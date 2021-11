Los 58 mejores profesores de España por regiones: las universidades, coles e institutos donde dan clase

Los Goya de la Educación, como actualmente son conocidos los Premios EDUCA ABANCA, se convocan cada año con el fin de reconocer públicamente la labor de los profesores de centros públicos y privados de todo el país, que viven y disfrutan su trabajo involucrándose al máximo, tanto dentro como fuera del aula. En la edición de este año hay 58 finalistas, pero el próximo 15 de noviembre será el día en el que se anunciará quiénes son los mejores de todos ellos. Ese día, marcado ya en el calendario educativo, se conocerán los nombres de los docentes que se alzarán con el título de Mejor Docente de España 2021 en cada categoría.

Estos premios, nacidos en 2016, tienen el objetivo de premiar a los docentes que destacan por su buena praxis. Para ello, el Comité de Baremación de Méritos de los docentes —que son nominados por los propios alumnos y, en el caso de Infantil, por las familias— eligen diez finalistas por cada una de las seis categorías establecidas en los premios: Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, Educación no formal, Formación Profesional y Universidad.

No obstante, claro está, la finalidad de las nominaciones es encontrar a los mejores de cada categoría y poner en valor sus métodos educativos. EL ESPAÑOL, de esta forma, ha hablado con algunos de los representantes de cada autonomía para saber qué suponen estos premios para la comunidad educativa y qué esperan de esta gran final.

14 finalistas en Andalucía

Un total de 14 docentes andaluces aspiran a conseguir el título de Mejor Docente de España 2021. Una de ellas es Ana María González Herrera, del CEIP Maestro Eduardo Lobillo, situado en Rota. “Valoro infinitamente estos premios porque han creado un vínculo maravilloso entre docentes de distintos ámbitos y han potenciado la necesidad de compartir, de aprendernos y de desaprender todo aquello que no suma”, dice la docente emocionada por compartir su puesto de finalista en la categoría de Educación Infantil con Ana Blanco Fernández, del CEIP Nuestra Señora del Carmen, de Marbella, y Blanca Alicia Aguilar Liébana, del CEIP María Zambrano de Jaén.

Ana María González, docente del CEIP Maestro Eduardo Lobillo, en Rota (Cádiz). Cedida

En la categoría de Secundaria y Bachillerato, por su parte, los finalistas andaluces son: Antonio Pérez Moreno, del IES Sierra Luna, de Los Barrios (Cádiz); y Francisco Javier Roldán Santa, del IES El Sur de Lepe. Ana García Pérez, profesora del CEIP Europa de Linares, es la representante andaluza en la categoría de Primaria.

Laura Bohórquez Alarcón, de la Escuela Municipal de Música de Guillena Francisco Javier Gutiérrez Juan, es finalista en la categoría de Educación no formal junto a Sara Fernández Espinosa, de la Escuela Oficial de Idiomas de Motril. “La Educación no formal siempre ha estado en un segundo plano por ser un complemento y no por eso es menos importante. La Educación no formal ayuda al alumnado a desarrollarse íntegramente a nivel cognitivo, social, afectivo y motriz, independientemente de la disciplina que se imparta, siendo a veces esencial para su desarrollo en el aula”, asegura Laura.

Laura Bohórquez Alarcón, finalista en Educación no formal. Cedida

Si atendemos a la categoría de Formación Profesional, los finalistas de Andalucía son Cristóbal Castillo Morales, del IES Abdera de Adra; José Luis García Martínez, del IES Los Cerros de Úbeda; y Patricia Mercedes Santos Campos, del IES Profesor Isidoro Sánchez de Málaga. “Con la pandemia tuvimos que reinventarnos, hacer un esfuerzo titánico y aprender a base de golpes”, por lo que, según Cristóbal, “le da mucho más valor” a los premios de este año. Este profesor de FP no tenía “ni Instagram” hace poco más de un año. Ahora, trabaja por “visibilizar la Formación Profesional y crear conocimiento”. Tiene su propia página web y un canal de YouTube con el contenido abierto y disponible para todos con el único objetivo de “crear conocimiento”.

Daniel Cebrián Robles, de la Universidad de Málaga, que resalta “el gran potencial de los docentes españoles en cualquiera de las etapas educativas”, Isaac José Pérez López, del departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada, que utiliza la metodología de flippedtion learning, donde diversas referencias fílmicas permiten aumentar la motivación del alumnado para formar a futuros docentes; y Pablo Álvarez Domínguez, del departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social de la Universidad de Sevilla, son los finalistas andaluces en la categoría de Universidad.

Patricia Santos Campos, del IES Profesor Isidoro Sánchez de Málaga, junto a sus alumnos. Cedida

Canarias

“Para mí, estar nominada a los premios EDUCA ABANCA es una alegría inmensa porque demuestra que el cariño que he depositado en las familias, día a día, ha llegado”, asegura Cristina Martín Jiménez, finalista en la categoría de Educación Infantil que considera que la “excelente relación con las familias de sus alumnos” es una de las causas de su nominación. “Es un honor representar a mi isla y a Canarias”, añade Cristina, profesora del CEIP Benahoare de Santa Cruz de la Palma. “Ahora mismo, que pasen cosas bonitas en mi tierra, y que esperemos una buena noticia con esta ilusión, nos llena a todos de esperanza”.



