Los viajes secretos de Belén Esteban, reina de la huerta de Murcia: patatas y gazpachos superventas

Belén Esteban pisa suelo murciano -de extranjis- cada dos meses. Para más señas, la afamada colaboradora de 'Sálvame' y 'Sábado Deluxe' se desplaza a Alhama de Murcia y a Bullas: dos localidades que sumando sus respectivos censos de población (33.713 habitantes) se quedan a años luz de los más de 2,9 millones de espectadores que siguen a la 'Princesa del Pueblo' en Telecinco.

Tales viajes, según explica la propia 'celebrity' de televisión a EL ESPAÑOL, se producen exclusivamente por motivos de negocios: "Sabores de la Esteban es mi empresa y tengo que estar muy encima porque conlleva una gran responsabilidad, por eso estoy al pie del cañón y viajo muchísimo a la Región de Murcia".

La punta de lanza de la sociedad limitada que Belén Esteban constituyó en marzo -Sabores de la Esteban- son dos empresas murcianas con unas ventas anuales de 2,5 millones de euros. Esas firmas pusieron el 'know-how' para producir una línea de gazpacho, salmorejo, cremas de verduras y patatas fritas que triunfa en la cesta de la compra.

Belén Esteban firmó su primer contrato con Cool Vega Company, con quince años de experiencia en la producción y transformación de alimentos frescos en zumos, pures, sopas... A esta empresa de Alhama de Murcia le encomendó producir su gazpacho, el salmorejo y las cremas de verduras. El segundo contrato lo rubricó con Rubio Snacks, con diez años de historia en la elaboración y comercialización de patatas y frutos secos. A esta firma de Bullas le confió el lanzamiento de sus patatas fritas.

- ¿Qué la motivó a arriesgar capital, creando su propia marca, cuando tiene un caché en televisión que le permite vivir sin el estrés de un empresario?

- Belén Esteban: Hace año y medio empecé a estudiar el desarrollar algún proyecto, sobre todo, pensando en mi futuro. Como a mí me gusta mucho la cocina, y una de las mejores cosas que hago es el gazpacho y el salmorejo, después de muchos meses de darle forma a la idea para hacer bien las cosas, decidí crear los Sabores de la Esteban.

Belén Esteban en las instalaciones de Cool Vega Company en Alhama de Murcia.

De megaestrella del Grupo Mediaset que opina sobre el mundo del 'cuore', ha pasado a ser una emprendedora que habla sobre controles fitosanitarios y analiza las características de los tomates, pimientos y pepinos de la famosa huerta de Murcia que nutre de ingredientes la receta de su gazpacho. Ese es el nuevo perfil profesional que ha añadido Belén Esteban a su currículo, tal y como remarca: "No soy imagen de la empresa, la empresa es mía".

El matiz es importante. La celebrity que ha colaborado con marcas de sartenes, ropa, joyas, incluso de zapatos, con el modelo 'Princesa' que le envió a Doña Letizia, ahora ha pasado de dar las Campanadas de Nochevieja a dar la campanada como empresaria en las superficies comerciales.

Prueba de ello es que la Oganización de Consumidores y Usuarios concedió a su gazpacho 64 puntos de 100, pero ese aprobado por la mínima no impidió que se agotase en cuanto se puso a la venta. Y su gama de productos no para de crecer al mismo ritmo que gana espacio en estanterías de El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Día... "Estamos en un mogollón de superficies y vamos a entrar en otras", avanza sin desvelar nombres.

- ¿Por qué apostó Belén Esteban por dos empresas de Murcia en vez de hacerlo en otra comunidad más cercana a su residencia y su trabajo en Tele 5?

- Vi más de veinte fábricas por toda España y consulté muchísima información. Tuve que hacer muchas pruebas. No te voy a decir dónde estuve porque no quiero hacer daño a nadie, pero en la Región de Murcia estaban las mejores hortalizas y las mejores fábricas [del sector agroalimentario] para mi marca. Te lo voy a decir claramente, yo quería calidad en mis productos de alimentación y poder ver personalmente la materia prima. En Cool Vega Company, en Alhama de Murcia, y en Patatas Rubio, en Bullas, me ofrecían lo que yo quería y además contaban con todas las garantías sanitarias.

- ¿Cómo fue la negociación de los contratos con estas compañías para que se embarcasen en Sabores de la Esteban?

- Mantuvimos conversaciones mucho tiempo: fueron seis meses de trabajo. Cuando estuve en Cool Vega Company, para mí fue la mejor empresa que había visitado, por la calidad de las instalaciones y de los productos que usan como materia prima. A Alhama de Murcia viajé un montón de veces, junto a mi marido, hasta que di con la receta de mi gazpacho y eso me abrió camino en el mercado. En cuanto a Patatas Rubio, en Bullas, la escogí porque es una marca reconocida. Probé 1.500 clases de patatas hasta que encontré la calidad, sabor y presencia que buscaba. Yo quería una patata fina.

Buscando clientes en Colonia

Belén Esteban no se marca un farol promocional porque este diario ha accedido a una serie de fotos, sobre los distintos desplazamientos que ha realizado a Alhama de Murcia y a Bullas para conocer, en primera persona, y a pie de lineal, la producción de su gazpacho, el salmorejo, las cremas de verduras y sus snacks. En las imágenes, la colaboradora de televisión de Paracuellos del Jarama aparece con la indumentaria de riesgos laborales en la zona de embotellado y empaquetado, en la de selección de patatas y tras el corte para verificar su nivel de sal...

Belén Esteban en uno de sus viajes a la Región de Murcia para supervisar la producción de su gazpacho. Cedida

- ¿Cómo es la Belén Esteban empresaria a la que no siguen las cámaras de televisión?

