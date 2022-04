Polémica en un club de alterne de Jaén: ofrecen 1.000 € a la mujer que más hombres "se tire"

El anuncio de un club de alterne de Jaén que prometía un premio de 1.000 euros a la mujer que "se tire" a más hombres durante el mes de abril ha sido condenado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Asimismo, la institución lo ha trasladado al Observatorio de la Publicidad no Sexista tal y como ha indicado este lunes a Europa Press la asesora de programa, María José de la Torre.

Después de que Feministas 8M de Jaén denunciase la citada promoción difundida en redes sociales, en la que, según precisaba este colectivo, se hablaba de una "gratificación" de 1.000 euros para la mujer que más hombres "se tire" en abril, el IAM ha procedido a condenar a dicho club por considerarlo "denigrante y discriminatorio", ya que representa a las mujeres "como meros objetos sexuales". A su vez, ha exigido "la retirada de esa publicidad".

No obstante, según ha añadido la asesora de programa, desde el Centro Provincial de la Mujer en Jaén se ha denunciado dicho anuncio al Observatorio de la Publicidad no Sexista. Por otro lado, también reclaman "a la Subdelegación del Gobierno en Jaén que vele por que en dicho club no se estén vulnerando los derechos de las mujeres", ha manifestado De la Torre.

Fomenta la prostitución

Desde Feministas 8M, por su parte, se ha puesto de relieve en una nota que el anuncio difundido en redes sociales por el club jiennense "fomenta la práctica de la prostitución asegurando que se primará con 1.000 euros a la mujer que más hombres 'se tire' durante este mes".

El colectivo ha mostrado el "más contundente rechazo" al hecho en sí de que "una práctica alegal enmascarada de oficio y que se basa en el abuso y la explotación de mujeres, en la mayoría de los casos en situación vulnerable se siga practicando con total permisividad y falta de control institucional de ningún tipo".

Al hilo, se ha referido a ámbitos como el higiénico-sanitario, fiscal, legal, laboral, policial e, incluso, de "control moral que instituciones tradicionales y bien arraigadas en la sociedad se encargan de ejercer sobre otras costumbres y usos bastante menos agresivos contra la dignidad e integridad de las personas".

Igualmente, ha rechazado el "agravante de que, además, el proxenetismo se muestre soez y libremente en redes sociales en toda su nauseabunda impudicia, alentando a consumir prostitución y primando su ejercicio".

"Esperamos que este tipo de publicidad y actuaciones, que tienen unos efectos tan negativos sobre la educación de nuestra juventud y sobre la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y el fin de las violencias machistas, reciban una respuesta por parte de las instituciones encargadas de defender y velar por los derechos de las mujeres en Jaén", ha asegurado.

