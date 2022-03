El jubilado valenciano Mario García, primer español apresado por el ejército ruso en Ucrania

El veterano de guerra español Mario García, un jubilado de 73 años que se encontraba colaborando con las milicias ucranianas, es el primer español apresado por el ejército ruso. Al menos el primero que ha trascendido hasta la fecha.

García enviaba de forma proactiva información sobre el avance de la guerra. Lo hizo hasta el pasado viernes, cuando se cortó la comunicación tanto con este periódico como con varios de sus conocidos, según confirman fuentes municipales a EL ESPAÑOL.

Según publicó este martes Levante-EMV, sus allegados tuvieron constancia este lunes de su apresamiento en la ciudad de Jersón. Varios testigos aseguran haber presenciado cómo se lo llevaban, según recoge el rotativo valenciano.

Este vecino de la localidad valenciana de Carlet residía en Ucrania desde 2014. Acudió tras la toma de la península de Crimea. Dejó atrás a su familia en los municipios de Carlet y Benimodo para ayudar al pueblo ucraniano y dar un nuevo sentido a su vida.

De pequeño, su padre le contó que la ciudad de Odesa acogió a los niños españoles, alrededor de 70 eran valencianos, que huían en barcos durante la Guerra Civil española. Aquella historia le fascinó y despertó su interés por Ucrania.

Mario García, junto a militares ucranianos.

Mario trabajó toda su vida en una empresa valenciana de pavimentos. Más tarde, aprobó la oposición para ser funcionario en el ayuntamiento de su pueblo. A partir de ese momento, se convirtió en trabajador público y jefe de la brigada de obra municipal.

Pero decidió pedir la prejubilación y poner rumbo a Ucrania sin mirar atrás en 2014. Desde aquel momento no ha regresado a casa. "Claro que merece la pena, quiero que todo el mundo sepa la verdad y la realidad de quién es Vladímir Putin, el señor de las guerras", explicó a este diario.

"Vendrán a por mí"

En Ucrania, según relató, encontró un pueblo abierto y acogedor que está acostumbrado a vivir en una atmósfera bélica. Su intención era permanecer en el país para devolver a los ucranianos "todo lo que hicieron por España".

Entonces ya vaticinaba que terminaría siendo detenido. "Estoy bien gracias a Dios. No tengo miedo y no voy a moverme de aquí, estoy acostumbrado a estas cosas. Me han dicho que vendrán a por mí porque soy un veterano de guerra español que ayuda a los ucranianos, pero yo no pienso marcharme. Sabía a lo que venía", subrayó.

Mario contó a este periódico cómo vivió en primera persona las primeras horas del ataque ruso. "Estaba con un amigo español en casa. Eran las cinco de la madrugada aproximadamente y acababa de entrar a la ducha. Empezamos a escuchar los bombardeos y las primeras explosiones, a unos 30 kilómetros del lugar en el que nos encontramos. Estábamos esperando a que Putin atacara".

