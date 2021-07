La DGT se pone las botas: la multa de hasta 1.000 € a 173.118 conductores por esta infracción

Del 16 al 22 de junio, la Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha una campaña especial de vigilancia y control de alcohol y drogas. Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han controlado a un total de 173.118 conductores para realizar la prueba de control y de los que 3.155 dieron positivo en alcohol y/o drogas, es decir, 450 conductores cada día.

Los controles preventivos siguen demostrando su eficacia ya que un 84% de positivos en alcohol y un 88% de los de drogas se han detectado en ellos, frente al resto que se detectan tras un accidente, una infracción o por presentar síntomas. Dar positivo en alcohol y drogas puede suponer una multa de 1.000 euros para los infractores.

En el caso del alcohol, de los 1.603 conductores que dieron positivo, contra 235 se han abierto diligencias y han sido puestos a disposición judicial bien porque conducían con una tasa superior a 0,60mg/l de alcohol en aire o bien por negarse a realizar las pruebas de alcoholemia.

Un guardia civil realizando un test de drogas.

Respecto a las drogas, de los 1.552 conductores que dieron positivo en alguna sustancia, la mayoría (1.141) lo hicieron por cannabis, seguidos de los que lo hicieron por cocaína (514), anfetaminas (180) y opioides (65). Además, 20 conductores fueron puestos a disposición judicial por conducir bajo la influencia de sustancias psicotrópicas o negarse a realizar el test de drogas.

8 de cada 10 muertos

Pero estas campañas no solo sirven para detectar a aquellos que infringen la ley, sino para alertar también de todos aquellos conductores que, aun no siendo denunciados por no superar las tasas máximas permitidas, sí son detectados por encontrarse entre los 0,15 mg/l y el límite permitido.

En esta ocasión, en los controles realizados con motivo de esta campaña, más de 4.300 conductores se encontraban en esta situación. De ellos, 3.612 fueron detectados en los controles preventivos, 369 por una infracción, 37 tras un accidente y 3 por presentar síntomas.

Cabe recordar que 8 de cada 10 conductores muertos que dieron positivo a alcohol y /o drogas lo hacían con tasas superiores a las establecidas en el Código Penal. Este porcentaje fue del 83% en las vías urbanas. Según la Memoria de la Fiscalía de Seguridad Vial, en 2019, 48.078 conductores fueron condenados por conducir con altas tasas de alcohol y/o bajo la influencia del alcohol y otras drogas.

La DGT insiste en su mensaje: "No dejes que nadie que haya bebido o haya consumido drogas se ponga al volante y, en cualquier caso, nunca subas al coche con una persona en esas condiciones".

