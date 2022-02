Así de fácil es que una empresa te haga tu TFG o TFM sin que la universidad lo sepa: entre 350 y 640 €

Uno de los temas que más preocupan a los estudiantes universitarios en España es la elaboración de su Trabajo de Fin de Grado (TFG) o Trabajo de Fin de Máster (TFM). Y es que, tras la aprobación del Plan Bolonia en educación, su entrega es requisito indispensable para obtener cualquier titulación. Normalmente, se debe realizar durante el último año de grado. Eso sí, la mayoría de las universidades exigen tener todas las asignaturas aprobadas antes de hacerlo.

Sin embargo, la falta de tiempo y la exigencia muchas veces por parte de los tutores provoca que muchos alumnos se planteen alternativas fáciles y cómodas como encargarle a alguien que haga por él este trabajo. Esta práctica, aunque parezca mentira, es muy común. Solo hace falta realizar una búsqueda rápida en Internet para descubrir que son muchas las empresas que se ofertan a hacértelo a cambio de precios bastante abusivos.

Hay que tener en cuenta que, para la correcta elaboración de estos proyectos se debe seguir una normativa específica que viene regulada en el reglamento de cada universidad. Esta normativa consiste, en líneas generales, en evitar el plagio citando de forma correcta las fuentes consultadas y en su caso, parafraseando la información. Si no se cumplen estas premisas, no podrás obtener la titulación e incluso podrás ser expulsado de la universidad.

Estudiantes en la universidad.

Ahora bien, con el objetivo de saber cómo y cuánto nos costaría encargar un TFG, en EL ESPAÑOL hemos contactado con dos de las empresas que están mejor posicionadas en Google. Lo hicimos a través de sus páginas webs y pedimos el presupuesto para dos grados universitarios: Periodismo e Ingenieria Electrónica. Escogimos estas dos áreas de investigación para comparar los precios según el área de investigación.

Presupuestos

La primera empresa a la que hemos pedido presupuesto para la realización de TFG es Aprueba Todo. Nos ha llamado la atención que, en su página web, incitan a que compres tu proyecto con el slogan de: "Aprenderás y aprobarás mientras disfrutas de tu tiempo libre. Olvídate de largas y aburridas clases particulares que no te aportan nada, y deja que trabajemos por ti."

Nos dimos cuenta de que obtener un presupuesto adecuado para el TFG resulta muy fácil y rápido. Solo tuvimos que rellenar un formulario al que pudimos acceder en su propia web y rellenamos diferentes casillas: el tema de la investigación, el plazo de presentación, el número de páginas que debe de tener, la titulación que estudias y un correo electrónico para que te puedan enviar el presupuesto. En este caso el tema que escogimos fue 'El análisis de la representación de las minorías en los medios de comunicación' y pusimos que debía contar con un máximo de 40 páginas de extensión. También, en otro apartado redactamos un pequeño resumen con lo que queríamos que abordase nuestra investigación.

Nos resultó muy sencillo porque en menos de 24 horas nos llegó un mensaje con el presupuesto que habíamos pedido. Realizar un TFG para el grado en periodismo nos sale por 315 euros. Eso sí, en las condiciones que acompañan al presupuesto, se refleja que el precio puede oscilar dependiendo de si el plazo de entrega que hemos puesto cambia.

Captura del presupuesto para TFG de periodismo.

Si es cierto que esta empresa recalca en su web que cuentan con más de 400 tutores expertos para asesorarte en el trabajo y que la confidencialidad es una de sus principales premisas. Asi pues, al encargar tu proyecto se comprometen en no revelar tu identidad, ya que no hace falta que proporciones información personal para contratar este servicio.

La segunda empresa a la que hemos pedido el segundo presupuesto es 'Trabajos Fin de Grado'. Lo hemos hecho de la misma manera que con la anterior, a través de un formulario donde te piden los datos relativos a tu trabajo: titulación, extensión, título, resumen, fecha de entrega...

En este caso, pedimos cuánto nos costaría comprar un TFG de Ingenieria Electrónica titulado "La Domotización del Estadio Bernabeú" con 80 páginas. Sin embargo, el presupuesto no llegó porque la empresa nos escribió diciendo que le faltaban datos relativos al desarrollo del trabajo y que el presupuesto entonces pòdría cambiar.

