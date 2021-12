Los mil disfraces de Jacob Petrus, el hombre del tiempo culé que dará las campanadas en TVE

Enric tiene 9 añitos. Sabe que su padre no pasará la Nochevieja en casa, porque tendrá que trabajar. Su cometido es enseñar a muchos españoles a diferenciar los cuartos de las campanadas en la televisión, para que todos celebren la llegada del año nuevo. La noticia se la dio su madre el miércoles, él no se lo esperaba. Cuando vio a su padre, Enric fue a abrazarlo y darle un beso: "Lo vas a hacer fenomenal, papá".

Jacob Petrus es el padre de Enric. Su hermano Alejandro, de cinco añitos, aún no es consciente de lo que pasará este 31 de diciembre en casa. Jacob, 45 años, no estará porque dará las campanadas en TVE en sustitución de Ana Obregón, que ha dado positivo en Covid-19.

El presentador y director de Aquí la Tierra, el programa líder de la tarde en la primera cadena, habla con EL ESPAÑOL camino a casa. Viene de hacerse un test de antígeno y ha dado negativo. Está para jugar en la Puerta del Sol y donde haga falta.

Jacob Petrus, en la imagen corporativa del anuncio de las campanadas de TVE. RTVE

Pero, antes de una cita de tal envergadura, tiene otro partido tanto o más importante. Enfrente tendrá a Enric y Alejandro, dos futboleros de aupa, en el patio de casa. Es un clásico lo que hay en juego, no porque se repita constantemente, que también, sino porque Jacob es del FC Barcelona y Enric del Real Madrid.

"Ese es el dolor que tengo: yo soy culé y mi hijo es merengue a muerte. Y con estos difíciles momentos que estamos pasando los culés, pues me lo está haciendo pasar mal últimamente. Contra Cristiano Ronaldo no hemos podido hacer nada…", comenta entre bromas.

A través del teléfono, desborda simpatía, se le nota feliz. Hace la analogía futbolística para explicar cómo le comunicaron que daría las campanadas: "Me llamó Toñi Prieto para consultarme si podía hacerlo o no finalmente. Teníamos que saltar del banquillo a jugar al campo. Enseguida salió la nota de prensa y el desborde de Whatsapp, comentarios y correos".

El hombre tímido

"Hoy es una locura todo", dice Jacob este jueves. Estaba preparado por lo que pudiera pasar. Sabía que estaba en la reserva, porque en los tiempos que corren, en pleno auge de la sexta del coronavirus, siempre hace falta un plan B. Y ahí está él, ya listo y con un test de antígenos negativo.

"Lo teníamos para la gala de Inocente, para la cabalgata de los Reyes Magos…", apunta Petrus. "Para mí es un placer y además al lado de Anne, que es muy amiga mía. Estoy feliz de la vida". No lo puede esconder.

Jacob Petrus es geógrafo, licenciado en la Universidad de Barcelona. Nació en Manresa, el 8 de agosto de 1976. Dirige y presenta el programa 'Aquí la Tierra' de TVE. "Colaboro en Las Mañanas, Gente Despierta y De Pe a Pa en RNE", dice en la biografía de sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jacob Petrus (@petrus.jacob)

Su especialidad siempre fue la climatología. Primero hizo radio, luego pasó a una televisión local y de ahí pegó el salto a una autonómica. En Telemadrid estuvo diez años presentando y dirigiendo la información meteorológica. Ya en 2013, subiría al escalafón nacional de la mano de RTVE.

Lo que no esperaba Jacob es todo lo que le está llegando desde entonces. Sobre todo, que presentaría las campanadas junto a Anne Igartiburu.

"¿De pequeño? No, no, no, no, no. Para nada. Yo quería ser periodista. Luego decidí que quería ser hombre del tiempo porque me gustaba mucho la naturaleza y el comunicar, pero nunca pensé siquiera en hacer una cosa como Aquílatierra", esgrime.

Y sobre las campanadas cuenta que "nunca" pensó "en presentarlas en la 1 de TVE. No formaba parte de mis planes", dice feliz.

Esa es parte de la magia de su vida: que sus planes se trastocan. "Me encanta porque me permite disfrutar de cosas que no estaban en mis planes, cosas diferentes que son experiencias de vida muy chulas. Y presentar las campanadas será un capítulo muy importante de esas sorpresas, sobre todo cuando es con amigos y compañeros, con Anne, con Víctor, con gente que trabajo todos los días todos los años".

Le cuesta definirse, eso sí. Si tuviera que hacerlo, lo haría como una persona "vergonzosa". No lo van a creer los seguidores de su programa, "por las payasadas que hacemos". Tampoco lo harán sus seguidores de Instagram. Jacob es un gran amante de los disfraces y tiene mil caras: un día sube una foto de pirata y al siguiente se viste de los años 60.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jacob Petrus (@petrus.jacob)

Pero más allá de eso, apunta, "no soy de exponer mi vida privada, ni de salir en revistas ni nada de eso", comenta. "Soy una persona reservada, a la que le cuesta abrirse, expresar sus emociones…".

