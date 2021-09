La 'reencarnación' del obispo Novell: de exorcista a 'poseído' por la novela erótica de Silvia Caballol

Los designios del Señor son inescrutables. Puede dar fe de ello Xavier Novell i Gomà (1969, Lleida). A los 41 años, fue designado como el Obispo más joven de España. Durante su mandato defendió a ultranza la doctrina católica, lo que le metió en más de un lío. Pero el pasado 23 de agosto todo cambión. Renunció de manera inesperada al cargo para dedicarse a ser ingeniero agrónomo. Adujo "motivos personales" en su despedida, pero los mismos se tradujeron al final en que mantenía una relación con la escritora de novelas eróticas Silvia Caballol.

Pero el paso del celibato al erotismo no ha sido lo único que ha llamado la atención de esta historia. Novell era el exorcista de la diócesis de Solsona y estaba muy a favor de este tipo de prácticas en la iglesia. Ahora, sus compañeros quieren que se someta a esta terapia, pero él se niega. Ellos piensan que Novell ha podido sufrir el proceso inverso y el exobispo estaría poseído.

Esto último lo desvela ABC. La creencia se sustenta, según este medio, en la negativa del prelado a someterse al exorcismo, una práctica que él mismo ha realizado y creía efectiva. Al parecer, hasta el papa Francisco habría intentado convencerle, pero sus esfuerzos habrían sido en vano. Desde la iglesia catalana sostienen que Novell no quiere exorcizarse porque esconde algo y sabe que el diablo está dentro de él.

El revuelo era tal este lunes que el obispado de Solsona tenía que pronunciarse sobre lo ocurrido con Novell. "La decisión tomada por dicho obispo emérito obedece a 'razones estrictamente personales' y, por tanto, la corroboración, o no, de estas informaciones pertenecen a su estricto ámbito personal".

Finalizaba el comunicado de manera llamativa. "La Iglesia diocesana, en comunión con su administrador apostólico, Mons. Romà Casanova Casanova, continúa rezando por el obispo con toda la esperanza puesta en el Señor".

La nueva vida del Obispo Novell

"Me he enamorado de una mujer, y quiero hacer las cosas bien". Esa es la frase que el ínclito prelado catalán habría dicho a su círculo más cercano tras su renuncia. Así lo aseguró Religión Digital este fin de semana.

Por la forma de renunciar, Novell debía buscar una vida tranquila, alejada de los focos, dedicándose a la ingeniería agrónoma, la carrera que había estudiado antes de llegar al seminario. Todo lo contrario a lo que había sido su ejercicio eclesiástico.

Novell fue ordenado sacerdote el 6 de julio de 1997, en Tárrega (Lleida), aunque su estrellato mediático llegaría casi tres lustros después. Tras su consagración episcopal, el 12 de diciembre de 2010, se paseó por distintos platós de televisión y radio para atender, entre otros, a Andreu Buenafuente, en Late Night, o en TV3.

A las primeras de cambio se mostró contrario al nacionalismo catalán, aunque su parecer fue cambiando con el paso del tiempo, quizás por la presión de los sacerdotes de la diócesis.

Tanto cambió su parecer que Novell llegó a escribir en sus textos pastorales consignas a favor del voto en el referéndum del 1 de octubre.

Xavier Novell votó el 1 de octubre de 2017. Diócesis de Solsona

También habló de la situación política de los políticos catalanes presos. "En vísperas de la Fiesta Nacional de Cataluña quiero compartir con vosotros una reflexión sobre la situación de prisión preventiva de un grupo de políticos de nuestro país y sobre nuestra actitud ante la situación política y social actúa", exponía Novell al inicio de una de sus cartas.

La misma finalizaba con una declaración de intenciones. "Me parecía un deber cívico hacerme cercano a aquellos que asumieron las consecuencias del intento para Cataluña pudiera ejercer el derecho a la autodeterminación. Poco más que rezar puedo hacer ahora para ellos y sus familias: un misterio del rosario cada día".

Acabó hablando de a quién debían votar en las elecciones catalanas sus feligreses. No se sentía representado por ningún partido, ya que los partidos independentistas estaban cerca de posturas como el feminismo -él lo catalogaba de "ideología de género"-, el aborto o la homosexualidad. Y Novell y el pecado no se llevaban bien por entonces.

Pero el nacionalismo catalán no fue el único charco pisado por Novell. Era un fundamentalista religioso en lo relacionado con el fornicio, el aborto, la eutanasia o la homosexualidad, entre otros.

