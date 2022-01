10 millones de euros y un plan en 3 pasos: así ha convertido Ayuso Madrid en la capital de los toros

Lo avisó el pasado 16 de diciembre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante la reapertura de la Venta del Batán, sede de la escuela de tauromaquia José Cubero ‘El Yiyo’, en plena Casa de Campo: “Los que pretenden reescribir la historia de espaldas a la riqueza cultural de la tauromaquia se van a topar no solo con las pinturas de Goya, con los versos de Lorca o con las crónicas de un maravillado Hemingway: aquí van a encontrarse dos administraciones, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, unidas en su respaldo a la libertad, las tradiciones y a España”.

Un respaldo que, más allá de declaraciones afectivas, ascendió a 10 millones y medio de euros en 2021. Los que hacen de la Comunidad de Madrid la región que más recursos destina a la tauromaquia, resultado de la suma de los cuatro millones presupuestados por la Comunidad de Madrid, los tres de ayuda a la ganadería y los casi tres y medio acordados para la empresa concesionaria de Las Ventas.

Dado al alimón en la reapertura de la Venta del Batán junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, fue un paso más dentro del buen entendimiento que el gobierno regional mantiene con el sector taurino, que ha encontrado en Ayuso una defensora efectiva de la actividad, más allá de lemas mitineros, de apoyos tacticistas. Fue la misma mañana que Ayuso cifró en 414 millones euros el impacto económico del sector a la región y en 50.000 los puestos de trabajo generados.

José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso en las instalaciones de la Venta del Batán. EFE

El acto, además, se enmarca cronológicamente entre dos fechas concretas, las de dos ayudas directas destinadas a un sector que, como muchos, rema contra las consecuencias económicas derivadas de la pandemia.

Si la Comunidad de Madrid anunció en octubre la apertura de una línea de ayudas directa para la cabaña brava de tres millones de euros, el Consejo de Gobierno del 29 de diciembre, el último del año, acordó una pago de 3.428.313,54 euros a Plaza 1, la empresa concesionaria del coso de Las Ventas, dentro del mecanismo de reequilibrio financiero.

Hay que sumar a estas cifras los 4.163.826 euros presupuestados por la región desde 2019 como ayuda al sector, cantidad muy superior respecto a años precedentes. En 2016, con Cristina Cifuentes en la Puerta del Sol, la cantidad descendió hasta los 960.437 euros.

"Es un acto de justicia"

Victorino Martín, ganadero y presidente de la Fundación del Toro de Lidia, considera que “estas ayudas no suponen ni más ni menos que darle parte de lo que el sector le ha dado a la Comunidad de Madrid”. Se refiere a una actividad que “genera más de 75 millones de euros de impacto económico durante la Feria de San Isidro, unos 100 millones de euros a lo largo de la temporada, y que tiene un canon de arrendamiento en los últimos años de dos millones y medio de euros, habiendo llegado hasta seis”.

Por ello, Martín considera la última ayuda “un acto de justicia con un sector que le ha dado y da mucho a Madrid, que fija población en zonas rurales al haber un montón de ganaderías de lidia que han dado puestos de trabajo y que crean riqueza en la región”. Rechaza también la posibilidad de cualquier trato de favor. “La Comunidad de Madrid nos está tratando como nos merecemos, como una industria cultural más de este país que genera mucha riqueza y que, además, hace feliz a muchas personas”.

Compara el ganadero estas ayudas con las que ofrecen otras regiones y contextualiza las críticas dentro de cierto aquelarre a la presidenta regional. “En Extremadura, la Diputación de Cáceres ha dado ayudas a los ganaderos. También en Valencia, donde gobierna el PSOE junto a Compromís, se han dado ayudas. No sé por qué se centran solo en Ayuso”.

Isabel Díaz Ayuso en Las Ventas.

Como contrapartida, el intrascendente apoyo del Ministerio de Cultura, cuyo presupuesto anual a la tauromaquia arroja un saldo de 65.000 euros. “30.000 para el Premio Nacional de Tauromaquia y 35.000 para la Fundación por diferentes proyectos concretos que han tenido un éxito tremendo”, desgrana Martín.

La Fundación del Toro de Lidia, en consonancia con el gobierno autonómico, organizó el año pasado 18 novilladas en la región gracias a 900.000 euros de ayuda. El circuito de novilladas se celebró en municipios de menos de 8.000 habitantes. “Se ha dado en todo tipo de pueblos”, sigue Victorino Martín, “con alcaldes de todo el espectro político y con un resultado fabuloso”.

