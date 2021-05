Marruecos prepara con EEUU la mayor maniobra militar en África en plena tensión con España

Marruecos acogerá entre el 7 y el 18 de junio las mayores maniobras militares de África en cooperación con nueve ejércitos, con cerca de 8.000 soldados. 'African Lion' es de hecho un ejercicio multinacional dirigido por Estados Unidos que tiene por fin "contrarrestar la actividad maligna en África del Norte y Europa del Sur y aumentar la interoperabilidad entre socios estadounidenses, africanos e internacionales".

El país vecino ultima los detalles en plena crisis diplomática con España y humanitaria en la frontera en Ceuta, donde en los últimos días han llegado más de 8.000 migrantes por vía irregular, acompañado todo de declaraciones por parte de Rabat dando por hecho que esto no era casual, que España ha "subestimado" a Marruecos. y lo está pagando.

El acontecimiento, una exhibición de fuerza ante cualquier potencial adversario, es anual y se retoma después de haber sido suspendido en 2020 por la pandemia de la Covid-19. En esa cita tenía prevista su participación España, que no está sin embargo entre los integrantes en 2021.

Imagen del ejercicio militar 'African Lion'.

El Frente Polisario

Responsables de los ejércitos de Marruecos y Estados Unidos se reunieron en marzo en la ciudad sureña de Agadir para avanzar en los preparativos de estas maniobras, que tienen lugar en la propia zona de Agadir, así como Tantan y también la localidad de Mahbes, entre otras.

Por el momento se desconoce qué clase de operaciones serán las que se organizarán en Mahbes, que se encuentra contigua al muro de defensa marroquí y en la parte del Sáhara más cercana a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, donde tiene sus cuarteles el Frente Polisario.

Precisamente uno de los desencadenantes de la crisis diplomática y humanitaria materializada estos últimos días en Ceuta tiene entre sus motivos, si no el principal, la hospitalización en España del secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali. El CNI le introdujo en nuestro país con nombre falso, algo que para Rabat es la mayor de las ofensas.

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha advertido a Marruecos de que "con España no se juega" y que nuestro país "no va a aceptar el más mínimo chantaje". "La integridad de España no es negociable", ha zanjado Robles.