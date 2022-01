Moreno baraja seguir la senda Ayuso y acudir a los Tribunales con el reparto de fondos europeos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que su Gobierno no descarta acudir a los tribunales si se produce "un menoscabo" en los recursos que perciba Andalucía con respecto a otras comunidades autónomas a resultas del reparto que el Gobierno central haga de los fondos para la recuperación procedentes de la Unión Europea.

Moreno baraja, por tanto, seguir la vía anunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La dirigente madrileña indicó ayer que llevará al Tribunal Supremo el reparto de dichos fondos, al entender que se ha efectuado de manera "arbitraria" en el mes de octubre, cuando el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto de ayudas directas a País Vasco, Navarra y Extremadura.

El presidente andaluz ha advertido al Ejecutivo nacional que Andalucía "no va a permitir desde ningún punto de vista ningún menoscabo de recursos" y en consecuencia, no se descarta "utilizar la vía judicial para la defensa de los intereses" de los andaluces.

"Creo sinceramente que no se están haciendo bien las cosas con estos fondos, ya que no hay transparencia ni una información que sea directa, y no hay cogobernanza alguna con las comunidades autónomas y eso al final nos lleva, sin lugar a dudas, a que no podamos aprovechar al cien por cien esos fondos", ha explicado Juanma Moreno.

El líder del Ejecutivo andaluz ha explicado que en una de las Conferencias de Presidentes, Pedro Sánchez trasladó a la comunidades autónomas que el 50 por ciento de esos fondos de recuperación iba a ser territorializado. Pero finalmente, "la territorialización que llega a las comunidades es de en torno a un 33 por ciento, lo que fue ya una primera decepción".

"La segunda decepción que tenemos es ver el reparto que se está haciendo de esos fondos". Moreno ha detallado que tiene "la obligación" como presidente andaluz "de defender hasta el último céntimo de euro que corresponde a los andaluces": "Eso lo vamos a ejercer con la máxima lealtad siempre, pero al mismo tiempo con una determinación implacable para que no se pierda ni un recurso".

Lo avanzó Bendodo

El Ejecutivo andaluz había avanzado ya por la mañana la decisión de poder recurrir al Tribunal Supremo el reparto de los fondos. El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, declaraba hoy por la mañana que el reparto que está haciendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez de los fondos de recuperación europeos era "arbitrario y opaco".

De hecho, ha denunciado que el Gobierno central "otorgó a dedo 110 millones de ayudas europeas contra la pobreza y dejó fuera a los barrios más pobres de Andalucía", mientras que esta comunidad ha recibido 29,8 millones de ayudas europeas para I+D+i frente a los 82 millones de Cataluña, que es una región con menos habitantes.

Bendodo subrayó que el Gobierno andaluz siempre será "beligerante" cuando la comunidad sea tratada de forma "injusta" y que desde la Junta de Andalucía "hemos demostrado que cada vez que el Gobierno ha agraviado a los andaluces, hemos llegado hasta el final".

No sería la primera vez que la Junta de Andalucía llevase a los tribunales al Gobierno de Pedro Sánchez. En mayo de 2020 interpuso un contencioso administrativo para reclamar al Gobierno el pago del IVA pendiente de 2017, que asciende a 534,3 millones de euros.

