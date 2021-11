La Covid es más mortal en Alicante y no se sabe por qué

De todas las estadísticas que la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana difunde a diario, el titular se lo suelen llevar los contagios: los nuevos casos positivos permiten medir la incidencia de la Covid sobre la población en Alicante, Valencia y Castellón, y son un buen indicativo del estado de la pandemia en un momento concreto. Como consecuencia de este dato, la presión hospitalaria también ocupa mucho espacio, porque no es lo mismo contagiarse que acabar ingresado. En tercer lugar queda la cifra que al final más relevante: el número de fallecidos, un goteo pequeño pero constante en las estadísticas.

Desde que se redujeron los monstruosos números de la tercera ola, con más de 100 decesos al día, los muertos por Covid han pasado a un segundo plano. Pero el dato sigue ahí, con cifras que se van amontonando en los márgenes de las notas de prensa pero que tienen detrás de cada una nombre y apellidos. Y, en el caso de la Comunidad Valenciana, reflejan una realidad muy llamativa: el coronavirus es más mortal en la provincia de Alicante. Y no se sabe por qué.

Veamos los números. El pasado mes de septiembre se registraron en la Comunidad Valenciana 93 fallecimientos por Covid. De estos, el 55% (53) fueron en la provincia de Alicante, pese a que tiene un 38% de la población. Valencia, que acapara el 50% de los habitantes, registró 29 defunciones. Castellón se quedó en 12 decesos.

Esta tendencia ha continuado en octubre y hasta el 23 de noviembre, con 43 muertes por Covid en la provincia de Alicante en ese periodo y 31 en Valencia. Ese mismo día, el 23, se notificaron 15 fallecimientos desde la última actualización, una de las cifras más elevadas desde la tercera ola. Y el 66% (diez de 15) se registraron en Alicante.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló.

Se trata, además, de un fenómeno relativamente reciente. En la estadística desde que empezó la pandemia el número de decesos sigue siendo más alto en Valencia (3.995), a pesar de que Alicante va recortando distancias (3.040).

¿Por qué se da esta situación? El portavoz de Sanidad de Ciudadanos en las Cortes, Fernando Llopis, se ha interesado por la estadística y ha interpelado a la consellera valenciana de Sanidad, Ana Barceló, sobre el tema. Se hizo incluso una pregunta parlamentaria ante la alarmante diferencia de defunciones de septiembre. Pero la respuesta de la Conselleria no despejó ninguna duda.

Más contagios entre los mayores

Por un lado, desde el Ejecutivo autonómico se apunta a que "alrededor del 90% de las personas fallecidas tenían 60 o más años", y también "alrededor del 90% habían sido diagnosticados durante los meses de agosto y septiembre". En este sentido, Sanidad recuerda que la población de Alicante está más envejecida que en las otras dos provincias, con un 26,1% de sus ciudadanos por encima de esa franja de edad, y que la Covid resulta más letal entre la población mayor.

El diputado de Cs, Fernando Llopis.

Lo que pasa es que la diferencia con Valencia y Castellón es tan pequeña (tienen un 25,3 y un 25,4% de mayores de 60 años, respectivamente) que es imposible explicar la enorme diferencia en el número de muertes. Lo que sí coincide es desde agosto Alicante lidera la incidencia en este grupo de edad, y que ha habido más contagios. Pero no con tanta diferencia como para que cuadren las cifras.

Otro de las factores clave es la vacunación. En la Conselleria de Sanidad, igual que en el Ministerio, no se dan datos de vacunación en las personas fallecidas. Fuentes del departamento que dirige Ana Barceló explicaron que sería un tema "muy delicado", teniendo en cuenta que existen muchas situaciones en las que la Covid puede ser un factor letal, como por ejemplo el cáncer.

La tendencia, sin embargo, continua. Y precisamente por eso Llopis insistirá con la pregunta parlamentaria, esta vez solicitando un desglose de los fallecidos por provincia desde el mes de octubre, situación y si estaban o no vacunados. Y en el pleno de este miércoles volvió a sacar el tema. "No es un caso puntual, ya pasó en setiembre y ya pedimos a la Conselleria que analizara los datos. Hablaban de caso puntual, no lo es, y entre octubre y noviembre seguimos con la funesta tendencia", dijo.

"Casi un 50% más de fallecidos en la provincia de alicante. Si la estadística fuese a la inversa desde el Botánico estarían financiando estudios y dando proyectos de investigación para determinar las causas", concluyó.

Sigue los temas que te interesan