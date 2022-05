Así funciona la App de Félix, Pedro y Pablo para jugar con desconocidos al pádel: facturan 80 millones

El boom que está sufriendo el pádel en España y en Europa es imparable. Sin ir más lejos, desde 2016 el número de pistas se ha triplicado por todo el continente hasta llegar a las 26.314. Y, claro, la creciente construcción de instalaciones se justifica en que existe una fiebre por practicar este deporte de raqueta. Una fiebre de la que en parte son responsables Félix Ruiz, Pedro Clavería y Pablo Carro. Estos tres amigos son los que están detrás de Playtomic, una aplicación que “facilita la organización” de cualquier partido. Y, la verdad, ha sido tan exitosa que en 2021 estos empresarios españoles facturaron 80 millones de euros.

Pero lo que está claro es que la aplicación de Félix, Pedro y Pablo no habría alcanzado tales cifras de facturación sin que el pádel haya crecido como la espuma. Como vasos comunicantes: el boom del pádel provoca el éxito de Playtomic y viceversa. “Para mí, hay señal rotunda sobre el crecimiento del pádel en Europa: en 2019 y 2020 se han construido el mismo número de pistas de pádel que en los 20 años anteriores”, explica a EL ESPAÑOL Pedro Clavería (Madrid, 1987), uno de los tres cofundadores de Playtomic.

Este dato, de hecho, se refleja en el estudio Global Padel Report que ha publicado este jueves Playtomic en colaboración con Deloitte. Y es que Playtomic se está convirtiendo en algo más que una aplicación de reservas de pistas, ya que está revolucionado el mundo del pádel hasta el punto de invertir en este tipo de informes. De este último, también se desprende que el número de clubes de pádel ha crecido un 181% en los últimos cinco años en Europa. Unos sorprendentes datos de desarrollo en los que ha contribuido Playtomic, la App que opera en 34 países interconectando a un millón de jugadores activos.

–Pedro, ¿considera que Playtomic es uno de los causantes del boom del pádel?

–Sí, totalmente. No somos los únicos responsables de este fenómeno social, pero sí hemos sido catalizadores al facilitar a las personas quedar con jugadores de su mismo nivel a la hora que sea y dónde sea gracias a Playtomic. De hecho, hemos creado el equivalente del hándicap del golf, pero para el pádel. Esta forma de medir ya está siendo reconocida por muchas instituciones de pádel en Europa.

Esa capacidad catalizadora, en este sentido, ha sido corroborada por Javier Martí, fundador y director de la Ciudad de la Raqueta y uno de los mayores expertos sobre el funcionamiento del pádel y el tenis en España. “Actualmente, Playtomic desempeña un papel muy importante en el alquiler de nuestras pistas. Diría que un 95% de los jugadores que reservan en nuestras instalaciones lo hacen a través de esta aplicación, que ya se ha vuelto mayoritaria en España y en muchos países del mundo”, indica Martí.

Inventando una App millonaria

Que Félix, Pedro y Pablo hayan facturado casi millón y medio de euros en 2019, 20 millones en 2020 y 80 millones de euros en 2021 con Playtomic ha sido gracias a cristalizar una simple idea: reservar una pista de pádel o de tenis. “Al principio queríamos ser el Booking deportivo, pero nos dimos de frente con la realidad. Así que dimos el salto sólo a pádel y tenis porque son deportes con un comportamiento común. Aún así, el pádel ha triunfado porque es muy social, muy urbano”, esgrime Clavería.

Fue Félix Ruiz (Marbella, Málaga, 1982) quien se dio cuenta de la dificultad que había para reservar una pista de pádel cuando se trasladó a Madrid por motivos laborales. Había mucha gente, muchas pistas, muchos horarios, pero poco orden y nada de sistematización. “Félix nos conocía a Pablo y a mí por separado y él fue el nexo. Nos convenció de que apostásemos por Playtomic, así que en 2017 nos unimos al proyecto”, recuerda Pedro Clavería, que hasta entonces estaba trabajando en la empresa alemana Rocket Internet, dedicada a la creación de empresas online.

