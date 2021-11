Habla la directora de la guardería de Fuenlabrada acusada de obligar a los niños a comer su vómito

La directora del colegio infantil 'Genios en pañales' ubicada en Fuenlabrada, de 51 años y de nacionalidad española, fue detenida por la policía el pasado 29 de octubre por un presunto delito contra la integridad moral de sus alumnos, torturas y vejaciones, entre los que se encontraban niños de 0 a 3 años.

Acusada de gritar, insultar, burlarse de los llantos de los más pequeños y alimentarles a la fuerza, obligándoles incluso a comerse su propio vómito en caso de que devolvieran. A la hora de comer les forzaba a ingerir los alimentos, profiriendo insultos, entre ellos racistas y tapándoles la nariz para tragar. Actualmente se encuentra en libertad con cargos.

La directora y presunta maltratadora, sin antecedentes policiales, ha negado todos los hechos a Telemadrid, asegurando que ha sido denunciada falsamente por venganza de una extrabajadora del centro.

"Es completamente falso lo que están diciendo sobre mi persona y sobre esta escuela infantil. Es falso. Todo llevará su curso. Creo que la mejor referencia es lo que han contado los padres. Esos niños están aquí dentro con un profesorado cualificado, la única referencia son los padres. No nos encontramos bien. Yo no estoy bien como persona. No quiero hacer ninguna declaración y judicialmente todo llevará su paso".

La investigación comenzó a mediados de octubre cuando la Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo), organización sin ánimo de lucro que ayuda a niños y adolescentes en riesgo, recibió varias quejas de los padres del centro y tramitó una denuncia de manera inmediata a la UFAM (Unidades de Atención a la Familia y Mujer) de la Policía Nacional.

Escuela infantil Genios en Pañales

En manos de la policía e investigadores se encuentran grabaciones de audio donde se escucharían todas esas malas prácticas e incluso posibles maltratos físicos. Por este motivo fue desde un primer momento detenida.

A día de hoy, la denuncia se encuentra en manos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que tendrá que tomar las medidas que considere necesarias ante la continuidad de esta escuela infantil.

También te puede interesar...

-Estos son los mejores profesores de España en 2020: de Paola en Valencia a Javier en Jaén

-La 'revolución' de Alicia, la mejor profesora de Primaria en España: suspensos para aprender

-Los 9 colegios de Madrid donde las bandas latinas captan a menores: ya hay 500 de entre 11 y 13 años

Sigue los temas que te interesan