- Muy constante y muy involucrada con la marca, con los productos, con la calidad y los precios. Lo más importante para mí es que soy 'Marca España', quiero que Sabores de la Esteban se conozca en todo el mundo y creo que lo voy a conseguir.

No habla en vano. Muy pocos espectadores se podrían imaginar a la colaboradora que embelesa a las cámaras en plató, usando su labia para cerrar acuerdos comerciales en Anuga: la mayor feria internacional sobre tendencias en alimentación y bebidas, que se celebró en octubre en la ciudad germana de Colonia. Allí estuvo la mediática 'Princesa del Pueblo', recorriéndose el Recinto Ferial Koelnmesse, como una emprendedora más, a la caza de nuevos clientes para Sabores de la Esteban.

- ¿Cerró algún acuerdo comercial en Alemania?

- Ahora mismo estoy comercializando mi línea de productos, solo en España, pero puedo adelantar que a partir de marzo de 2022 se van a vender en países muy importantes y será un 'boom'. Estoy acudiendo a ferias en el extranjero donde he conocido a empresarios y a mucha gente interesada en productos de nuestro país. Y eso es lo que quiero llevar por bandera, dar a conocer lo que tenemos, porque la 'Marca España' es la mejor. Después de estar en Colonia, lo próximo que haré será ir a una feria en Francia.

Cataluña y Andalucía

En suelo patrio, por comunidades autónomas, Cataluña es uno de los territorios donde más se consume el gazpacho producido en Alhama de Murcia, mientras que en Andalucía vuelan las patatas fritas de Bullas para acompañar la hora del aperitivo. "Muchas veces me escriben diciendo que los productos están agotados y eso me llena de orgullo".

- ¿Tiene previsto ampliar la gama de Sabores de la Esteban?

- Sí. No quiero volverme loca, pero mi idea es llegar a sacar al mercardo entre ocho y diez productos, dedicándome intensamente a esa línea porque quiero que Sabores de la Esteban sean 'Marca España', con calidad y precio. Sobre todo, a buen precio, para que todo el mundo los pueda comprar.

- ¿Llevará a cabo esa ampliación de nuevos productos apostando por empresas murcianas?

- Sí. Todo lo que voy a hacer será con la Región de Murcia. No es por nada, sino porque lo que quiero hacer lo tengo allí y se puede obtener de la huerta de Murcia: para mí es la mejor calidad que hay. Esto lo digo sin querer ofender a nadie, solo es una opinión personal. Consumo muchos de sus productos y me he desplazado a Alhama de Murcia y a Bullas para elegir el tomate, el calabacín, la calabaza, la patata... He visto personalmente todos los ingredientes del gazpacho, el salmorejo, las cremas de verduras y las patatas fritas que producen para Sabores de la Esteban.

La palabras de cariño de la 'Princesa del Pueblo' hacia la comunidad murciana no son fruto de esta aventura empresarial, sino que se deben al vínculo emocional que forjó muchos veranos atrás con la capital del Segura. "Mi madre vive en Benidorm, está muy cerquita de la Región, y hemos ido por allí a comer en vacaciones. La verdad es que tengo buenos recuerdos de Murcia: me la conozco bien. También he estado por Cieza y por pueblos pequeños que tienen mucho encanto".

Belén Esteban en Patatas Rubio, en Bullas, y en Cool Vega Company, en Alhama de Murcia. Cedida

- ¿Podría avanzarme qué será lo próximo que veremos en el super para la cesta de la compra?

- Los dos siguientes productos los tengo ya en mente, pero no te lo puedo decir. Eso es sorpresa. Siempre me callo para que sea un 'boom'. Son productos que cualquier ama de casa tiene en casa.

- Veo que ha interiorizado las técnicas de venta, no concretar nada para despertar la curiosidad de clientes potenciales...

- ¡Hombre! Estoy aprendiendo mucho: ya soy empresaria. Hay que generar expectativas. (Risas)

- ¿Cómo compatibiliza sus compromisos en televisión con su faceta empresarial?

- Cada dos meses, voy una o dos veces a las fábricas de Bullas y de Alhama de Murcia para supervisar que los productos están bien. Y con las superficies comerciales tengo reuniones todas las semanas. Aunque tengo un equipo que me ayuda, sobre todo, mi marido, Miguel Marcos, unos amigos que son mis socios, y Begoña, de Furquet Asesores. Ella es como mi mano derecha.

- ¿Se ha planteado montar tiendas físicas donde solo se comercialice la gama de Sabores de la Esteban?

- Pues si esto sigue así, no lo sé... No puedo decir algo que no tengo claro.

- ¿Qué lección ha aprendido de su nueva faceta como empresaria?

- A ser constante y tener mucha paciencia.

- En incontables ocasiones usted se ha quejado de que no tiene intimidad. Esta aventura empresarial que inició hace ocho meses le ha abierto un nuevo sector profesional. ¿A largo plazo se plantea dejar la pequeña pantalla?

- No. Mi trabajo está en 'Sálvame', y mi empresa es mi futuro, pero quiero seguir trabajando en la televisión porque es a lo que me dedico.

- ¿Algún consejo para alguien que vaya a montar un negocio?

- Pues que lo haga con mucha ilusión porque no es un camino fácil. Todo sale con esfuerzo y trabajo.

- Reponda sin pensar: ¿Qué cuesta cada uno de sus productos?

- El gazpacho y el salmorejo: 2 euros con 99 céntimos. Las cremas de verduras, 1,99 euros, y las patatas fritas, 1,55 euros, que ahora estamos en promoción.

- No la he pillado en fuera de juego...

- Es que soy la jefa. (Risas)

- ¿Cuánto factura Sabores de la Esteban desde que echó a andar?

- Eso no te lo puedo decir cariño.

