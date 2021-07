El okupa Fermín critica las ayudas de Mónica Oltra pero se beneficia de una de su consejería

Fermín Turia es el rostro más visible del Frente Obrero en Valencia. Esta organización comunista se ha convertido en un incómodo azote de la izquierda. En la ciudad han okupado un edificio de la Conselleria de Igualdad de Mónica Oltra. Lo han convertido en albergue y banco de alimentos para la -a su juicio- desatendida clase obrera. Él considera que las ayudas de la vicepresidenta valenciana son "clientelares" y que no llegan "a nadie". Pero incurre en una gran contradicción. Su familia cobra la Renta Valenciana de Inclusión ideada por Oltra. Alrededor de 600 euros mensuales.

El propio Turia confirma esta circunstancia preguntado al respecto por EL ESPAÑOL. "Mi madre tiene más de 50 años y está sin trabajo. No le regalan nada. Bien se ha pagado la ayuda cotizando durante muchos años", justifica el joven. Sus argumentos parecen coincidir ahora con los de Igualdad, que implantó esta prestación de amplia cobertura antes de que llegara el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno de España. Su filosofía es "otorgar derechos" a los necesitados, brindarles una renta que les permita autonomía, lejos de iniciativas "asistencialistas" como repartir alimentos.

La administración defiende que beneficia ya a cerca de 70.000 personas en la Comunidad Valenciana, y Fermín tiene en su madre un ejemplo directo de que las aportaciones están llegando a las familias. Pero en su propaganda contra Mónica Oltra carga con dureza contra esta misma ayuda.

"El asistencialismo es lo que hacen ellos, que es a cambio de mantener un sistema criminal, donde los empresarios y los ricos lo deciden todo y los trabajadores y la gente pobre no tienen absolutamente nada. Nos tenemos que conformar con una renta valenciana que no le llega a nadie. Ellos son los que promueven el asistencialismo, los que ven votos en rentas", aseveró en el vídeo que se adjunta a continuación. Se grabó, precisamente, en el balcón del edificio okupado de la conselleria de Oltra.

El líder comunista no logra zafarse de la contradicción cuando este periódico le interroga al respecto. "Yo lo que le afeé a Oltra es que dice que no les gusta el 'asistencialismo', pero que sí le gusta el suyo", matiza ahora tras cuestionar la herramienta por ineficaz. "No es una solución a largo plazo, vería mejor que no existiera", agrega pese a considerar que su madre "se la ha ganado".

Otro aspecto que le incomoda es ser un ejemplo de que beneficiarse de esta ayuda no implica -o no necesariamente- votar a Mónica Oltra. Turia, sin embargo, mantiene que la conselleria "claro que trata de conseguir una red clientelar". "En cualquier caso, que se utilicen contra mí estas cuestiones de carácter personal me parece muy ruin", zanja el líder valenciano del Frente Obrero.

El azote de Oltra

Desde el inicio de su actividad la organización ha tenido a Mónica Oltra en el centro de la diana de sus acciones en Valencia. Sus críticas a la dirigente de Compromís comenzaron cuando se instalaron en la vieja sede de Unicaja de Pintor Sorolla, la arteria financiera de la ciudad. Se agudizaron el 26 de marzo de este año con la okupación del edificio de la Conselleria de Igualdad, que lleva vacío desde que la dirigente accedió al poder en 2015.

Lo primero que hicieron al tomar esta finca fue desplegar una gran lona en la fachada contra "el sistema", representado por dos personas: el juez que ordenó su desalojo del banco y, cómo no, Mónica Oltra. "¿Dónde estaba Mónica Oltra cuando las mujeres de la Esperanza Obrera eran desalojadas por la Policía?", se preguntaba otra lideresa del movimiento desde el balcón de la zona noble del inmueble.

"¿Dónde está el gobierno del cambio de Mónica Oltra y de Joan Ribó?", agregó el propio Turia en la misma proclama. "Utilizan el feminismo, el ecologismo y las ayudas sociales para intentar tapar el mismo sistema criminal que ataca a los trabajadores", aseveró.

En la recepción del edificio okupado, tal y como mostró el propio Frente Obrero a EL ESPAÑOL en una visita al mismo, han alterado el rótulo de bienvenida. Los comunistas han jugado con las letras hasta convertirlo en un mensaje contra la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana. Secretaría Autonómica de la burócrata Mónica Oltra, reza ahora el lema.

¿Por qué esta fijación con la dirigente?, le preguntamos entonces. "Les exigimos porque están en el Gobierno desde hace mucho tiempo y no están haciendo nada. Fueron ellos los que dijeron que venían a cambiar las cosas", argumentaron.