¿Dónde ha estado José Luis 70 días? La extraña desaparición del asesor de Murcia, encontrado vivo

En las últimas semanas un chascarrillo corría por la Ciudad de la Justicia de Murcia: "Me voy a hacer un 'Galiana'". Era la forma coloquial con la que algunos letrados aludían a la misteriosa desaparición de José Luis Galiana Blanc: el asesor fiscal que tenía acceso a las cuentas del concurso de acreedores de la promotora inmobiliaria HUMA Mediterráneo, donde estaban personados todos los procuradores de la capital del Segura y un buen puñado de bancos. Setenta días después: la Guardia Civil ha localizado al gerente de GR Asesores.

"Se ha constatado que esta persona está viva y que se trata de una desaparición voluntaria por lo que se da por finalizada la investigación", tal y como ha resumido a EL ESPAÑOL un portavoz del Instituto Armado de Alicante. A primera hora de este martes, por indicación de la Guardia Civil, el Centro Nacional de Desaparecidos ha desactivado la alerta de búsqueda que pesaba sobre este conocido asesor fiscal de Murcia, cuya foto circulaba por la red de cajeros automáticos de Euronet para tratar de recabar pistas.

A José Luis Galiana Blanc, de 49 años, se le perdió el rastro el jueves 17 de febrero, en Orihuela Costa, cuando fue localizado su coche, un flamante Audi A-1, que emitió una señal de SOS al impactar contra las rocas de un acantilado de Punta Prima.

Al inicio de la investigación, el Equipo de Policía Judicial del Pilar de la Horadada mantuvo abiertas todas las hipótesis acerca de la misteriosa desaparición del gerente de GR Asesores, que contaba con negocios en la hostelería, y que estaba casado con una funcionara de la Universidad de Murcia con la que tenía dos hijos. Nada invitaba a pensar que se hubiese esfumado de manera voluntaria. Prueba de ello, es el hecho de que amigos y compañeros del gremio llegaron a asegurar a este diario que había sido víctima de un robo, un rapto, incluso de un ajuste de cuentas.

Además, la familia de José Luis formuló denuncia de su desaparición informando de que lo último que sabían del asesor es que aquel jueves 17 de febrero, por la tarde, tenía una reunión de trabajo en San Javier, y mantenía abierta su agenda de trabajo para la semana siguiente. El 'caso Galiana' fue tomado como prioritario en el puesto del Pilar de la Horadada, lo que permitió encontrar datos de interés, apuntando a que se trataba de una desaparición voluntaria.

El Audi A-1 de José Luis Galiana, al fondo del acantilado de Punta Prima.

En primer lugar, la Policía Judicial encontró imágenes de José Luis Galiana en Punta Prima. "El asesor fue grabado tirando su propio vehículo al acantilado el día que desapareció", tal y como confirman fuentes próximas al caso. En segundo lugar: "Uno de sus socios acudió al cuartel tras la desaparición para informar de que le debía dinero".

A tales averiguaciones de la Policía Judicial se sumaron otros hechos no menos llamativos. La esposa del asesor fiscal publicó un mensaje en redes sociales con un contenido desconcertante y luego lo borró: "Si puedes ver esto, vuelve. Estamos todos muy preocupados y tus hijos te necesitan. No hay nada en la vida que no se pueda solucionar. Eres la persona más buena del mundo y vamos a ayudarte. Y si alguien te retiene, por favor que se apiade. Te quiero".

Tales palabras evidenciaban que la actividad profesional de José Luis Galiana no era tan idílica como aparentaba, de puertas para afuera de su despacho, si alguien era capaz de retenerle contra su voluntad. "Según dicen sus socios y allegados de actividad profesional, debía dinero", según indica un agente de la Guardia Civil. De hecho, este diario estuvo en GR Asesores y un familiar, en vez de estar preocupado por la desaparición del asesor, más bien se mostró enfadado con el asesor: "José Luis tenía muchos socios, pero de lo que hacía en sus negocios no sabíamos nada ni teníamos nada que ver".

El bar se traspasa

Unos días después de su desaparición se cerró y se colgó el cartel de 'se traspasa' al bar que tenía el asesor fiscal cerca de la plaza de las Flores, en pleno cogollo hostelero de Murcia. Esta situación pone de manifiesto que la familia, en apariencia, o no esperaba volver a ver a José Luis, o había alguna necesidad de traspasar el negocio por 30.000 euros.

Durante la investigación, también trascendió que José Luis Galiana Blanc tampoco había acabado bien con uno de sus socios, a cuenta de HUMA Mediterráneo: una promotora inmobiliaria que entró en concurso de acreedores y contaba con tal cantidad de activos y acreedores que el proceso se alarga desde 2013 en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia. EL ESPAÑOL ha podido saber que la desaparición del asesor ocasionó que algunas de las personas afectadas por el procedimiento hiciesen hincapié en la necesidad de localizar a Galiana, debido a que era la persona física designada con acceso a fuertes sumas de dinero.

En la Ciudad de la Justicia se encuentra el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia.

"José Luis Galiana tenía acceso a todo, incluidas las cuentas, estaba designado por Técnicos Concursales Asociados como persona física en el concurso de acreedores, y tras su desaparición fue cesado el 24 de febrero", según confirman fuentes judiciales. El asesor fue sustituido como persona física del concurso, precisamente, por su socio, un abogado con el que dejó pendiente un asunto antes de desaparecer.

Conforme han ido pasando las semanas, y más tarde, los meses, se llegó a correr el rumor entre el círculo de amigos del asesor fiscal que había abandonado el país. "Lo último que dicen es que José Luis está en Brasil", tal y como afirmaba un amigo a este diario hace unos días. Hasta se llegó a especular con que se encontraba en la casa de verano que sus padres tienen en la provincia alicantina. "Dicen que su Audi tenía sistema de cámaras para aparcar y le grabaron tirando el coche al acantilado".

Este jueves, un portavoz autorizado de la Guardia Civil de Alicante confirmaba lo que ya era un secreto a voces: "La investigación se ha cerrado al tratarse de una desaparición voluntaria". Las diligencias del 'caso Galiana' serán entregadas a los juzgados de Orihuela: "Se ha constatado que está vivo, que se ha marchado voluntariamente, es mayor de edad y tiene derecho a hacerlo, se ha informado a la familia y en el atestado se informará de los motivos a la autoridad judicial".

Este portavoz del Instituto Armado no ha aclarado ni dónde ni cómo ha sido localizado el asesor fiscal tras 70 días de búsqueda. Tampoco se ha pronunciado sobre las cuestiones económicas que José Luis dejó cuando desapareció: "Los temas relacionados con supuestas deudas con socios son competencia de la Policía Nacional".

