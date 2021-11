El vídeo del atraco en una gasolinera en Murcia: "Me puso una pistola en la tripa, creí que disparaba"

Tras siete años de experiencia currando entre surtidores, este viernes, le ha tocado vivir uno de los riesgos que por desgracia tiene el sector de las gasolineras: los atracos. "Me ha puesto una pistola en la tripa, creí que me iba a disparar", tal y como relata a EL ESPAÑOL un empleado de V2 Gasolineras, que ha sido víctima de un robo con violencia en las instalaciones que la cadena tiene en el Cabezo Cortao, justo a las espaldas de la Universidad de Murcia.

"Jamás pensé que me pasaría algo así", confiesa este empleado, de 33 años, que prefiere mantener su anonimato porque cuando se recupere del susto tendrá que volver al tajo en la misma gasolinera. "He tenido que ir a urgencias, he sufrido un ataque de ansiedad y sentía una presión muy fuerte en el pecho después del atraco".

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a las imágenes que obran en poder de la Policía Nacional y donde se aprecia la agresividad con la que estos atracadores se han dirigido al empleado de la estación de servicio, nada más descender de un Seat Ibiza, de color plateado.

Los atracadores, este viernes, asaltando a punta de pistola una gasolinera del Cabezo Cortao de Murcia.

El palo aparentemente lo tenían planificado porque esta estación de la cadena V2 Gasolineras está situada en la pedanía murciana de Espinardo, al lado de Rotonda de Isla Grosa, donde suele haber una afluencia notable de clientes porque es un nudo de acceso a la Universidad de Murcia, al polígono de Molina de Segura y a la autovía.

"Hemos visionado las imágenes y veinte minutos antes del robo han pasado por delante de la gasolinera, pero como la pista estaba llena de coches ellos han seguido por la carretera nacional", según corrobora el empleado. "Han esperado y han regresado". Cuando no había ni un solo cliente en el surtidor, a las 15.30 horas de este viernes, el Seat Ibiza ha reaparecido, aparcando al lado de la caja, donde estaba el trabajador.

"Me he girado para atenderles, el conductor se ha bajado del coche y me ha apuntado con una pistola". En las imágenes de las cámaras de seguridad se aprecia cómo encañona al empleado a la altura del estómago. "De inmediato, se ha bajado el copiloto, también ha venido directo a por mí, los dos me han empujado y me han dicho: 'Danos la riñonera'".

No atinaba con la riñonera

En las cinco estaciones -dotadas de tienda- que la cadena tiene a caballo entre Murcia y Alicante, comercializan combustible de marca blanca, y lo habitual es que los empleados estén en pista, junto a los surtidores, llevando el dinero en una riñonera. En cuanto tienen más de mil euros de caja hacen una entrega de dinero, pero este viernes no ha dado tiempo a hacer la entrega de seguridad. "No sé si en ese momento llevaba 500 euros, pero de los nervios que tenía no atinaba a desabrocharme la riñonera".

Prueba de ello es que la pareja de atracadores ha empezado a pegarle tirones de forma agresiva hasta que se han llevado la riñonera y su cartera. "En cuando se han ido he llamado a la Policía". El Cuerpo Nacional ha abierto una investigación y este diario ha podido saber que entre los 'zeta' se han distribuido imágenes del coche sospechoso y el vídeo de los asaltantes.

El Seat Ibiza que está buscando la Policía Nacional. Cedida

"Eran veinteañeros, llevaban gorras, mascarillas, guantes y una bufanda, creo que además de ocultar su rostro también trataban de esconder algún tatuaje para no ser identificados", según detalla la víctima del asalto, tras salir del Servicio de Urgencias donde le han suministrado ansiolíticos para atajar el ataque de ansiedad que ha sufrido. "Al hablar no tenían acento extranjero, aunque tenían la piel oscura".

Este empleado no ha podido precisar la dirección que han tomado los asaltantes por los nervios de la situación y la proximidad de la Rotonda de Isla Grosa. "Se han podido ir hacia Molina de Segura, Espinardo, Murcia y si han cogido la autovía a Almería o Alicante".

¿Seat Ibiza robado?

Una fuente policial confirma que no se descarta que sea robado el Seat Ibiza, color plateado, y con más de diez años de antigüedad, que han utilizado los sospechosos para este robo con violencia. Un portavoz de la cadena V2 Gasolineras confirma que este viernes ya han entregado las grabaciones a la Policía Nacional para agilizar la investigación: "Hemos sufrido cuatro robos desde que empezamos a trabajar en 2005 y siempre los acaban deteniendo porque suelen ladrones de poca monta".

Este portavoz de la compañía precisa que desconocen el importe del dinero en metálico sustraído: "A falta del arqueo de la caja, podríamos hablar de entre 200 y 600 euros, porque nunca tenemos más de 1.200 euros en efectivo". De momento, el operativo policial también está tratando de esclarecer si los autores del robo de esta gasolinera del Cabezo Cortao son los mismos de los palos que este viernes se han registrado en una papelería y en una panadería de Murcia.

