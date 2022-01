Lidl le gana la batalla a Thermomix y podrá volver a vender su robot de cocina Monsieur Cousine

La batalla de los robots de cocina da un giro. La Audiencia de Barcelona ha estimado el recurso de Lidl contra la sentencia que la condenó por violar la patente de Thermomix con su máquina Monsieur Cousine Connect y supuso la retirada de sus aparatos de los supermercados hace justo un año.

En una pugna que arrancó en junio del 2019, los magistrados han considerado que la patente en la que Vorwerk, fabricante de Thermomix, se fundamentaba para imputar a Lidl una infracción de sus derechos "es nula". Por un lado, se apunta que Vorwerk amplió de forma ilegítima la protección en el curso de la tramitación de la patente. Por otro, "porque la solicitud no dispone de actividad inventiva". Al no ser válida la patente, "no existía infracción por parte de Lidl de la patente Vorwerk", se explica en una nota de prensa del Poder Judicial.

Monsieur Cousine Connect

La Audiencia analiza sobre todo estos dos puntos y al ver su nulidad no ve necesario entrar en el resto de cuestiones del recurso, si bien hay otros en disputa como el uso de las tapas o la detención del aparato. Por eso, la Audiencia desestima "íntegramente la demanda de Vorwerk & Co. Interholding Gmbh", se recoge en el fallo conocido este miércoles. Sobre esta resolución las partes podrán interponer recursos de casación y por infracción procesal.

De esta manera, se anula el fallo inicial en el que se condenaba a Lidl y se la obligaba a "cesar en la importación, almacenamiento, ofrecimiento y/o comercialización de la máquina Monsieur Cuisine Connect" y a "retirar del mercado todos los ejemplares de la máquina objeto de la acción que se encuentren en su poder y en el de sus distribuidores". También se condenó a Lidl a indemnizar por los daños y perjuicios causados y al pago de las costas.