Pero Pedro lo dejó todo por Playtomic al igual que Pablo Carro (Madrid), el otro cofundador. Antes de Playtomic, Pablo trabajaba en Syltek, una empresa que entonces era líder en la gestión de clubes de pádel, golf y tenis hasta que Playtomic la compró. Y así, uniendo los talentos de Pedro, Pablo y Félix, también cofundador de Tuenti, nació Playtomic, la empresa que en la actualidad gestiona cerca de 5.000 clubes por toda España y que emplea a casi 200 trabajadores.

“Pero la aplicación funciona en todo el mundo. Estamos presentes en 34 países. Y, aunque España sigue siendo de los principales mercados al representar alrededor de un 30%, Italia, Suecia, Benelux, Finlandia o México, por ejemplo, son mercados muy importantes para Playtomic”, sostiene Pedro Clavería. Ese empuje mundial, evidentemente, está detrás de la facturación millonaria de la empresa.

–Pedro, ¿cómo gana dinero Playtomic gestionando las reservas de pistas?

–Actualmente, hay dos maneras. Al ser un marketplace, los clubes pagan una cuota mensual de unos 100 euros para que gestionemos reservas, les ayudemos en la domotización y el encendido y apagado de las luces, etc. Y, por otra parte, el usuario que va a reservar la pista paga una comisión que, en España, es de 29 céntimos.

El pádel, sin límite

Los ingresos de Playtomic serían menores si el pádel, como deporte, como afición, no estuviese en un auge tan estelar. “Es un deporte que triunfa por varias razones: es divertido, fácil de jugar y muy social. Aquí, ten en cuenta que en un partido se pueden juntar personas de distintos sexos y edades, algo poco frecuente en el deporte. En el pádel la edad no importa tanto porque no sólo influye el físico, sino la astucia o la colocación de las bolas. Es decir, que el pádel sea tan intergeneracional hace que sea muy social”, explica a EL ESPAÑOL Javier Martí, director de la Ciudad de la Raqueta.

El pádel triunfa porque es un deporte intergeneracional. Cedida

En estos mismos términos se ha pronunciado Pedro Clavería calificando al pádel como un “fenómeno social único en la historia”. De hecho, según el estudio que han publicado Deloitte y Playtomic, “el 57% de los jugadores toman una bebida o refresco después del encuentro”. Eso, evidentemente, fortalece la socialización a través del deporte.

No obstante, para Javier Martí hay más aspectos que influyen en la eclosión del pádel: “En España, este deporte ha estado en crecimiento los últimos 25 años, pero es verdad que se ha acelerado su desarrollo en los últimos cinco años por las aplicaciones y por la irrupción de las marcas de tenis como Wilson, Head o Babolat en el pádel. Piensa que el pádel se beneficia de las bondades del tenis, que es el cuarto deporte en el mundo, al tener la misma raíz. La gente de otros países que no lo conocía ahora lo empieza a conocer y dice 'uy, esto es como el tenis, pero más fácil'. Eso ha causado su eclosión en muchos países, como en Italia o en los nórdicos”.

Es más, en el Global Padel Report, en el cual ha participado Pedro Clavería, se afirma que el crecimiento del número de pistas en Italia y Suecia en los dos últimos años ha sido del 374% y el 388%, respectivamente. Casi nada. Pero para Javier Martí, el boom del pádel no acaba aquí, sino que “seguirá siendo fuerte y sostenido en el tiempo y cada vez será mayor gracias a la creciente visibilidad que le están dando las televisiones”.

Félix Ruiz, Pablo Carro y Pedro Clavería facturaron 80 millones de euros en 2021 gracias a Playtomic. Cedida

De ahí que, de momento, el pádel no tenga límite de crecimiento. Ni en número de jugadores ni en número de visualizaciones. Tanto que en 2016 las visualizaciones en YouTube del World Padel Tour sólo alcanzaron los 22 millones. Al cierre de 2021, llegaron a las 145 millones. Los patrocinios, en este sentido, han sido clave. De hecho, Playtomic es patrocinador del circuito. En suma, esta App, aparte de ayudar a los usuarios a reservar pistas, también se está convirtiendo en una suerte de catalizador de la cultura del pádel, lo que les ha permitido a Félix, Pedro y Pablo haber facturado 80 millones de euros al cierre del año pasado.