Loida González Montenegro, del CEIP Lajares de Corralejo; y Ricardo Acosta Alonso, del CEIP La Vega de Icod de los Vinos, son los dos finalistas en la categoría de Primaria. El finalista en Educación Secundaria y Bachillerato es Adán Manuel Yanes Gómez, del colegio salesiano San Isidoro de La Orotava.

Carolina Stürmer, profesora en la Escuela Oficial de Idiomas Telde Montserrat, de Las Palmas de Gran Canaria, es la aspirante canaria a convertirse en la mejor docente de España 2021 de Educación no formal.

Castilla y León

Bianca Ferreira Mosquera, del CEIP Toral de los Vados, en la comarca de El Bierzo, es finalista en la categoría de Educación Infantil. La docente ha contado a este diario que, para ella, “es un honor ser finalista de los Goya de la Educación”. La maestra también asegura que su objetivo es “trabajar en un ambiente acogedor en el que el niño sea libre de conocer, entender y expresar sus sentimientos, afianzando valores y contenidos que le ayudarán a desarrollarse y desenvolverse en distintos contextos del entorno” .

Bianca Ferreira Mosquera, profesora del CEIP Toral de los Vados. Cedida

El finalista en la categoría de Educación Secundaria y Bachillerato es José Ignacio Gago Alonso, profesor en el colegio Santa Teresa de Jesús de Valladolid. Santiago Sevilla Vallejo, profesor de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Universidad de Salamanca, es el representante castellanoleonés de esta categoría.

Castilla-La Mancha

Ángel Tercero Felipe es el único representante de Castilla-La Mancha en Secundaria y Bachillerato. Trabaja en los IES Cencibel y Bernardino del Campo, en Albacete, y Azarquiel, en Toledo. El docente utiliza una metodología “activa, en la que el alumno es el protagonista; original y creativa, buscando los intereses del alumno; cooperativa, a través de trabajos en grupo; saludable, corrigiendo las actitudes que distorsionen el buen ambiente en clase; y cotidiana, social y motivadora”.

José Melero Martínez, profesor del centro de Élite de Albacete, es el segundo representante de Castilla-La Mancha, pero en este caso lo hace en la categoría de Formación Profesional.

Cataluña

Este año, sólo ha habido dos representantes catalanes en la gran final de los Premios EDUCA ABANCA. Se trata de Francesc Vidal Rubí, profesor de Formación Profesional en el centro Taulé Viñas-Ramar, en Sabadell; y de Xavier Ares Borraz, profesor de Educación no formal en Vapor Llonch Actiu Humà L'estudem JBF, en Sabadell y Terrassa.

Ceuta

Pablo Dúo Terrón, profesor del CEIP Príncipe Felipe, junto a sus alumnos. Cedida

“Las prácticas de los docentes nominados están siendo difundidas por países sudamericanos que ven en nuestro país un modelo a la hora de implantar actividades”, dice Pablo Dúo Terrón del CEIP Príncipe Felipe. Es el único representante de Ceuta en las listas de los Premios ABANCA y no se esperaba “para nada” la primera nominación y “mucho menos estar dentro del top 10”.

Confiesa que lo más gratificante es que los alumnos y las familias reconozcan su labor docente y asegura que es un reconocimiento no sólo para él, sino para el equipo que rodea su vida.

14 finalistas valencianos

En la categoría de Infantil, los finalistas valencianos son: María Dolores Legidos Torregrosa, del colegio Fomento Aitana, en Torrellano, y Vicente Monleón Oliva, del colegio San José y San Andrés de Massanassa. Para Vicente, “la existencia de estos premios son un indicio de que la profesión docente y la importancia que se da a la misma está cambiando de manera positiva. Ayudan a reconocer la excelencia del profesorado en la geografía nacional y empoderan a los profesionales de la enseñanza (tanto en ámbitos formales como en no formales) para mejorar en su praxis”.

Francesc Nogales Sancho, profesor del colegio San Enrique de Quart. Cedida

Para Bernardo Jareño Manclús, director del CEIP Alberto Sols, de Sax, este es el cuarto año nominado a los Premios ABANCA. Para él, este reconocimiento supone la unión del claustro de profesores y una forma de dar visibilidad a la Educación que, “aunque ha mejorado en los últimos años, sigue estando en la sombra en muchas ocasiones”. En la categoría de Primaria, Bernardo comparte nominación con Francesc Vicent Nogales Sancho, del colegio San Enrique de Quart, en Poblet, Irene Alegría Mercé del CEIP Les Arts en Valencia; y Joaquín Marzá Mercé del CP Hurchillo Manuel Riquelme, en Hurchillo-Orihuela.

