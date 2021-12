La performance erótica de Jaume Fabrega, el crítico que mandó apedrear la casa del niño de Canet

Sábado, 4 de diciembre de 2021. Jaume Fàbrega coge su teléfono móvil y escribe: “¡Me apunto a ir a apedrear la casa de este niño! Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian”. Pulsa enviar y manda el mensaje a Twitter.

El mensaje iba hacía referencia a la familia de Canet de Mar, en Barcelona, que había solicitado que su hijo de apenas cinco años recibiese el 25% de las clases en su colegio en castellano. Que se cumpliese la ley, tal y como ha decretado el Tribunal Supremo recientemente.

La crítica tuitera no tardó en ver el mensaje de Fàbrega. Instintivamente, guiados por la gravedad de sus palabras, empezó el lanzamiento de mensajes que, como si fuesen piedras, impactaron en su teléfono. Uno tras otro. Notificación tras notificación. La presión pudo con él, y acabó borrando el mensaje.

“Apedrear una casa en mi cultura rural era una expresión imaginaria y significaba un escrache sin voluntad física. Pero parece que se ha entendido en sentido literal y por tanto pido disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas”, reculaba Fábrega en la misma red social tras borrar el mensaje inicial.

Quién es Fàbrega

Fàbrega ha sido el hombre viral que ha puesto rostro el acoso sufrido por la familia del menor, que no es más que un ejemplo vivo de lo que sufren cientos de familias en toda Cataluña. El hostigamiento ha sido tal que los Mossos d’Esquadra han tenido que desplegar un discreto dispositivo a las puertas del colegio.

Este gerundense de 73 años es historiador, periodista, crítico de arte y consultor gastronómico. Su timeline en Twitter es un escaparate de todas las tesis independentistas. Sus artículos en prensa, más de lo mismo: ha llegado a escribir que la dieta de hoy en día poco dista de lo que se comía en 1714, fecha fetiche para el soberanismo catalán.

Hasta 2018 también fue profesor de gastronomía en la Escuela de Turismo y Dirección Hotelera de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero ahí llegó su primer pecado en las redes sociales.

Fachada del colegio Turó del Drac de Canet.

Fàbrega, reincidente

Los mensajes racistas contra ciudadanos catalanes que no renuncian a su españolidad no son nuevos para Fabrega. Podría decirse que es reincidente en sus ataques, en la selección de sus víctimas.

“Tabarnesos, Cs… el cáncer de Cataluña, tercera generación de migrantes que nos odian, como la tercera generación de magrebíes de Francia, adeptos de la violencia y el odio al país de acogida”, tuiteaba en 2018.

Sus mensajes, además de defender los postulados secesionistas, desprecian las posiciones de partidos como Ciudadanos, a quien considera el "cáncer de Cataluña". Fàbrega llegó a llamar a Inés Arrimadas, cuando era la líder del partido naranja en la comunidad autónoma, "hija de las fuerzas de ocupación", en referencia a la Policía y a la Guardia Civil.

El Partido Popular también ha sido otra de sus dianas preferidas para disparar tuits. El ex profesor de gastronomía en la Escuela de Turismo y Dirección Hotelera de la UAB opinaba entonces que el Gobierno de Mariano Rajoy aplicó el artículo 155 porque "España nunca ha logrado ser una nación y lo ha intentado con la fuerza de las armas". A Xavier García Albiol y a Albert Boadella, el presidente de Tabarnia, les ha llamado “botiflers de turno” y “psicópatas anticatalanes”.

El tuit en el que equiparaba a magrebíes y a políticos y votantes de Ciudadanos cn el “cáncer” de Cataluña le llevó a verse obligado a renunciar a su puesto en la Universidad Autónoma. Tuvo que dejar de impartir la asignatura de Gastronomía y Enología, más presionado por el centro universitario que por voluntad propia.

Performance sexuales

Pero el mundo virtual no perdona ni olvida tan rápido. A veces no lo hace nunca, aunque la persona que está al otro lado haya pedido perdón, sea este sincero o no. Varios tuiteros se propusieron atacar al “apedreador” de Canet, a rebuscar en su pasado para ponerle la cara colorada de cara al público.

