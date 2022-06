Amaia, Carla y los millones de compradores de Shein: por qué vas a ser el próximo en caer

Ropa barata, rápida y variada son los adjetivos que caracterizan la marca de ropa Shein. El gigante chino ha llegado para quedarse, la firma de moda triunfa y crece considerablemente entre los jóvenes de hoy en día tras la apertura temporal de la tienda física. Pero el gigante asiático no tiene todas de su parte, según un informe del grupo de defensa suizo Public Eye, trabajadores del sector realizan una jornada laboral de 75 horas semanales y un solo día de fiesta al mes.

Con precios increíbles, que no tienen nada que envidiar a las grandes marcas, Shein se ha convertido en una apuesta segura. Con Shein siempre es buen día para estrenar ropa sin dejarte el sueldo del mes. Precisamente, en el momento en el que vivimos, el cliente se fija más que nunca en el precio de los productos. Ya no importa tanto la calidad, buscamos vestirnos de la forma más barata posible, y siguiendo la moda.

Chris Xu, el creador de la ropa con las tres B (buena, bonita y barata), creó la empresa en 2008 sin muchas expectativas. Sin embargo, casi 15 años después, esta famosa marca de ropa envía sus productos a países de todo el mundo, llegando a superar ampliamente las ventas de Inditex. SheInside, nombre original del gigante asiático, comenzó vendiendo vestidos de novia, pero tras 7 años de andadura comenzó con ropa interior, vestidos de ceremonia, moda de verano, accesorios e incluso zapatos.

Chris Xu el creador de Shein

Precios increíbles

Una de sus claves está en el canal utilizado para sus ventas, y es que únicamente se puede comprar a través de Internet. Debido en gran parte a que Shein carece de costes fijos como alquiler de tiendas, electricidad o excesivo coste de personal, la marca de ropa asiática es conocida por sus precios tan asequibles que van desde un top por 2 euros, un vestido por 5 e incluso unos zapatos por 10. Como es bien sabido, China es el gran productor y almacén mundial, competir con ellos es prácticamente imposible.

A pesar de las dudas en torno a la sostenibilidad, calidad de la ropa, así como de las condiciones de los trabajadores, la tienda online atrae diariamente a millones de jóvenes y no tan jóvenes de todo el mundo gracias a la gran variedad de estilos y tallas que ofrece.

Amaia Arzuaga es una de las seguidoras de este gigante asiático, una aficionada de la moda del siglo XXl. La joven no pasa de temporada sin visitar la aplicación de Shein. "La verdad que ya casi no recurro a las tiendas habituales, cada vez que necesito una prenda nueva acudo a Shein, siempre encuentro lo que quiero, es mi alidado de confianza", asegura Amaia.

Amaia Arzuaga estrenando conjunto de Shein Amaia Arzuaga

Sin embargo, son muchos los jóvenes que se quejan sobre la disparidad de tallaje. Es el caso de David Ortega, aunque está más que satisfecho con la relación calidad-precio, asegura haber tenido más de un problema con las proporciones. "Hay algunas camisetas que siendo la talla M me están grandes y otras justas, con Shein no sabes cómo acertar. Esta marca de ropa está muy bien pero hay que asegurarse bien de las medidas y de la calidad", puntualiza David.

Competencia

La empresa asiática ha llegado para quedarse y poder arrebatar el puesto número uno en ventas online a Inditex. Aunque Shein lleva escasos 15 años, la cadena asiática ha mejorado y mucho la calidad de sus productos.

Esto ha permitido que los clientes, jóvenes en su mayoría, tengan la posibilidad de renovar el armario casi diariamente e incluso poder navegar como quien trastea por las redes sociales buscando inspiración.

David Ortega con la camiseta de Shein. David Ortega

Como es el caso de Santiago Dumpiérrez, un joven canario que suele recurrir con frecuencia a la aplicación de Shein. "La verdad que es una tienda que me gusta mucho, es una alternativa a las tiendas tradicionales. Además, tiene gran variedad de estilos a un precio muy asequible", indica.

Sin embargo, debido a que el almacén se encuentra en la península, asegura que en Canarias no tiene la misma efectividad, "si que es verdad que mis amigos han tenido más de un problema con los envíos", afirma Santiago.

Variedad

Pero, ¿qué es lo que tiene Shein que gusta tanto? La respuesta es rápida: precios sensacionales, un catálogo con novedades cada minuto y gran variedad de tallas, estilos y gustos. Ya no solo son los adolescentes los que enloquecen por estrenar modelito cada día; también los adultos compran cada vez más en esta app.

Carla estrenando camisa de Shein Carla Britox

Podemos encontrar desde moda de baño, de deporte, arreglada e incluso complementos. Un claro ejemplo de ello es Carla, que hace escasas semanas compró una funda para el móvil, ropa para el gimansio y una camisa. "La verdad que yo suelo comprar bastante ropa de ahí y estoy muy satisfecha; soy conocedora de que el fast fashion significa explotación laboral, pero este tipo de consumo se da porque en las grandes industrias los precios no son tan asequibles", añade.

