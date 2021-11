Xavier Rius, el primer periodista vetado por el Govern: “Y además me llaman racista y machista”

El periodista, y director de e-noticies, Xavier Rius se ha convertido en el primer periodista vetado de las ruedas de prensa del Govern de Cataluña. Tras varios encontronazos con varios portavoces del Ejecutivo autonómico, la semana pasada le retiraron la acreditación y le tacharon de “machista y racista”.

Todo comenzó a raíz de la polémica de dos humoristas de TV3 que bromearon con que la reina Letizia se la “chupase”. Este chiste le valió al dúo Bricoheroes -muy popular en la televisión pública catalana y otros medios de comunicación afines al independentismo- la reprobación de cientos de personalidades, dentro y fuera de Cataluña.

Pocos días después, Xavier Rius protagonizó la polémica que nos ocupa. “¿Se imagina que le dijera que me gustaría que me la chupara?”, le preguntó a la portavoz del Govern durante una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat. La pregunta, como cabía esperar, quedó sin contestar, y Rius perdió su acreditación para acudir a estas comparecencias.

La Generalitat retira la acreditación al periodista Xavier Rius por preguntar a la portavoz "¿Se imagina que le dijera que me gustaría que me la chupara?".

¿Y por qué no han sancionado a los humoristas de TV3 que dijeron lo mismo de la reina y la princesa?pic.twitter.com/jzg9nCKMId — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) October 29, 2021

“Me llamó el secretario de medios de la Generalitat y me dijo que me habían retirado la acreditación. Me dijo que me habían advertido varias veces, lo cual es falso”, explica el periodista en conversación telefónica con este periódico. “Yo le contesté: ‘¿Con los de TV3 habéis hecho lo mismo?’”.

“Modestamente, les he dejado en evidencia. Me han retirado la acreditación, me han tratado de racista y de machista. Los dos humoristas de TV3 siguen en TV3. No es que no los hayan despedido, es que ni siquiera les han abierto un expediente informativo, para disimular. Nada”.

No hay precedentes similares en las hemerotecas. “No se atrevió ni Pujol, que sacó tres mayorías absolutas. Pero, además, que después te insulten o te difamen, diciendo que eres un racista y un machista... Tú puedes decir que Xavier Rius es un hijo de puta si tienes una sentencia judicial que dice que eres un hijo de puta. O un pederasta, un atracador de bancos, un traficante de drogas, un violador o lo que sea. Pero cuando tienes una sentencia judicial que lo confirma”.

No es la primera

Esta no era la primera vez que el dúo de humoristas se pasaba de la raya en TV3. El pasado julio el programa Bricoheroes bromeó con la posibilidad de tirar piedras a un guardia civil. Después de esto, han llevado a cabo un gag que fue tachado de pedófilo, machista y misógino por el propio director de la cadena, Vicent Sanchís.

Tanto es así que la cadena decidió no emitir ese gag, lo que llevó a los responsables de este programa, Peyu y Jair Domínguez, a denunciar una censura por parte de la dirección. "No es fácil hacer este tuit porque probablemente nos jugamos trabajo y futuros proyectos, pero como creador del formato y del guion de este momento concreto, quiero compartirlo para evidenciar que tenemos un problema de libertad de expresión", escribió Peyu.

Los cómicos Jair Domínguez y Peyu. TV3

La escena en cuestión estaba protagonizada por los citados cómicos, quiénes se preguntan qué harían si fuesen millonarios. "Que me la chupase Letizia Ortiz", decía Peyu entre risas, a lo que su compañero respondía: "Si me hubieses dicho la hija".

En declaraciones a Catalunya Radio, el director de TV3 defendió el secuestro de esa parte del gag ya que "una televisión pública debe elegir qué contenidos emite". "En la escena no se habla de monarquía, se habla de una mujer y de su hija menor edad. Una televisión pública no puede cruzar esta línea", añadió.

Rius, por su parte, también tenía polémicas previas. En una ocasión se refirió a Pamela Anderson como "la actriz aquella de las tetas", cuando preguntaba en rueda de prensa por los apoyos internacionales del procés. “Pretendía dejarlos en evidencia. Con lo de las tetas de Pamela Anderson me crucificaron”, explica, pero pone un ejemplo del lado contrario. “Hubo un dirigente de Esquerra que dijo que lo importante para ser consejera es tener unas buenas tetas. Y a este, evidentemente, no le pasó nada. No solo no le pasó nada sino que le hicieron diputado de Esquerra”. El político en cuestión era Lluis Salvadó.

Respecto a lo que le dijo a la portavoz la semana pasada, asegura que “podría haber planteado la pregunta de otra manera. La pregunta era: ¿Cómo puede ser que los medios de comunicación públicos hayan llegado a este nivel de degradación en Cataluña? Si yo les llego a plantear esta pregunta tal cual ellos me dirán que si la libertad de expresión, el sentido del humor y que ellos no se meten en los contenidos de TV3. Lo cual, es falso. Todos sabemos cómo funciona”.

El 'indepe' contra el 'procés'

Xavier Rius es un independentista atípico, tremendamente duro con el procés (él lo llama “proceso”, como acto de protesta). Durante su juventud militó en el partido -ya extinto- Convergencia i Unió. Convergencia pasó por varios cambios de siglas hasta conformar lo que ahora es, a grandes rasgos, Junts per Catalunya. Unió, por su parte, se disolvió.

En el ámbito profesional, Rius pasó por las redacciones de La Vanguardia y por la delegación de El Mundo. Salió de allí por desavenencias con su jefe directo y fundó e-noticies en el año 2000, junto a su amigo Eloy Martín, convirtiéndose en el tercer periódico nativo digital que nació en Cataluña. A día de hoy, el medio sigue activo y con Rius al frente. Sin embargo, ahora no podrá acceder a las ruedas de prensa del Govern. En el año 2011 publico el libro Contra la Barcelona progre.

Xavier Rius durante una rueda de prensa. Cedida

Esta misma polémica está ahora presente en el Congreso de los Diputados. Por ejemplo, varios políticos de Unidas Podemos se han negado a contestar las preguntas del canal de YouTube EDA TV. Asimismo, hay periódicos como La Marea o El Salto Diario que no tienen acceso a la Cámara Baja, pese a haberlo solicitado.

“Los medios tienen derecho a estar acreditados”, opina Rius. “Y luego si un político quiere contestar o no, pues también está en su derecho. Seguramente muchos políticos tienen la piel muy fina”.

Sigue los temas que te interesan