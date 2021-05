Cristina, la hincha del Madrid titular en la Mesa en vez de Marcelo: "Los niños venían a verle a él"

El fútbol es, aunque puedan no creerlo, un juego de azar. A veces la pelota no quiere entrar y acaba en los palos; el portero puede marcar o cantar en el último minuto; y hasta el mejor lanza penaltis tropieza para errar la pena máxima decisiva si no es su día. Así es el balompié, un deporte que a veces toca con la varita a unos para convertirlos en héroes, mientras en otras ocasiones designa villanos que serán defenestrados. Su última elegida ha sido Cristina, una vecina de Alcobendas que ha escrito un nuevo capítulo en la historia de la Champions League y el Real Madrid sin tocar el balón.

Su historia es simple. Esta mujer de La Moraleja se levantó este martes 4 de mayo para acudir a su colegio electoral. Había sido designada como suplente en una de las mesas del Liceo Europeo y tenía que ir por si alguien no hacía lo propio. Con su mesa constituida, alguien le preguntó: ¿Le importaría cubrir la vacante de otra mesa? Ella no lo dudó y respondió de manera afirmativa.

No lo sabía, pero esa respuesta le acababa de convertir en la protagonista del día. Incluso, en algunos momentos por delante de Isabel Díaz Ayuso, Mónica García o Rocío Monasterio. El motivo es que sustituía en los comicios a Marcelo Viera, lateral izquierdo del Real Madrid, que ahora sí podía viajar a Londres para jugar las semifinales de Champions este miércoles ante el Chelsea.

Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado.

Cristina había sido designada por el azar para ayudar al Madrid. Le había hecho un regalo al conjunto de Zidane, que necesita ganar o empatar por más de un gol para estar en la final. Una especie de pase al hueco, a la espalda de la defensa, cuando entre los zagueros no parecía haber ninguna fisura. La flor de 'Zizou'. Y eso que Zidane no cree en los milagros futbolísticos.

Protagonista

"Mañana veré el partido. Ganaremos. Ojalá". Estas eran las palabras de Cristina durante su conversación con EL ESPAÑOL, nada más llegar a su casa tras los comicios. Tenía ganas de descansar. Llegó a las 9 de la mañana y se fue del centro electoral pasadas las 22 horas, tras el recuento de los votos.

La jornada en el Liceo Europeo fue dura. Ella copó toda la atención y la mayoría de los presentes en el colegio sabían quién era Cristina, "la señora que sustituyó a Marcelo el del Real Madrid".

Los periodistas aguardaban sus palabras para conocer de primera mano lo ocurrido. Ella misma narra el comienzo de todo: "He ido como vocal y cuando quedó constituida la mesa me preguntaron si me quedaría a sustituir a una persona. He dicho que sí, pero ha sido una sorpresa ver a Marcelo".

No sabía a quién tenía que sustituir, aunque sí sabía lo que estaba ocurriendo. "Sabía que Marcelo tenía que ir a jugar una final importante para todos nosotros también, pero que si hubiese sido otro ciudadano, lo hubiera hecho igual".

Si alguien tenía alguna duda, Cristina las disipa: "Soy madridista 100%. En mi casa somos madridistas todos".

Zinedine Zidane, en rueda de prensa previa de la Champions League.

La semifinal de Champions está abierta. Todo lo contrario al partido que se ha jugado hoy en el Liceo. Allí no parecía haber dudas. Los apoderados del PP superaban con creces a los del resto de partidos políticos. Mientras, Vox se quejaba de la superioridad, Más Madrid hacía acto de presencia en territorio 'hostil', Ciudadanos y PSOE esperaban juntos en el comedor y Unidas Podemos no aparecía. Casi una realidad de lo ocurrido en los comicios.

Por lo demás, el día allí ha sido tranquilo, cuenta Cristina. "Se me ha hecho un poco pesado, porque no me gusta el tema de los medios, pero ha sido un día muy tranquilo. Excepto por los periodistas, que sois un 'rato pesados', pero lo comprendo porque es vuestro trabajo", bromeaba.

Cuando se preguntaba en el lugar por Cristina, los apoderados del PP respondían: "Una señora majísima, muy simpática". Tenían razón. Cristina incluso se disculpa con nosotros por no habernos podido atender antes. "Lo siento, además, porque no os he hecho mucho caso, ha sido mucho trabajo".

Ha saltado a la fama por todo lo alto. Como un buen suplente que sale a falta de cinco minutos para revolucionar un partido que parecía perdido.

Una señora viral en redes

Cristina conoce a Florentino Pérez por temas familiares, aunque nunca había tratado antes con ningún otro jugador del Real Madrid. Hoy ha conocido a Marcelo, pero también ha podido hacer lo propio con Lucas Vázquez, que ha ejercido su derecho a voto en este centro al mediodía.

Además, pronto quizás conozca a más miembros de la plantilla. La seguridad del Liceo Europeo aseguraba a las puertas del colegio, cuando caía la tarde, que el lateral se ha quedado con el contacto de la mujer para agradecerle el gesto.

Pero no todo el mundo estaba contento con lo ocurrido. Cristina ha sustituido a Marcelo y, como suele ocurrir, no todos quedaron satisfechos con el cambio. Hay pequeños que se han ido a casa sin poder ver de cerca a su ídolo en una situación excepcional. "Esperaban que estuviera Marcelo, supongo, porque han venido niños vestidos del Real Madrid. Me han debido ver y habrán dicho: qué pasa aquí, dónde está Marcelo", cuenta entre risas.

Mientras tanto, Cristina se convertía en un fenómeno en las redes sociales. Quizás, su fama aumentó por el error gramatical cometido en redes por La Sexta. "Marcelo se ha personado para cumplir con su papel de vocal suplente en la mesa asignada. Sin embargo, una señora mayor, que era segunda suplente de vocal, se ha ofrecido para suplirle y viajará a Londres con el equipo", escribían los compañeros de la televisión en su Twitter.

La “súper” señora mayor que sustituye a Marcelo en la mesa electoral ya está de camino del colegio. pic.twitter.com/hhbErvlLyJ — Alejandro (@Gol_de_Iniesta) May 4, 2021

Los internautas comenzaban a sacarle punta. ¿La señora viaja a Londres? Las redes se inundaban de fotos de señoras parecidas a Florentino Pérez, montajes de señoras mayores corriendo la banda izquierda de Stamford Bridge o señoras bajándose del avión con el Real Madrid.

Y Cristina, a todo esto, viendo cómo la gente votaba. "Ni he visto las redes sociales. Sí he visto que habían dicho que era una señora mayor, pero no lo soy", decía la mujer a este periódico.

La conversación se zanjaba con Cristina ejerciendo su derecho a rectificación entre bromas: "No soy una niña, pero no soy las señoras de 70 y 80 años que han salido, soy mucho más guapa. Cincuenta y...".

La noche electoral terminó con victoria de una madridista, Isabel Díaz Ayuso. Ahora sólo queda por dilucidar si el fútbol convierte este miércoles en heroína o villana merengue a Cristina.

Todo depende de lo que haga Marcelo en el feudo londinense. Si el brasileño brilla, lo de Cristina será un favor. Si el lateral no tiene su día, habrá quien le eche en cara a esta vecina su bondad. Sea como fuere, el Real Madrid necesita ganar o empatar a más de dos goles en Londres para estar en la final de la Champions League ante el Manchester City de Guardiola. Que ruede la pelota.