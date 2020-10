El boom de las sillas de oficina en casa por el teletrabajo: los 10 mejores modelos por calidad precio

La pandemia de la Covid-19 ha cambiado la vida de los ciudadanos en todos los ámbitos. A nivel laboral, el teletrabajo, pese a haber tenido durante los últimos años una tendencia creciente, ha tenido un impulso sin precedentes hasta el punto de que hay empresas que lo han adoptado de forma indefinida. Y como ahora multitud de profesionales tienen la oficina en casa, las ventas de sillas ergonómicas de oficina no han parado de subir, ya que pasar ocho horas sentados en un asiento no preparado para ello puede pasar factura en la salud del trabajador. De ahí que la demanda de sillas ergonómicas haya aumentado “hasta un 200%” desde la llegada del coronavirus hasta este octubre, según explican algunas empresas especialistas en el sector del mobiliario de oficina.

“La venta de sillas ergonómicas a particulares es un nicho nuevo de mercado que aprovechamos para tapar la bajada de ventas de un 30% y 40% en el equipamiento integral de oficinas”, explica a EL ESPAÑOL Rafael Robles, director de comunicación de Lambda3, una empresa con 36 años de historia experta en el equipamiento de oficinas. Pese a ello, Robles reconoce que este “aumento de ventas del 200% de sillas a particulares” no deja de ser un parche que ayuda a que pueda continuar la entidad a pesar de la crisis, pero no hace que lleguen a la cifras que manejaban antes de marzo. “Hay que tener en cuenta que muchas oficinas llevan cerradas meses y no compran mobiliario y ése es el grueso de nuestras ventas”, asegura.

No obstante, tanto Robles como Carlos Domínguez, gerente de Triángulo 2000, una tienda madrileña nacida en 1990 especializada en el sector del mobiliario y sillería de oficina, ahora ven a los teletrabajadores como una clientela que puede ayudarles a remontar en ventas, aunque no lleguen a las cifras de antes de marzo. Así, ambos coinciden en que el precio medio de sus sillas ergonómicas estrella están entre los 150 y 300 euros de media, un rango en el que los precios en el que está la silla de Amazon más vendida, MFAVOUR, que vale 159,99 euros. “Pero no es lo mismo comprarla por Internet, en el que el usuario puede ser engañado, que probarla en la tienda y ver cuál se adapta mejor a cada persona”, opina Domínguez.

La silla ergonómica Stay, la más vendida por la empresa Lambda3, junto al resto de la exposición. CEDIDA

Así, Robles, director de comunicación de Lambda3, presenta a su joya de la corona: la Stay. Es la silla ergonómica que más está vendiendo esta empresa a los teletrabajadores, cuyo valor está entre los 250 y 260 euros. “Los precios de las sillas varían, pues son como un coche, y pueden valer más o menos en función del tipo de tapicería, que sean más o menos ergonómicas... todo”, explica el especialista.

En este sentido, Domínguez cuenta que en su caso, los tres modelos más vendidos son el Atika Pro (180 euros sin IVA), el Verona (215 euros sin IVA) y el Minerva (185 euros sin IVA). Lo que está claro es que ambos profesionales coinciden en que la ventas no paran de subir y en que cada vez más la gente invierte en sillas de oficina para su teletrabajo. “Intentamos vender ergonomía y salud, pues pasar ocho horas cada día sentado en una silla no apta puede pasar factura a la espalda o generar dolores de cabeza”, esgrime Robles.

De izquierda a derecha, las tres sillas más vendidas por Triángulo 2.000: Atika Pro, Minerva y Verona. CEDIDAS

El cambio en los gustos

Aunque para Lambda3 no deja de ser un alivio que las ventas a particulares sigan subiendo, ya que el teletrabajo ha llegado para quedarse, las peticiones de los compradores también han variado. “Durante marzo y abril las peticiones de clientes tenían que ver con la rapidez y el precio. No buscaban tanto la calidad de la silla, sino quién la puede entregar antes a mejor precio”, esgrime Robles en conversación telefónica con este diario.

