “casi seguro” la carrera de Medicina, una opción habitual entre los mejores alumnos de la Selectividad. “Tengo pensado hacerla en Sevilla por facilidad, porque está cerca de Extremadura y porque tengo allí familia”.

Isabel Martín: "Estudiaré química"

Isabel Martín, alumna del IES Norba Caesarina (Cáceres). Cedida

Isabel comparte la opinión de Raúl respecto a los nervios: “Yo creo que hace mucho abandonar los nervios. Hay que ir allí confiada y segura de que has estudiado mucho y que lo vas a hacer bien. Obviamente hay que seguir unos horarios a la hora de estudiar porque si no te descontrolas y vas dejando cosas atrás y se te come el tiempo”.

Esa ha sido una de las claves de su nota. “Sabía que iba a tener muy buena nota, pero el 14 no me lo esperaba. No me lo creía. Me metí a ver las notas y no podía creerlo”, asegura esta alumna del IES Norba Caesarina (Cáceres).

A diferencia de Raúl, Isabel ha decidido quedarse en su comunidad. “Voy a estudiar Química en la Universidad de Extremadura. Quiero quedarme cerca de casa y ya conocí las instalaciones y profesores y demás de las olimpiadas de Química. La verdad es que me interesó mucho la carrera y estar a una hora de casa es un beneficio siempre".

Daniel García: "Debes repasar"

Daniel García, alumno del IES Cristo del Rosario de Zafra. Cedida

Daniel se puso a dar saltos de alegría cuando supo la nota que había sacado. “Estaba con mi madre al lado y los dos empezamos a saltar (risas)”, asegura al otro lado del teléfono. Esperaba que estuviera bien, pero un 14 no me lo esperaba.

—¿Cuál es la clave para sacar un 14 en la EBAU?

—Tu nota depende de la dedicación que le tengas, en el fondo. Si llevas las cosas al día y te acercas al profe y resuelves tus dudas. Sobre todo depende del grado de dedicación que tengas. Si comparamos lo que estudié antes de la EBAU con lo que estudié durante el curso, no es nada. Antes de la EBAU lo que tienes que hacer es repasar lo que ya sabes.

Curiosamente, este 14 le ha hecho replantearse las cosas: “Siempre he tenido claro que quería estudiar matemáticas, porque me encantan. Pero ahora que tengo esta nota creo que puedo ir a un doble grado de Física con Matemáticas en la Complutense de Madrid. Ya he echado la solicitud, vamos”.

