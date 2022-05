Así hackean las redes sociales para colarte bulos y hacerte cambiar de opinión

A pesar de los escándalos que han vivido algunas plataformas en cuestión de desinformación y filtración de datos privados, y a pesar de la difusión diaria de bulos y noticias falsas con intereses ocultos, el 27% de la población española asegura que se informa a través de las redes sociales.

El 45% de la población se informa de forma algorítmica, es decir, por sugerencias de noticias que le aparecen sin búsqueda previa en redes, agregadores de noticias o buscadores como Google.

Esos algoritmos están diseñados para conseguir unos fines concretos: que pases más tiempo en la plataforma, que veas más publicidad, etc. Empresas, grupos de presión, gobiernos y partidos políticos han utilizado las redes para hacerte cambiar de opinión.

Escucha el pódcast

Hoy publicamos el tercer capítulo de 'Me gusta, me enfada', el pódcast de EL ESPAÑOL sobre nuestra relación con las redes sociales. En este episodio, que hemos titulado 'Me engaña', tratamos los bulos, la desinformación, el escándalo de Facebook con Cambridge Analytica.

En este programa contamos con la intervención de David González, fundador de Red de Periodistas; Miguel Carbajal, director del máster en innovación en periodismo de la UMH; y Tomás Rudich, coordinador de verificación de Newtral.

Puedes escuchar el pódcast en Spotify, iVoox, Apple, Google, Amazon y Podimo.

