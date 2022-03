Basilio Aragón, el líder "rojo y punky" de los camioneros que atiza a Pedro Sánchez y a Abascal

En Facebook es Basilio Vigo Punki, y en Twitter, Vigobulldog. Solo en esta última red social tiene 73.800 seguidores. En ella se define como "punki, rojo y camionero" y desde ella ha azotado públicamente a Santiago Abascal tras recibir, a su vez, los ataques de tuiteros de Vox. Es, junto a Manuel Hernández, el otro líder de las protestas -o, al menos, el más mediático-, aunque no haya parado su camión.

Su verdadero nombre es Basilio Aragón Posada, es un gallego de Vigo, de izquierdas, y camionero de un sector en pie de guerra. Sostiene que él "ni apoya ni deja de apoyar " el paro de los transportistas, porque "no es una huelga" y porque la están secundando autónomos y pymes y él es asalariado.

Colabora periódicamente como tertuliano para Spanish Revolution, y en sus redes sociales no deja títere con cabeza, empezando por Abel Caballero, el alcalde socialista de Vigo, la ciudad en la que vive, a quien apoda el gusiluz por el despliegue que cada año hace con las luces navideñas.

En estos días Basilio se ha convertido en el contrapunto al discurso emprendido por la Plataforma del Transporte, que es la que ha convocado el paro de los transportistas que han paralizado el país. Y en las últimas horas, este camionero que lleva 21 años al volante ha atacado a Santiago Abascal por llamarle, desde el entorno de Vox tuitero, perroflauta.

El gallego se ha despachado a gusto, y tras repasar la trayectoria laboral del líder de la ultraderecha española, le ha llamado garrapata, por vivir de los sueldos públicos mientras él ha trabajado en el camión "hasta con un brazo roto".

Pedro Sánchez tampoco ha escapado de sus críticas. Con el reconocimiento del Sáhara como territorio marroquí, no le ha temblado el pulso para llamarle traidor.

Entonces Ucrania tiene derecho a luchar por su independencia estratégica,( por supuesto que sí, en mi opinión), pero el Sáhara no tiene derecho a luchar por su independencia territorial, es así.

March 19, 2022

No es la primera vez que las reflexiones de Basilio se hacen virales, ni tampoco la primera vez que ataca a Pedro Sánchez, al PSOE, al PP, o a Vox.

En abril del año pasado criticó duramente a la formación de Santiago Abascal por el cartel que publicó durante las elecciones madrileñas vinculando el gasto público en los menas con las pensiones.

Su discurso, muy directo, se caracteriza por hablar de tú a tú. Por eso, en un video que se acabó haciendo viral, espetó: "Estáis con el rollo de los menas. Vamos a ver. El 71% son españoles y son menores no acompañados. ¿Sabéis por qué? Porque el sistema ha dejado a sus familias de lado. Y por ello, han tenido que ir a centros. La mayoría son españoles y el resto son extranjeros. Tan cristianos que sois, tan católicos, de misa diaria, ¿qué queréis hacer con esos niños? ¿Queréis dejarlos morir en el Estrecho? ¿Esa es vuestra idea y vuestro cristianismo?".

Basilio añadió además que "si hay un solo obrero que tenga un motivo para votar a Vox, por favor que me diga cuál es. Porque de banderas no se come".

Tres días antes del paro de los camioneros, el 11 de marzo, grabó desde la cabina de su camión una reflexión pública sobre las reivindicaciones de la Plataforma para el canal de YouTube de La Última Hora, que dirige Dina Bousselham.

"Dicen que hablan en nombre de los asalariados. No, no. No engañen a la gente. Aunque tengan asociados que sean asalariados, ustedes no pueden hablar sobre los asalariados porque no son representantes legales nuestros", sostuvo mientras se mesaba la perilla.

Desde el principio ha sostenido que está de acuerdo en muchas de las reivindicaciones, pero con matices. "Es más, estoy de acuerdo con muchas, por no decir que estoy de acuerdo con el cien por cien de sus reivindicaciones".

Basilio, el camionero punk y de izquierdas

No obstante, y aunque "yo entiendo la posición jodida en la que están", advierte que "no vendan motos. Porque estoy seguro de que el cien por cien de los convocantes de esta plataforma no le paga a sus asalariados el cien por cien del convenio. Estoy seguro no, segurísimo, y el que no, que me lo demuestre con datos. Que me traiga los discos de sus chóferes y sus nóminas, a ver si los paga: que no. Eso ya lo digo yo. El cien por cien de ellos no, ninguno".

También reflexiona sobre la petición de que los camioneros puedan jubilarse a los 60 años. "¿Quién va a pagar esa jubilación a los 60? Yo sí estoy de acuerdo en jubilarme a los 60 y que la gente se jubile a los 60, pero es que hay un problema, que es que eso hay que pagarlo".

Basilio les pregunta. "¿Ustedes le han explicado a los autónomos y a las pymes que para hacer eso el transporte habría que meterlo en un régimen especial y habría que subir las cuotas de cotizaciones sociales tanto de autónomos como de asalariados como de las empresas? Eso no se lo han dicho a la gente".

Combustibles y ultraderecha

"Ustedes -continúa- se deben de pensar que el Estado, todos los españoles, les van a pagar al sector del transporte que les rebajen 7 años la pensión. Pues señores, el mismo derecho que tiene el transporte lo tienen los albañiles y lo tienen otra gente que trabaja físicamente. Entonces, pensemos las cositas primero. Y repito, yo estoy de acuerdo con la jubilación a los 60, aunque yo probablemente no me jubile con ella".

Tras los tres primeros días de paro, valoró para Spanish Revolution que "los piquetes que están en las rotondas son gente que no pueden arrancar sus camiones, que no pueden trabajar, y que las están pasando putas".

Es consciente de que el gasóleo "está a dos euros y pico, y la mayoría de las microempresas de este país y la mayoría de autónomos de este país tienen que pagar el gasóleo de ahora con lo que facturaron hace tres meses, cuando el gasóleo estaba a 1,20, porque la mayoría de ellos cobra a 90 días".

Además, sostiene, al precio de los combustibles se une otro factor: "Los señores de la extrema derecha pues han sabido mirar muy bien su oportunidad y subirse al carro. Ya llevaban tiempo preparando esto, de hecho, antes de con Plataforma lo intentaron con Unión y Fuerza, otro sindicato de estos de internet, y ahora les ha salido bien".