Xavier Novell escribía en una ocasión: "Me complace afirmar que un servidor, a pesar de lo afirmado desde diversas instancias, ni soy homófobo, ni nunca he publicado afirmaciones que promueven esta actitud. Comparto plenamente la doctrina de la Iglesia católica, bien expresada en el Catecismo (CEC 2357 a 2359), que respeta toda persona en su dignidad, cualquiera sea su tendencia sexual y distingue claramente entre este respecto invulnerable y el juicio moral sobre determinados actos".

No soy homófobo, pero. El texto continuaba: "Me uno también a la afirmación del Santo Padre y de los padres sinodales cuando dicen que no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, noche tan sólo remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia".

Sus declaraciones sobre la homosexualidad fueron mucho más allá, aunque él no se consideraba homófobo. Se le relacionó en alguna ocasión con las 'terapias' para curar la homosexualidad.

Llegó a preguntarse "si el fenómeno creciente de la confusión en la orientación sexual de muchos chicos adolescentes no será debido a que, en la cultura occidental, la figura del padre estaría simbólicamente ausente, desviada, difuminada".

En realidad, en sus cartas dominicales el prelado no dejó con cabeza a ningún títere que no comulgara con su doctrina. En una de las últimas, en junio de este mismo año, se preguntaba por el aborto, al que meses antes había catalogado de "crimen abominable". El "genocidio más grave y terrible de nuestra humanidad".

Se mostró crítico también con la Ley de Eutanasia aprobada por el Gobierno. Incluso creó una comisión en su Diócesis con el objetivo de "sensibilizar sobre la renovada importancia de acompañar cristianamente el final de la vida, ayudar a todos a elaborar y registrar voluntades anticipadas que excluyan la eutanasia y promover entre los profesionales sanitarios la objeción de conciencia respecto a esta ley".

Novell escribió sobre tantos temas que uno de ellos acabó por sumergirle, como la ola acaba cogiendo al surfista. Dedicó hasta seis de sus escritos a hablar de la separación de parejas y de cómo podían ser nulos los matrimonios, algo diferente al divorcio.

"La nulidad canónica no es un 'divorcio', no es cosa de ricos y famosos, es la

búsqueda de la verdad para llegar a vivir a pleno la vida cristiana, es descubrir

que nunca he estado casado y precisamente por eso no funcionó", dijo.

Ahora puede que Novell se lo pensara dos veces antes de escribir lo mismo algo sobre la separación. Y es que Silvia Caballol, la escritora con la que se le relaciona, está divorciada y tiene dos hijos.

Enamorado de la escritora erótica

Piensan en la iglesia catalana, según desveló ayer ABC, que Silvia Caballol hace un culto al diablo en sus novelas.

El hasta ahora obispo más joven de España. CG

Nacida en 1983, Caballol se dedica a la psicología, una licenciatura que cursó en la Universidad Autónoma de Barcelona antes de hacer lo propio con el postgrado en este mismo ámbito.

Separada de un marido árabe y con dos hijos, en el ámbito profesional ha realizado cursos en sexología, técnicas antiestrés y yoga, entre otros. Con su trayectoria, esta mujer representaría casi el 'anticristo' en la dogmática católica fundamentalista que promulgaba Novell.

En sus novelas, 'Trilogía amnesia' (2016) y 'El Infierno de la Lujuria de Gabriel: el primer pecado capital contra el ser' (2017), Caballol abraza el erotismo, un género del que se dice apasionada.

Si la iglesia catalana considera que hace culto al Diablo en sus escritos es con razón -al menos desde un punto de vista fundamentalista católico-. La sinopsis de 'El Infierno de la Lujuria de Gabriel: el primer pecado capital contra el ser' expone: "La autora nos sacudirá de nuevo en un torbellino de sensaciones donde pondrá en jaque, una vez más, con un lenguaje directo y una trama inédita, nuestro sistema moral, nuestros valores y nuestras creencias religiosas".

A esto se le añade: "El lector será transportado (...) hacia la irrealidad de la inmortalidad y la cruda lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, y entre los ángeles y los demonios".

Caballol tiene 14 años menos que Novell y se desconoce cómo y cuándo establecieron su primer contacto. Sí se ha publicado que ambos se han mudado a Manresa para vivir juntos.

Es probable que Novell sea realmente feliz ahora, tras abandonar el fundamentalismo, por mucho que sus otrora compañeros digan que está poseído. A esta historia sólo le falta un final con escena de cine, con una conversación entre un párroco y el exobispo. Imaginamos que sería algo así:

—¿Es usted satánico?

—Sí, y de Carabanchel —Bueno, en el caso de Novell, de un pequeño pueblecito de Lleida.