Este hecho lo corrobora Carlos Domínguez, gerente de Triángulo 2000, que cuenta a este medio que “como pensábamos que esto iba a durar menos, los clientes se decantaban al principio de la pandemia por sillas con precios bajos como las de Amazon o Conforama”, pero que “a partir del verano la gente busca calidad”.

Aún así, Domínguez es algo más cauteloso a la hora de dar un cifra de aumento de ventas y dice que suponen “un 50% más que antes”, pero que, en realidad, se traduce en que venden aproximadamente entre 5 y 10 sillas diarias. “Queremos llegar a las 20 ó 25 ventas cada día para que podamos soportar esta crisis, ya que las ventas e instalaciones de oficinas están absolutamente paradas. Sólo algunas solicitan precios para comprar grandes cantidades para sus teletrabajadores”, se sincera el gerente de Triángulo 2000.

Un duro competidor

Aún así, las empresas tradicionales dedicadas al mobiliario de oficina se encuentran ante sí a un duro competidor: Amazon. Pero, a juicio de Domínguez, “es fácil ser engañado en Internet”. Además, Robles últimamente detecta en su tienda que “las personas agradecen que un profesional les explique los mecanismos de cada silla y que busquemos la ideal a cada peso, altura y circunstancia”. De hecho, la filosofía de Lambda3 es que “la silla ergonómica se tiene que adaptar a las personas y no estas a las sillas”.

No obstante, la venta online sigue subiendo y consigo, la de las sillas de oficina. Por ello, el consumidor ha fijarse bien en las referencias y comentarios pues es fundamental que la silla del teletrabajador tenga un asiento regulable para que se adapte al largo de las piernas, un respaldo que se recline de manera correcta y con apoyo lumbar y un par de reposabrazos. Algo que en las tiendas especializadas como Lambda3 y Triángulo 2000 se lo explican in situ.

Pero, de momento, un día después finalizar el Prime Day, este diario aparte de las cuatro mencionadas también le ofrece la lista de las diez más vendidas por Amazon:

1. Silla de oficina ergonómica MFAVOUR con reposacabezas, apoyabrazos ajustables y soporte lumbar. Cuenta con una mejor protección de la columna para personas sedentarias. Carga máxima de 150 kilos. 159,99 euros.

2. Silla de oficina Piqueras y Crespo Ayna de color lila. Regulable en altura mediante cilindro de gas de 10 cm (siendo la posición más baja del asiento de 46 cm y la posición más alta de 56 cm). 79,00 euros.

3. Silla de oficina ergonómica INTEY con ruedas, apoyabrazos ajustable, respaldo reclinable y soporte lumbar. Carga Máxima de 120 kilos. 92,99 euros.

4. Silla ergonómica de Gaming Profesional Drift DR300BY de polipiel de alta calidad. Sus colores: negro y amarillo. 229,90 euros.

5. Silla de oficina ergonómica Washington tapizada en red, con ruedas y de color azul. 80,90 euros.

6. Silla de oficina Piqueras y Crespo Ayna de color amarillo. Regulable en altura mediante cilindro de gas de 10 cm (siendo la posición más baja del asiento de 46 cm y la posición más alta de 56 cm). 79,81 euros.

7. Silla de oficina Racing Gaming giratoria TRESKO de cuatro colores diferentes con reposabrazos acolchados y regulables. Con mecanismo de inclinación basculante. 84,99 euros + 9,50 euros de envío.

8. Silla ergonómica de Gaming Profesional Drift DR450BK de polipiel de alta calidad. Color Negro. 254,90 euros.

9. Silla de oficina ergonómica Thor. Su tapizado, similar al cuero y con ruedas y altura regulable. Con varios colores. 139,08 euros.

10. Silla de oficina Piqueras y Crespo Salinas. Tipo juvenil de colores blanco y lila. 94,47 euros.