WhatsApp Image 2021-12-17 at 21.46.14

Así, empezaron a aflorar una serie de fotos en las que se ve a Fabrega sentado, sonriente, bebiendo vino, rodeado de personas que, por su actitud, parecen ser buenos amigos del crítico. Sólo un detalle chirría, a ojos de un inexperto, con todo: las copas las llenan mujeres desnudas.

Dos féminas sirven licores. Una sostiene una botella de Cardhu, mientras que la otra echa vino en las diferentes copas. En todas las imágenes se ve a un Fàbrega sonriente, sin quitar ojo de lo que hacen las modelos.

En una de ellas, él viste la camiseta de fútbol del Girona, con los colores de la estelada. En otra, sostiene uno de sus libros culinarios junto a una de las mujeres, llevando gorra negra. Las fotos se han tenido que pixelar al ser sacadas de su perfil de Facebook.

“Se trata de una performance realizada en el Bosc de Can Ginabreda, organizada por mi amigo Xicu Cabanyes. Se trataba de unas modelos que servían vino a unas personas que estaban de pie o sentadas alrededor de una mesa. Así de simple”, afirma.

“Este tipo de perfomances son algo habitual. Supongo que, al estar en el bosque, el artista quería expresar un homenaje a la mujer, a la maternidad. Para expresarlo usaba a la mujer desnuda y el vino, que simboliza la vida. Es como un ritual, digamos A quién le escandalicen esas fotos debe estar enfermo”, explica Fabrega a EL ESPAÑOL, al que admite que no es la primera vez que acudía a un trabajo artístico del estilo.

Las fotos se pueden ver en el Facebook del gerundense desde 2014, fecha en las que él mismo las subió. O se podían ver, porque desde este pasado miércoles están borradas. Fàbrega no recuerda desde cuándo no están disponibles las imágenes, pero lo achaca a la política de censura de la red de Mark Zuckeberg.

La localización a la que se refiere el artista se trata de un bosque único en Europa, situado en el municipio de Porqueres (Gerona), ya que recoge la obra de un único artista, en este caso Cabanyes, que está “insertada en un paisaje muy singular porque desde el punto de vista de la botánica hay más de 200 especies de transición entre el clima mediterráneo y el atlántico”.

El bosque no es más que un museo al aire libre lleno de esculturas eróticas realizadas por Cabanyes y repartidas por un inmenso terreno de más de 40.000 hectáreas

En conversación con este diario, el creador del Bosque explica que la actuación a la que acudió el “apedreador” de Canet se trataba de una obra de un fotógrafo latinoamericano llamado “José Baca” que se dedica a la “fotografía erótica”, que es “muy interesante” y que, cree recordar, “ha trabajado para Playboy”. En definitiva, “un tipo realmente transdresor, que es lo que tiene que ser el arte”.

Desgraciadamente, en internet no hay ninguna información de ningún fotógrafo que responda a las características descritas por los dos amigos catalanes. Este periódico se ha puesto en contacto con el servicio de comunicación del centro artístico que recoge la obra de Cabanyes pero, aunque les “suena que algo así sucedió”, no pueden concretar más detalles ni cuentan con información sobre la actividad en el centro.

Canet, la trifulca del mes

La situación por la que Fàbrega se ha dado a conocer por el gran público ha sido el eje de la pelea política desde principios de diciembre. Los partidos políticos de la oposición han criticado al Gobierno de Pedro Sánchez ser complacientes con los partidos independentistas con este tema al necesitar de sus votos en el Congreso.

La Generalitat no ha salido en defensa de la familia. El silencio, por el contrario, ha sido su respuesta y posición sobre el tema. En las puertas del colegio se han realizado manifestaciones y pintadas en contra de la familia y su decisión de que su hijo reciba un cuarto de las clases en castellano.

Incluso se han difundido datos personales del padre del chiquillo y otros relativos al lugar de trabajo de la madre. Así, los Mossos han puesto en marcha un equipo para velar por la seguridad del núcleo familiar. Los progenitores, vistos a sí mismo en el centro del huracán, decidieron publicar una carta en la que pedían “respeto” y no convertirse en “un elemento mediático”.

Por ahora, además de la protección policial, la Fiscalía ha abierto diligencias para investigar si algunos de los mensajes que esta familia ha recibido suponen un delito de incitación al odio o discriminación. Mensajes como los vertidos por Jaume Fàbrega.