Zaida López Alberola, del IES Doctor Peset Aleixandre de Paterna, confiesa que es una “apasionada de la docencia”, por lo que cuando se enteró de que era finalista de los Premios ABANCA no pudo evitar emocionarse. “Saber que tus alumnos te han nominado es todo un orgullo, pero ya he ganado mi premio: trabajar en un aula todos los días”. La profesora comparte esta nominación con sus compañeras de profesión: Asunción Cornelles Company, del CE Marni de Valencia; y Rosa María Yagüe Mayans, del colegio Las Colinas del Real de Gandía.

Irene Alegría, docente del CEIP Les Arts. Cedida

Encarnación Moreno Zambudio, del Rendiment Espai Salut de Valencia; y María del Pilar Rico Rebolo, de Ideal Academy en Altea, son las finalistas de la Comunidad Valenciana en Educación no formal. En Formación Profesional, Alfredo Pachés García, del CIPFP Misericordia de Valencia; y Consuelo Maciá Castillo, del IES 8 de Marzo de Alicante, aspiran a convertirse en las mejores docentes de España en esta categoría.

Manuel Cuadrado García, de la Universidad de Valencia, es el único finalista de la Comunidad Valencia en la categoría de Universidad.

Extremadura

Susana Díaz Morcillo es profesora de Secundaria en el IES José Manzano en Don Benito, Badajoz, y finalista en los Premios ABANCA en Secundaria y Bachillerato. Esta profesora reflexiona sobre uno de los puntos que el certamen tiene en cuenta a la hora de puntuar los méritos presentados por los docentes: la innovación y la proyección del conocimiento. “Es importante, que en una sociedad donde predomina el uso de las RRSS, se dé visibilidad a nuestro trabajo para que lo conozcan las familias y otros compañeros a los que les pueda venir bien nuestro material y experiencias”, esgrime.

Susana Díaz Morcillo, profesora de Secundaria en el IES José Manzano, en su aula. Cedida

Julio Carmona Blesa es profesor de Formación Profesional de CESUR de Cáceres y el otro finalista que representa a Extremadura. “Trabajamos competencias transversales en materia de sanidad mediante un Plan de Salud Integral propio, lo que supone para los alumnos una revolución en la manera de interpretar las clases”, dice.

Galicia

Patricia García Figueroa, finalista en la categoría de Educación no formal de Galicia, asegura a este diario que este reconocimiento es una gran oportunidad para todos aquellos que se dedican al apoyo fuera de las aulas ordinarias. “Hasta ahora, jamás habíamos tenido acceso a este tipo de reconocimientos y tenemos un papel tan necesario como el de cualquier otro educador”, opina la docente.

Patricia, de hecho, fundó hace ocho años en la localidad de Redondela el centro de estudios Trazos para dar refuerzo educativo y apoyo psicopedagógico al alumnado con algún tipo de dificultad en su aprendizaje. “Los premios son una motivación, un grito de que lo estamos haciendo bien y un empujón para seguir confiando en nuestro proyecto”, afirma.

Carlos Encisa de Sá, director y profesor de Tecnología del IES Antonio Fraguas. Cedida

En la lista de finalistas hay cuatro representantes más de Galicia: Carlos Encisa de Sá, director y profesor de Tecnología del IES Antonio Fraguas de Santiago de Compostela, con gran influencia en redes sociales. Alexandre Sotelino Losada, coordinador del grado en Educación Primaria en la Universidad de Santiago de Compostela, Carmen Quinteiro Moreno del CEIP de Pontevedra A Xunqueira 1 y Jessica Rodríguez Piñeiro del CEIP Doutor Suárez.

Madrid

Patricia Del Valle Pozo, profesora del CEIP de Arroyomolinos Francisco de Orellana; y Rubén Barbera Blanco, del CEIP Félix Rodríguez de la Fuente, de Coslada, son los finalistas madrileños en la categoría de Educación Infantil.

En Educación no formal, Carlos Alonso Marcos de IFAP Madrid en Coslada, y en Formación Profesional, José Antonio López Pérez del CIFP Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega de Móstoles.

María Dolores Legidos , del colegio Fomento Aitana, en Torrellano, Alicante. Cedida

“Creo que en estos Premios gana la Educación”, afirma Daniel Pattier Bocos, profesor universitario bilingüe e investigador en Educación en la Universidad Complutense. Es más, antes que profesor universitario, Daniel fue profesor de Primaria, lo que considera esencial a la hora de dar clases en la Facultad de Educación porque te permite “contar experiencias propias, proponer soluciones y que los alumnos cambien la forma de aprender y vean en el profesor un referente”.

Daniel Pattier comparte su puesto como finalista en la categoría de Universidad con Diego Santos González, de la Ostelea Tourism Management School; y Francisco Molina Rueda, del Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física de la Universidad Rey Juan Carlos de Alcorcón, que fija el objetivo del sistema universitario en “conseguir un aprendizaje a lo largo de la vida y extender la cultura a todos”.

Murcia

Jesús Molina Saorín, de la Universidad de Murcia, y Esperanza Meseguer Navarro, del CEIP Nuestra Señora de Loreto, de Santiago de la Ribera, son los finalistas murcianos en las categorías de Universidad y Educación Infantil, respectivamente.

