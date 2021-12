Madrid recibe 2022 con 7.000 personas reunidas en Sol para las uvas y una incidencia de 2.426 puntos

La Puerta del Sol, con 7.000 personas, ha celebrado el comienzo de 2022 por todo lo alto, como si la incidencia acumulada por coronavirus no andase desbocada (1.755,27 casos por 10.000 habitantes); como si las comunidades no hubiesen restringido aforos, aplicado toques de queda y cancelado fiestas; o como si la sexta ola no fuera una apisonadora que día a día bate el récord de contagios.

Madrid ha decidido llenar la Puerta del Sol en circunstancias muy especiales, con España superando los 100.000 contagios en 24 horas por tercer día consecutivo. En concreto, según las 13 Comunidades Autónomas que han presentado datos, los nuevos contagios ascienden a 105.024, con ocho regiones alcanzando máximos (Andalucía, Navarra, Aragón, La Rioja, Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana y Ceuta). No ha superado sus mayores registros Cataluña -aunque, eso sí, alcanza récordo con 25.075 personas infectadas.

Asi, en la Puerta del Sol, se han congregado 7.000 personas celebrando una Nochevieja y un Año Nuevo que comienza con cifras estremecedoras a pesar de las sonrisas y el jolgorio vivido hoy en el epicentro de la capital.

Celebración

La incidencia, disparada

Mientras los españoles recibimos por fin el 2022, la incidencia a causa de la pandemia de la covid-19 sigue desbocándose: en España la incidencia acumulada ha seguido subiendo hasta los 1.755,27 casos, según los últimos datos hechos públicos por Sanidad.

Con algunas comunidades autónomas como Navarra, que ya supera los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes, tomando medidas para frenar el brutal aumento de casos de coronavirus, Madrid ha permanecido inmóvil ante sus números, que no dejan de ser imponentes: en la última contabilización, la Consejería de Sanidad ha publicado que la incidencia acumulada en la CAM es ya de 2.426,28 casos por cada 100.000 habitantes.

Estos datos se traducen en 20.994 casos contabilizados en la última jornada en la capital, de los cuales 352 han necesitado un ingreso hospitalario. En estos momentos, la presión por Covid en los hospitales madrileños es de un 11,2% en planta (con un total de 1.828 ingresados) y un 20% en UCI (son 224 los pacientes que están requiriendo ahora mismo de cuidados intensivos). Adicionalmente, se ha contabilizado solo un fallecido por coronavirus.

Teniendo estos datos sobre la mesa, ya son todas las CCAA las que se encuentran en el nivel de riego muy alto por coronavirus. Con este contexto, las grandes capitales españolas han decidido cancelar o reducir sus celebraciones por fin de año, menos Madrid, que ha autorizado la tradicional fiesta de año nuevo en la Puerta del Sol con un aforo limitado a 7.000 personas, el 39% del habitual (Delegación de Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid suelen permitir hasta 18.000 en circunstancias normales).

De hecho, Madrid es, junto a Nueva York, la única gran capital que ha decidido celebrar año nuevo de forma masiva (en la ciudad americana, el aforo para la tradicional despedida de año se ha reducido de 58.000 a 15.000 personas). Otras ciudades europeas, como Londres, han decidido anular los actos oficiales, pero permitir los privados, mientras que capitales como París o Atenas han prohibido completamente cualquier celebración (de hecho, en la capital helena se ha tomado la peculiar medida de prohibir la música en los locales públicos, impidiendo así los bailes y la falta de distanciamiento social).

Ante estos números, el Ministerio de Sanidad anunció antes de Nochevieja que no se informarán de nuevos datos sobre la pandemia hasta el 3 de enero, por lo que serán una incógnita los contagiados por coronavirus durante la celebración de Año Nuevo hasta el próximo lunes. Además, según la esta proyección exclusiva de EL ESPAÑOL, la IA para el 6 de enero, Día de Reyes, alcanzaría los 3.500 puntos.

Sigue los temas que te interesan