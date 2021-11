La cruz de Risto Mejide: Aitor, el abogado que le denuncia por "atacar a quien no se vacuna"

Aitor Guisasola es abogado y youtuber. No tiene en alta estima a Risto Mejide, al que se ha enfrentado en el programa 'Todo es Verdad'. Después de la batalla, el letrado quiere que el siguiente enfrentamiento entre ambos sea en los tribunales. Entiende que el presentador comete un delito de odio continuado cuando ataca a aquellas personas que, por motu propio, no han querido vacunarse contra la Covid-19.

Las primeras palabras de Guisasola al otro lado del teléfono no dejan lugar a dudas: "El señor Mejide lleva cierto tiempo, en distintos programas, arremetiendo contra aquellas personas que, libremente y dentro de la legalidad, han decidido no inocularse el medicamento para prevenir la Covid".

No es que suenen tambores de guerra, es que la hay. Este mismo viernes, el letrado vasco tiene previsto presentar la querella ante los tribunales contra el presentador. "Queremos tenerlo todo bien atado, con los vídeos y demás", dice Guisasola en conversación con EL ESPAÑOL.

—¿Por qué esta querella?

—Ha llegado a decir grandes barbaridades, amparadas, según él, en el sentido del humor, pero es un programa serio. Han dicho de ponernos unas pegatinas para saber quiénes somos, que hay que restringir nuestros derechos y libertades, otro colaborador ha dicho que habría que darnos dos hostias… En realidad está provocando hostilidad en cierto sector de la población contra las personas que hemos decidido no inocularnos el medicammento.

¿Quién es Aitor?

Aitor Guisasola puede ser conocido por varias cosas. En primer lugar porque es abogado, fundador del despacho Guisasola Abogados, y fue profesor de Derecho del Seguro en la Universidad del País Vasco. También es presidente de Movimiento de Regeneración Política de España. Y, por último, es youtuber de éxito.

El éxito de Guisasola en Youtube no es actual. Comenzó con un canal deportivo: Luxaitor, en el que tiene 50.000 seguidores. Luego se lanzó al fango político y judicial. En Un Abogado Contra la Demagogia tiene más de 251.000 seguidores.

Guisasola muestra en este segundo canal su lado más polémico. No se reconoce como "antivacuna" ni como "negacionista" de nada, aunque sus planteamientos se acercan, en muchos casos, a los que tienen estos dos sectores.

Tal es su lucha contra los discursos establecidos sobre la Covid-19, las vacunas y las restricciones que se ha creado una web fuera de Youtube para subir sus vídeos sin censura. Y, además, le ha dado apariencia similar a Youtube.

"Yo en el canal cuento lo que me deja decir Youtube, que no es mucho, porque la censura es tremenda, es brutal. Entonces, me he creado una web alternativa: uacd.tv. En Youtube no puedes decir nada contra el discurso oficial", expone.

En su web se pueden ver vídeos como: "La falsa esperanza de la vacuna contra la Covid para pisar nuestros derechos"; "Comprobado por el Dr. de Benito. Los vacunados presentan un código visible por bluetooth"; "Europa se levanta por fin ante la dictadura Covid"; u " Os demuestro con cifras la gran mentira de las vacunas que no podemos dejar que se tape más".

"Obviamente, yo no me he inoculado", dice Aitor en conversación telefónica con EL ESPAÑOL. Sus argumentos, expone, son los de una persona "racional". "No sé por qué arremeten contra nosotros".

La motivación para no inyectarse se basa en varios pilares, asegura. "Yo miro los datos y los estudio constantemente. Hay 0 fallecimientos de 30 para abajo. El porcentaje entre los no vacunados es de un 0,1%. Los fallecidos comienzan a crecer a partir de 60 y a partir de los 80. Entonces, no tiene ningún sentido que se vacune a personas que no tiene ningún riesgo por la enfermedad", dice.

