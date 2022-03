“Me ha encantado”, "ha sido increíble”, “me ha sorprendido muchísimo”, “ha sido un acierto venir a ver este espectáculo”... 22:30 horas. Acaba de terminar el musical y todo son parabienes y buenas palabras. Cómo no. Volver a ver a Mecano sólo merece adjetivos grandilocuentes. Pero para comprender tanto entusiasmo toda retroceder unas horas.

El espectáculo comenzó a 8 de la tarde de este jueves 24 de enero en el Teatro Espacio Raro de IFEMA. Era el gran día que muchos estaban esperando. Nervios, entusiasmo, luces apagadas y más de 900 suscriptores y accionistas de EL ESPAÑOL e Invertia ya sentados y preparados para disfrutar de la función en exclusiva de Mecano Musical Experience 'Cruz de Navajas'.

Los espectadores se trasladaron a la década de los 80 y 90 y para vibrar con las canciones de Mecano, el honorable grupo madrileño que ya lleva a sus espaldas más de 26 millones de discos vendidos en todo el mundo. Los 29 artistas, músicos y cantantes que hacen posible esta gran actuación ya han dejado a más de 90.000 personas en todo el mundo con la boca abierta.

Éxito de la función exclusiva de 'Cruz de Navajas' de El Español

Tras dos horas de diversión, magia y mucho ritmo, las expectativas se han cumplido. "Realmente no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar pero me ha sorprendido mucho. Lo que más destaco, sin duda, es la mezcla de luces y el sonido", afirma Gerardo González Novo, uno de los suscriptores de EL ESPAÑOL. Su opinión coincide con la de otra de las suscriptoras, Ana Soto: "La puesta en escena ha sido espectacular y además las versiones de las canciones de Mecano han sido muy buenas". Por su parte, Cintia de la Paz, una de las trabajadoras del periódico, coincide: “Las canciones me recuerdan mucho a esa época y además tienen un toque diferente por la innovación de las versiones”.

Una producción mágica



'Cruz de Navajas, Mecano Musical Experience' no es un simple musical. La puesta de escena es asombrosa y el escenario está decorado con tecnología puntera dispuesta en diferentes soportes móviles que otorgan un gran dinamismo y luminosidad a las escenas. Todo ello va acompañado de diferentes efectos visuales, unas voces impresionantes, un atrezzo espectacular y, por primera vez, unas enormes pantallas de LED transparente de alta resolución de más 100 metros cuadrados en total que iluminan el escenario.

'Hijo de la luna', 'Cruz de navajas' o 'Un año más', son algunas de las 35 canciones que resuenan en este gran evento y que recuerdan a esa banda legendaria que ha marcado una generación y ha servido de influencia para posteriores grupos españoles. La voz de Ana Torroja, que se plasma espectacularmente en esta producción a través de 8 magníficos intérpretes, siempre resonará en nuestros corazones nostálgicos.

La dirección artística y de las coreografías corre a cargo de Sergio Alcover, la dirección musical es de Isaac Ordóñez, mientras que la dirección técnica es de Eduardo Moreno y la directora de producción, Ana de la Nava. Se trata de un experimentado y profesional equipo que traslada al escenario la idea de Gonzalo Pérez Pastor, creador del espectáculo.

Esta superproducción estará vigente hasta el 15 de mayo de 2022 en el Teatro Espacio Raro de IFEMA. A partir de esa fecha, el espectáculo musical arrancará una gira que recorrerá, hasta final de año, algunas de las principales ciudades de nuestro país como Valencia, Barcelona, Sevilla o Málaga, entre otras, incluyendo también las Islas Baleares y las Islas Canarias.

Última canción del musical 'Cruz de navajas'. Sara Fernández EL ESPAÑOL

