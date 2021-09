La reina Letizia, 'Tesis' y una cárcel: los secretos de la Facultad de Periodismo de la UCM en sus 50 años

"Me llamo Letizia, Letizia con z". Dicen quienes la conocían entonces que esas fueron las primeras palabras que pronunció la reina Letizia cuando se presentó al resto de sus compañeros de clase en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Era su primer día en Periodismo y la futura monarca, que apenas alcanzaba la mayoría de edad, ya apuntaba maneras en aquel septiembre de 1990. "Era extrovertida, inteligente y le gustaba llamar la atención. Siempre decíamos que llegaría lejos y tan lejos... Eso sí, no era ninguna trepa", recordaban sobre ella sus colegas de promoción.

Treinta y un años después de aquellas primeras tomas de contacto con la profesión, la periodista se reencontrará este martes con su facultad. ¿La razón? La reina será nombrada Alumna de Honor de la Facultad de Ciencias de la Información, en el acto conmemorativo que se celebra allí por los cincuenta años de la institución y que ella misma presidirá.

La reina Letizia, en su orla de Periodismo. GTRES

Un evento que contará con presencia institucional, pero al que no asistirá el profesorado ni el alumnado del centro universitario. Una situación que ha creado cierto malestar entre los docentes, según denuncian a EL ESPAÑOL, puesto que este acto es el único que se ha celebrado en todo el aniversario de la que es la facultad de comunicación más antigua de España y una de las más importantes de toda Europa. "No se ha hecho ningún acto académico y ahora que tenemos la oportunidad, un evento que debería ser fundamentalmente para periodistas y cineastas se ha convertido en una campaña publicitaria, hay hasta alfombra roja", critican.

A pesar de que las clases empezaron para los alumnos este lunes, la facultad ha declarado día no lectivo este martes para que nadie esté en el interior del centro durante el acto. "Lo importante es la visita y han pasado por alto todo lo demás... ¿Para que sirve todo esto?", insisten.

Historia

Y es que más allá de los grandes profesionales que se han formado en este centro de la Universidad Complutense, como la reina Letizia o el director de cine Alejandro Amenábar; lo cierto es que la Facultad de Ciencias de la Información cuenta con historia propia, secretos y anécdotas que profesores y alumnos han vivido e incluso creado a lo largo de estos últimos 50 años.

Por ejemplo, en lo referente a su arquitectura. Lo más llamativo de esta escuela de periodistas es el edificio donde se alberga, reflejo de una corriente arquitectónica de la época [se construyó en 1971], el brutalismo. Aún así, muchas son las leyendas que giran en torno a su construcción. Desde teorías que apuntan a que se construyó con la finalidad de ser una cárcel [aunque los expertos han desmentido que esté basada en los planos de la cárcel de Montreal] hasta otras que afirman que se realizó conforme a los planos de un psiquiátrico.

'Tesis', la película que se grabó en el interior de la Facultad de Periodismo.

Su curiosa arquitectura y el uso masivo de hormigón no ayudan precisamente a que se piense lo contrario. Lo mismo ocurre con el interior. Cinco plantas y algunas de ellas bajo tierra que se unen con escaleras y pasillos laberínticos. Estudios de radio o de televisión en el subsuelo que hacen creer al alumno que más que en una universidad se encuentre en el interior de un búnker.

Sin duda, escalofriante. Motivo por el que, probablemente, ha sido también escenario de numerosas películas, entre ellas Tesis, de Amenabar; grabada en el interior de la Facultad de Ciencias de la Información. Un filme que convirtió, según los críticos, al propio centro en un personaje de la trama y revolucionó la forma de contar cine en España. Un hito del que el alumno se entera incluso antes de entrar a su primera clase de periodismo, publicidad o comunicación audiovisual.

Anécdotas

También forman parte de su historia otros aspectos menos formales y en los que la mayoría de los alumnos que han estudiado entre esas cuatro paredes de hormigón coinciden. Por ejemplo, la cafetería, su extraño mobiliario [las sillas se unían a las mesas por medio de barras] y su simpático [nótese la ironía] camarero. Un hombre de aspecto fuerte que, según cuentan los estudiantes, parecía que perdonase la vida a quien le pedía algo para consumir. Respecto a esto último, también resulta imposible de olvidar, insisten, el mítico bocadillo de lomo y queso o las propiedades laxantes del café de la facultad.

La pradera exterior de la facultad donde toda la UCM celebraba San Cemento, el patrón de los ingenieros, y donde, por fin, conocías a más universitarios que no estudiasen periodismo; la copistería en la que "nunca pasaba el tiempo" o el ratón rojo, la página web en la que los alumnos clasificaban a los profesores en tres grupos [Píllalos, Allá tú y 'No, no, no y no'], pensando en los que el próximo curso podrían tener la opción de elegirlos o librarse de ellos.

Y, sobre todo, los estrenos de cine en compañía de sus protagonistas en el salón de actos.. Prácticamente cada semana se estrena una película española en la facultad, un evento que hace que, dependiendo del filme, miles de estudiantes hagan colas durante horas para el visionado y el posterior coloquio con famosos actores y actrices. Aspectos buenos y otros no tan buenos, pero que en definitiva han hecho y seguirán haciendo que esta facultad sea única.

Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Sigue los temas que te interesan