"Me definiría como un tío plenamente normal", continúa Jacob. "No intento aparentar nada que no sea lo que soy. Lo hago todo con optimismo, con pasión, creo en el espíritu de Aquí la tierra y soy feliz con cosas muy simples".

Al presentador le gustan los paseos por el campo, "ver cuatro animales y cuatro plantas", dice. "Es de las cosas que más me llenan en la vida", reconoce, al igual que estar con los suyos: "Con mi familia, jugar con ellos, tomarme una cervecita, un pinchito de tortilla…".

Ibai Llanos y Ramón García

Las campanadas, al fin y al cabo, son un espectáculo televisivo. Este año, Televisión Española había apostado por Ana y Anne tras el éxito del año pasado, aunque finalmente será Jacob quien acompañará a Igartiburu.

Los rivales de las grandes cadenas vuelven a ser Cristina Pedroche y Alberto Chicote, en Antena 3, y Paz Padilla y Carlos Sobera, en Telecinco desde Vejer de la Frontera.

Sin embargo, los grandes competidores en la bienvenida a 2022 no estarán en un formato televisivo tradicional. Los grandes rivales a batir de estas campanadas serán Ramón García e Ibai Llanos, que despedirán el 2021 a través de Twitch.

Jacob lo sabe bien. Tiene hijos pequeños y sabe que sus referentes están en otras plataformas, y no en la televisión actual.

Ibai Llanos y Ramón García darán las Campanadas en Twitch.

—Va a pelear con ellos por audiencia, no sé si los peques tendrán el corazón dividido.

—(Risas). No me ha dicho nada porque a Ibai todavía no lo ve. Ve a otros Youtuber, pero no se ha enganchado aún a Ibai.

Con respecto a las audiencias, cree que "la pelea pues cada año es más fuerte, pero no pretendo estar pendiente de ese dato".

Piensa Jacob que "TVE apuesta por otro tipo de campanadas, no es un show. No vendemos humo, vendemos equipo, cordialidad, amabilidad, los amigos que se conocen desde hace muchos años y van a intentar transmitir todo el buen rollo del mundo en un año que está siendo muy difícil para todos. Y que sea bonito para todos".

A pesar de la alegría por lo ocurrido, el sabor agridulce le llega por la baja de su compañera. "Una cosa no quita la otra. Todos tenemos en el corazón a Ana Obregón, y además sabiendo la ilusión que tenía por transmitir las campanadas. A ver si conseguimos hablar con ella", comenta.

Su relación con Anne Igartiburu

"Es una experiencia de vida que espero contar a mis nietos y que voy a disfrutar desde el principio hasta el fin, como estoy haciendo ya, sobre todo después de haber dado negativo. Una experiencia de vida única, que es lo que me está aportando Aquí la Tierra desde que lo presento y dirijo", cuenta sobre las campanadas.

Se enteró de que daría las campanadas a las 3 de la tarde del miércoles, antes de entrar a una reunión semanal de su programa. "Sonó el teléfono y empezó la locura".

La parte menos buena, es la familia. "Esa es la parte… Profesionalmente es la bomba, una cosa preciosa, hay mucha gente que daría la vida por estar ahí. No tiene nada que ver con otras cosas. Esa es la parte muy bonita de la profesión, pero yo me pierdo muchas horas de estar con mi familia, incluso a veces fines de semana".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jacob Petrus (@petrus.jacob)

Reconoce que a su familia la echará "mucho de menos", aunque tiene la mira puesta en llegar rápido a casa. "Como dura muy poquito, con un poco de suerte, me da tiempo de verles luego, brindar, tomar las uvas a la 1 y estar con ellos", dice.

Afortunadamente, Jacob se rodea de un equipo que también son como su familia para pasar esta Nochevieja. Menciona a varios miembros del equipo y luego a Anne Igartiburu, a la que une una relación de amistad.

"Antes de empezar con Aquí la Tierra, compartimos redacción mientras duró Corazón entre semana, teníamos las mesas juntos. Tenemos dos hijos con edades parecidas, y hemos compartido un montón de momentos, de confidencias, por ser padres, por ser caras de la casa...", destaca de ambos. "Un filing muy especial", concreta.

Y todo eso después de que el programa de Divulgación Científica de Jacob sustituyera a Corazón en la tarde de la 1. "Esa es una de las imágenes que tengo grabadas", dice. "Pensé que Anne se lo podía tomar mal, por ser un programa de Corazón. Recuerdo que cuando llegó, me dio un abrazo, todo el apoyo del mundo, todo el buen rollo. Es una de las cosas que guardo. Es una persona muy especial".

De cara a 2022, Jacob pide varias cosas. Como divulgador científico, sobre todo, que sea un año "más tranquilo. Sin filomenas, sin volcanes, a ver si de una vez por todas el Covid-19 nos deja de fastidiar y que tengamos mucha paz. Con eso, 2022 sería un gran año".

Sigue los temas que te interesan