De hecho, esta empresa recalca varias veces que es legal y utiliza un lenguaje bastante informal y coloquial para informar a sus lectores. "Lo bueno del TFG es que hasta hace poco era como ir a casa de los suegros: te guste o no, el coste es de tiempo. Habrá personas a la que le guste y perfecto, pero ¿y a las que no?, ¿y a las que tengan que hacer cosas más importantes?".

Captura de pantalla con Trabajos Fin de Grado

Realmente, como especifica en su página web, es una empresa segura registrada ante notario y, como ocurría con la anterior, la confidencialidad es una de sus principales premisas: solo te piden el correo electrónico para contratar sus servicios.

Lo intentamos tambien pidiendo presupuesto a la empresa denominada 'Tu TFG a medida' pero nos contestaron diciendo que no hacían trabajos de Ingeniería electrónica.

A pesar de esto, en varias webs publican directamente las tarifas aproximadas de lo que te costaría encargar tu proyecto. Hemos comprobado que suelen estar en torno a 8 ó 10 euros la página, dependiendo del área de investigación. Por tanto -y haciendo una aproximación- el trabajo de Ingenieria de 80 páginas nos costaría como mínimo 640 euros.

¿Es legal?

El nacimiento de nuevas plataformas webs que ofrecen este tipo de servicios está en auge. Ahora bien, recurrir a contratar estos servicios es aceptado legalmente o, más concretamente, no hay una ley que lo prohiba. Así lo afirma el abogado Álvaro Escudero: “No hay una ley específica para eso y las empresas si están registradas no corren ningún riesgo. Por eso, esta práctica se considera dentro de un vacío legal y si está castigado por algo es sobre todo por la universidad, que es la que debe de tomar medidas si pilla a un alumno suplantando su identidad en este tipo de trabajos”.

Escudero considera que siempre han pasado estas cosas en la Universidad y que sería mejor si en algún futuro se cambiase la forma de evaulación como " por ejemplo, la realización de una exposición que se sepa con certeza que la ha realizado el alumno".

A pesar de que hemos comprobado que mientras no te pillen encargar este tipo de trabajos es legal, no es moralmente correcto.

Sanción en la universidad

Para comprobar la opinión de la Universidad, en EL ESPAÑOL también hemos preguntado a Carlos Lozano, director del Máster de Periodismo Cultural y Nuevas Tendencias en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid: “Si una comisión de evaluación lo detecta es motivo de suspenso o incluso de alguna sanción más fuerte, como puede ser la expulsión".

Por otro lado, considera que es fácil detectar si un alumno no ha hecho verdaderamente su TFG, pero como no se tienen pruebas pues no se puede hacer nada: "A veces, cuando los TFM o TFG no requieren de un tribunal para evaluar, sino que se hace a partir de la entrega de un trabajo final y el tutor pone la nota, se le puede engañar, pero si el trabajo ha sido algo continuado, con revisiones periódicas, dudo que no se dé cuenta". Además, al preguntarle por si alguna vez ha detectado personalmente que se ha producido esta práctica, reconoce que sí, pero que no fue precisamente en la presentación de un TFM. Así cuenta que "algunos alumnos chinos me daban tareas muy bien escritas cuando en tareas anteriores redactaban como niños de ocho años. El cambio era vertiginoso y muy sospechoso".

Al final, hay que tener en cuenta que las estafas por parte de los alumnos en el sistema educativo es algo que siempre ha ocurrido. La prueba más notable de eso es copiar en los exámenes. Todos el mundo sabe que no se debe hacer, pero aun así, algunos alumnos lo hacen y mientras no les pillen, los profesores no pueden hacer nada. En este sentido, Lozano afirma que no se puede cambiar la evaluación por miedo a que se cometan estos fraudes. "Eso es un tema de responsabilidad. Si vas por el mundo cometiendo fraudes, allá tú. También está prohibido copiar en los exámenes y muchos lo siguen haciendo con técnicas más sofisticadas. Ahora bien, no hacer exámenes por el temor a que se copie es como renunciar a salir de casa por el temor a que te dé gripe".