Por este mismo motivo Carla asegura que, a raíz de este fenómeno, trata de comprar y vender ropa en tiendas y plataformas de segunda mano para no fomentar esta explotación laboral y así reducir la compra de este tipo de productos.

Sin embargo, usuarios masculinos se quejan de su gran diferencia con la moda femenina. "Si que es verdad que el servicio es muy bueno, pero no tiene nada que ver con la ropa de chica. Para ellas hay de todos los estilos, colores y tallas, en cambio para los chicos hay menos variedad y mucho más caro", apunta Sergio Eraso, fiel seguidor de la tienda china.

Santiago con la camisa comprada en Shein Santiago Dumpiérrez

Además, el aumento en ventas ha permitido que se abran almacenes en toda Europa y así poder acelerar los pedidos. "Antes el paquete podía llegar a tardar meses, ahora en menos de una semana tienes la ropa en casa", añade Sergio.

Influencers de Shein

Shein comenzó directamente con la venta electrónica y obtuvo gran popularidad con sus acciones en las redes sociales: Instagram, YouTube y Tik Tok. Es habitual ver a celebridades recomendando ropa de Shein, incluso probándose ropa frente a sus seguidores.

Las redes sociales son las princiapales alidadas de Shein. Millones de usuarios comparten sus modelitos y sus estrenos, incitando así a un mayor consumo. Su gran audiencia se centra en la generación Z, los nacidos del 1995 al 2000, por lo que su estrategia se centra en jóvenes. Un público que está en constante renovación, por lo general un grupo que se deja llevar por el consumo.

Sergio Eraso estrenando camiseta de Shein Sergio Eraso

Así es como Gerardo Galante conoció Shein, "todo el mundo hablaba de sus precios, tenía la necesidad de probarlo y compré una camiseta. La verdad que me salió un poco mal porque me vino una prenda con un diseño totalmente diferente al de la foto". Por ese motivo, este joven recomienda leer las opiniones antes de comprar, "puede que te toque la lotería y te llegue lo que querías o que al contrario no se parezca ni en el dibujo, pero merece la pena arriesgarse", apunta Gerardo.

Sin embargo, otros clientes no se fían del todo de estas influencers como es el caso de Silvia Cordovilla. "Al final son personas que patrocinan la ropa a cambio de dinero o prendas gratis. Yo suelo comprar siempre en tiendas locales pero esta vez me animé a probar, y la verdad que me he quedado bastante satisfecha". Aunque si que es cierto que reconoce que no tiene nada que ver con sus locales de confianza, "cuando compras por Shein sabes a lo que te enfrentas", añade.

Asimismo, Gerardo admite que Shein es número uno en bisutería y complementos. "La verdad que he comprado más de una vez anillos, collares, pulseras e incluso gafas de sol, y para lo que cuestan están muy bien", corrobora el joven.

Silvia Cordovilla con su nueva adquisición de Shein Silvia Cordovilla

El precio y la rapidez de compra hace que mucho de los usuarios no cuestionen si realmente necesitan el producto o no, generando así una adicción a la compra. De ahí que estén tan de moda plataformas de venta de segunda mano. "Realmente es como un juego, una experiencia, puedes llenar el carrito de compra, sin mover un dedo y por un precio increíble", añade Gerardo.

Pop-up Madrid

La conocida marca de ropa asiática amplía sus horizontes, y es que hace apenas unos días abrió una tienda física en Madrid. Esta primera pop-up estuvo repleta de adolescentes que esperaban impacientemente a comprar alguna de las prendas de la temporada. Sin emabrgo, muchos jóvenes se quedaron a las puertas del local sin poder entrar. Ejemplo de ello fue la joven Amaia Arzuaga que se quedó sin el privilegio de poder entrar. "Me imaginaba que habría gente pero no tanta. Fue imposible acceder, tan pronto como vi la fila me di la vuelta", asegura Amaia.

La cantidad de vídeos, fotos y comentarios sobre la tienda temporal reflejaron los miles y miles de seguidores que tiene esta empresa. La tienda exprés que estuvo hasta el pasado domingo 5 de junio, consiguió lo que quería: causar ruido social y mediático.

Gerardo Galante con las gafas compradas en Shein Gerardo Galante

La posibilidad de poder probarse la ropa in situ es, probablemente, lo que provocó semejante apogeo de gente. Sin embargo, esta tienda no tenía todo a su favor, ya que las adquisiciones de la pop-up no podrán ser devueltas. Además, la marca de ropa china se encargó de empaquetar las compras con una bolsa que se asemeja al logo de Chanel, pese a que sus diferencias son obvias.

¿Éxito indiscutible?

EL éxito de Shein es indudable: moda variada, buenos precios, rapidez, calidad y diseño. Pero, ¿es tan bonito y positivo como parece? o, ¿detrás de esta empresa se esconden unas condiciones precarias?

El ritmo de producción y el silencio por parte de la empresa ha provocado serias dudas sobre las condiciones de los trabajadores, así como de la procedencia de las materias primas.