El ganadero asegura que “se calcula que por cada euro que se invierte en tauromaquia hay un retorno de entre 5 y 10”. Para algunos municipios suponer el 30% de la facturación anual. “Ahí están los datos. Puedo hablar con conocimiento de causa de Olivenza (Badajoz, 11.800 habitantes), reconocido por el propio presidente de Extremadura, que manifestó que más del 30% de la facturación anual de Olivenza se produce en los días de feria”

Más Madrid, en contra

Frente a estos estímulos, al repulsa de un sector importante de la izquierda política, si bien con importantes voces disidentes como las de Guillermo Fernández Vara, presidente extremeño, o Emiliano García-Page, su homólogo manchego, autor hace pocos días de ‘Los toros, la fiesta del pueblo’, una tribuna en defensa de la tauromaquia publicada en el diario El Mundo.

La Asamblea de Madrid, en concreto, libró la ya tradicional batalla de bloques el pasado 9 de diciembre, auspiciada por la propuesta de Más Madrid de suprimir el Centro de Asuntos Taurinos de la región, así como todas las subvenciones relativas al toro. PP y Vox tumbaron la propuesta tras un agitado debate parlamentario.

Alejandro Sánchez, diputado de Más Madrid, criticó el gasto en subvenciones de la Comunidad a la tauromaquia por haber “cuadruplicado su presupuesto desde los tiempos de Cifuentes”, exigiendo que “no se subvencione el maltrato animal”.

Lleno absoluto de Las Ventas.

El matador de toros Miguel Abellán es el director gerente de este órgano adscrito a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. Achaca la propuesta de Más Madrid a “una doble moral a la hora de decidir en qué se tiene o no que gastar, a qué se debe o no consumir culturalmente, a qué se tiene o no que subvencionar”.

Además, asegura que el gobierno de Díaz Ayuso no ha hecho “sino cumplir con la ley, que establece el apoyo a la fiesta de los toros por parte de las Administraciones Públicas, que tiene que ser igual al de otras manifestaciones culturales y expresiones artísticas: por ello, su gestión no es solo magnífica sino legal, en curso y forma”.

“Tenemos como obligaciones el cumplimiento y el seguimiento del pliego de explotación de la plaza de toros de Las Ventas, el fomento y la promoción de la tauromaquia en todas sus vertientes y la posibilidad de facilitar convenios, como hemos hecho con la Fundación Toro de Lidia, como la celebración de la Copa Chenel o el certamen de novilladas que hemos celebrado. Todo lo que sea promoción, difusión y publicidad de la fiesta de los toros, además del seguimiento y cumplimiento del pliego de explotación de Las Ventas”.

Nuevo pliego de las Ventas

Pliego que se renovará este año, una vez anunciado el descenso del canon por la explotación de la plaza hasta una cantidad que “no superará el millón de euros”.

Rafael García Garrido, director general de Plaza 1, actual empresa concesionaria, considera esta decisión como “una cosa histórica, porque realmente va a ser la primera comunidad que haga un pliego de condiciones que no salga a subasta, que no esté politizado, donde realmente los candidatos ganen por su oferta, por su conocimiento y por su experiencia. Un paso adelante”.

Ayuso, en Las Ventas.

Respecto a la ayuda anunciada en las postrimerías del año pasado, el del pago mencionado de 3.428.313,54 euros, defiende que “se trata de un procedimiento administrativo perfectamente reglado y que auditan expertos, tanto de la Comunidad como nuestros”. Por ello, afirma que “no es un regalo de nada, nosotros hemos tenido que pagar el canon con la plaza cerrada”.

El empresario enmarca el compromiso concreto de Ayuso con el sector dentro de una generalidad. “Es con todo: con los toros, con la hostelería, con los trabajadores, con los impuestos. Yo creo que es una presidenta que ayuda de verdad. Y a los toros, claro. Es una actividad económica súper importante para España y para Madrid”.

En 2021, la Feria de San Isidro se celebró en Vistalegre, el coso de Carabanchel. En Las Ventas se libraron tan solo 11 festejos. Previsiblemente, este año será el de la vuelta del ciclo isidril a su plaza de toros, ya en marcha las obras “para mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad de los graderíos de la plaza” y con la vuelta del gobierno municipal al palco.

