Juan Carlos Quer se une al feminismo de Ayuso y ataca a Irene Montero: "Que no cite a mi hija"

22 de agosto de 2016. Es una fecha que Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, no podrá olvidar jamás. Entonces, la joven madrileña acudió a una fiesta en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), pero no regresó: fue agredida sexualmente y asesinada por José Enrique Abuín Grey, alias El Chicle. Juan Carlos, aún dolido, sigue con el suceso grabado a fuego en la memoria. Por ello, este miércoles ha pedido en Twitter a la ministra Irene Montero que dé instrucciones a Podemos que no cite “en público” el nombre de la joven asesinada “por respeto”.

“Ministra Irene Montero, por respeto a la memoria de Diana Quer, q. e. p. d., le solicito dé instrucciones para que ningún integrante de Podemos cite en público el nombre de mi hija. Su formación no la representa, no apoya a las víctimas, tan solo las utiliza políticamente. Respeto”, ha escrito Juan Carlos Quer en su perfil en Twitter.

Lo ha hecho tras publicar este miércoles otro tuit en el que ha compartido sendas informaciones sobre Isabel Díaz Ayuso reclamando la aplicación de la prisión permanente revisable e Irene Montero cargando contra ella. Por ello, Juan Carlos Quer ha escrito que “hay mujeres que defienden a la mujer con leyes como la Prisión Permanente Revisable, que evitará que violadores y asesinos reincidentes vuelvan a asesinar a niñas y mujeres inocentes –en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid–. Y hay otras mujeres que se indignan cuando estos agresores reciben su justa condena –en alusión a la ministra de Igualdad–”.

Ministra @IreneMontero por respeto a la memoria de Diana Quer, q.e.p.d, le solicito dé instrucciones para que ningún integrante de Podemos cite en público el nombre de mi hija. Su formación no la representa, no apoya a las víctimas, tan solo las utiliza políticamente.Respeto. pic.twitter.com/kGdubPlbAS — Juan Carlos Quer - Oficial (@JcQuer) May 25, 2022

Pese a todo, cabe destacar que ambas informaciones datan de diciembre del pasado año, aunque Juan Carlos Quer no ha querido perder la ocasión de recordar su opinión acerca de la prisión permanente revisable. Y no es la primera vez que lo hace. Lleva tiempo luchando para que la máxima pena carcelaria se consolide. Por ejemplo, el pasado 12 de abril, este padre cargó contra los “progres” por defender que “que muchos años de prisión para su asesino es un trato inhumano”.

“Hoy mi hija Diana cumple 24 años... en el Cielo. Un asesino y violador reincidente decidió acabar con su vida hace 6 años. Pena perpetua para la familia. Entretanto, los progres defendiendo que muchos años de prisión para su asesino es un trato inhumano. Besos y rosas al Cielo”, escribió.

Hay mujeres que defienden a la mujer con leyes como la Prisión Permanente Revisable, que evitará que violadores y asesinos reincidentes vuelvan a asesinar a niñas y mujeres inocentes. Y hay otras mujeres que se indignan cuando estos agresores reciben su justa condena. pic.twitter.com/VSKJN9XejL — Juan Carlos Quer - Oficial (@JcQuer) May 25, 2022

Tras la reivindicación

En todo caso, Juan Carlos Quer ha intensificado su lucha en favor del cumplimento de la prisión permanente revisable pese a que la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña estableció, en febrero de 2021, que el máximo de la pena a cumplir por José Enrique se fijara en 18 años. Éste es el tiempo mínimo de condena que debe cumplir para acceder al tercer grado, mientras que se estableció también un plazo de 25 años para que pueda solicitar la revisión de la condena y pedir una posible libertad.

La Audiencia acordó entonces que la condena de cinco años de cárcel impuesta a El Chicle por los hechos sucedidos en Boiro en diciembre de 2017 se acumule a la pena de cuatro años de cárcel y de prisión permanente revisable a la que también fue condenado por el asesinato de Diana Quer.

Debido a la unión de las penas de estas dos sentencias dictadas por la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, a efectos de acceso al tercer grado o de solicitar una revisión de la condena, se computan los plazos como si solo hubiese sido sentenciado a una única pena de prisión permanente revisable.

Diana Quer fue asesinada por 'El Chicle' el 22 de agosto de 2016.

En el auto, el magistrado presidente de la sección sexta indicaba que no le corresponde pronunciarse sobre el cumplimiento de una pena de dos años y medio de prisión interpuesta a El Chicle por la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña por unos hechos sucedidos en 2007.

En el auto explica que, al ser estos hechos cometidos antes de abordar a la joven de Boiro, la condena no puede ser acumulada a la de prisión permanente revisable. Sobre el cumplimiento de esta pena deberá decidir Instituciones Penitenciarias.

También te puede interesar...

-El emotivo mensaje del padre de Diana Quer por su 24 cumpleaños: "Pena perpetua para la familia"

-El Chicle, asesino de Diana Quer, será juzgado por una agresión sexual a su excuñada

-Uno de los detenidos por asesinar a Samuel recluta al primer abogado del Chicle: su estrategia

Sigue los temas que te interesan