El linchamiento de la ultraderecha a Luna, la mostoleña de la Cruz Roja que se ha hecho viral

Luna Reyes es cooperante de Cruz Roja y desde este miércoles es viral en las redes. La razón no es otra que su emotivo abrazo a un migrante que acababa de acceder a Ceuta desde Marruecos. El hombre lloraba mientras trataban de reanimar a un compañero suyo y Luna le abrazó. El honorable gesto, sin embargo, le ha costado el acoso y linchamiento de muchos internautas ultraderechistas.

A pesar de que su cara estaba cubierta por la mascarilla, de Luna trascendieron nombre, apellidos y perfiles de redes sociales. En algunos de ellos, la joven tenía fotos con un hombre negro que muchos han utilizado como arma arrojadiza.

Los comentarios que se lanzaban sobre ella mezclaban racismo y machismo a partes iguales. "Una menos que tenéis para los blanquitos de Bronxtoles", apuntaba un usuario en un foro, como si una mujer no pudiera abrazar a un hombre sin otros fines que los sexuales.

Una trabajadora de la Cruz Roja abraza, consuela y da agua a un migrante exhausto en Ceuta pic.twitter.com/QWYnvmYhCh — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) May 19, 2021

Muchos mensajes se lanzaban en ese mismo sentido en dicha red social "Lo que no entiendo es que con esos cariños, no se pase directamente al otro lado de la valla a recibirlos". "Tiene buena boca".

Los insultos y comentarios machistas no cesaban. "Mandadle el vídeo al novio/marido/pagafantas que le va a hacer menos gracia que el forro de un ataúd", decía un usuario, como si ella tuviera que justificarse ante un hombre por dar un abrazo a otro.

Tal ha sido el acoso que ha sufrido Luna en las últimas horas que ha tenido que poner en privado su cuenta de Twitter. En esta red social, los usuarios se han cebado de nuevo en el contenido sexual.

"Las de la Cruz Roja te quitan la hipotermia a base de calentones, eso es a lo que se referían con devoluciones en caliente" o "cada vez más convencido de que algunas voluntarias van buscando morcilla subsahariana" eran algunos de los mensajes que se podían leer.

Ella no se cortó en responder a través de Twitter. "Cuando me dicen esto siempre digo lo mismo... Me siento más segura con ellos que con gente que piense como tú", expuso Luna.

Luna no es "como el resto"

La imagen de Luna sigue dando que hablar. Ella en su perfil de Twitter tenía fijado un mensaje claro: "Yo sé que no soy como el resto".

Estudiante de un ciclo superior de Integración Social, reconocía también que se le caía "el alma al suelo" viendo todo lo que estaba ocurriendo.

Y es que los insultos y las humillaciones eran de todo tipo. La fundadora de VOX Cristina Seguí exponía que "pocas imágenes reflejan mejor la decadencia moral de esta gente y sus discursos buenistas. Oenegista abrazando a un ilegal tras pasar 4 minutos en las "gélidas" aguas mediterráneas, y él aprovechando la turgencia de sus senos...".

Seguí no se ha arrepentido en ningún momento de estas palabras. De hecho, horas después aseguró que "sí, una mujer intenta zafarse de un restregón en sus pechos, para colarte la crisis humataria".

La Pechotes tiene derecho a preservar su intimidad, incluso las fotos que cuelga en Tinder a 4 patas como un pincho de lomo adobao, pero apoyar a una organización terrorista contra Israel da la medida de qué tipo de gente está a los mandos de la moral colectiva. Asco pic.twitter.com/536GvlzxUs — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) May 19, 2021

Además, la fundadora de Vox catalogó a Luna como "la pechotes" en un tuit posterior, en el que hacia ver que defendía la 'libertad' de Luna para hacer lo que quisiera. "La pechotes tiene derecho a preservar su intimidad, incluso las fotos que cuelga en Tinder a 4 patas como un pincho de lomo adobao, pero apoyar a una organización terrorista contra Israel da la medida de qué tipo de gente está a los mandos de la moral colectiva. Asco".

Halagos a Luna

Por el contrario, Luna también ha recibido múltiples halagos por su gesto. "Mucho más que una foto. Todo un símbolo de esperanza y solidaridad. Gracias, Luna", escribía Yolanda Díaz, vipresidenta tercera del Gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social.

Luna, aun así, se desahogaba en Twitter este miércoles después de un día duro. "Es raro que te den las gracias por algo que tendría que ser normal...".