No quiere la vacuna para él ni para la población menor de 60 años, pero para los mayores sí está seguro de que funciona. "A las personas que son vulnerables, pues que se les vacune una dos tres o cuatro veces. Las que haga falta".

El argumento para la vacunación de muchos jóvenes es que así tienen menos probabilidades de contagiar a sus mayores. Hacerlo sería, digamos, un acto de generosidad con la sociedad.

Este argumento no lo compra Aitor. "No creo que las proteja [a estas personas] porque ya están ellos vacunados y ellos ya están protegidos". "Mis padres están vacunados e intento no acercarme en exceso", dice.

Los argumentos de Aitor continúan: "Como veo que hay tantas mentiras y veo que las farmacéuticas han firmado una exención de responsabilidad con la Comisión Europea, tampoco se responsabiliza la Unión Europea, ni el gobierno español, no lo hará un médico porque no te lo prescribe... Y como no me cuadra nada, pues mi familia y yo hemos decidido que no nos vamos a vacunar".

Los no vacunados

Aitor asegura que defendería los derechos de los no vacunados aunque él optara por la vacuna. No en vano es abogado, claro está.

Piensa que los que han optado por no inocularse son un grupo minoritario y, por ello, Risto está cometiendo un delito de odio. "Está penado en el artículo 510 del Código Penal. Y como minoría tenemos derecho a que se nos respete. Si cambiamos lo que dice el señor Mejide por transexual o marroquí, ya no tendría gracia. Por ejemplo, es como si decimos que si es transexual le vamos a dar dos hostias a los transexuales", expone haciendo referencia al comentario de un colaborador de 'Todo es Mentira'.

El letrado cree que tratar a los no vacunados como irresponsables e insolidarios es algo alejado de la realidad que daña a una minoría, e insiste en otra variante de su argumentario. "Es como si copiamos el argumento de la extrema derecha diciendo que todos los marroquíes son delincuentes", argumenta.

"No todos los no vacunados somos irresponsables. Yo soy más responsable incluso que el señor Mejide, que ha cogido la Covid estando vacunado y está sin mascarilla en su centro de trabajo. El hecho de hacer querer ver que somos unos irresponsables es motivo suficiente para que le condenen por un delito de odio", continúa.

Asegura Aitor que durante la entrevista en Todo es Verdad, además, no le "dejaron hablar" y le pusieron "sonido de mala calidad" para que no se le escuchara "bien". "Ha cometido un delito de odio continuado. Él y uno de sus colaboradores. Esto no tiene gracia ninguna y cuando vayamos al juzgado menos gracia le va a hacer", avisa el letrado en conversación con EL ESPAÑOL.

Esto ya lo hizo en directo ante el presentador de 'Todo es Verdad'. "Será el juez quien determine la validez de los argumentos y mis abogados quienes contesten la demanda", aseguró Mejide.

Pero el publicista no es de los que defienden sin más, así que pasó al ataque. "Usted me puede decir lo que yo puedo o no puedo reclamar en un estado de derecho y puede venir a hacerse publicidad a costa de una querella… Esa es la clase de abogado que es usted", dijo.

Guisasola no cree que Risto se pueda amparar en la libertad de expresión para defenderse de la querella. "Él puede intentar convencer a la gente de que se vacune, pero lo que no está amparado, en mi opinión, es generar hostilidad. Nos pueden dar dos hostias y pueden privarnos de derechos y libertades. La hostilidad hacia una minoría no está amparada por la libertad de opinión ni por el humor".

¿Y el resto de comunicadores que atacan a los no vacunados? ¿Les llegará a ellos esta misma querella o es una venganza personal? Guisasola asegura que no tiene capacidad "para emprender tanta guerra".

—[Con la querella a Risto] queremos hacer una sanción ejemplarizante para que la gente se lo piense. No tenemos interés en que se condene, sino en que se deje de culpabilizar y hostigar a personas inteligentes, razonables, con fundamentos, que no vemos la necesidad de vacunarnos ni qué beneficio social crea. Es una posición dentro de la legalidad que se debe respetar.

