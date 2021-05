Los inmortales de Zidane: el sueño europeo de un equipo que lucha contra el fin de ciclo

La historia es lo que mueve a lo más grandes, que es lo que ha demostrado ser un grupo de futbolistas que se resiste a hincar la rodilla. El Real Madrid de Zinedine Zidane está a un paso de lograr lo más difícil: volver a jugar una final de la Champions League. Para ello antes deberá imponerse al Chelsea este miércoles y llevarse una eliminatoria totalmente abierta tras el 1-1 de la ida en el Di Stéfano.

El Real Madrid lucha por volver a jugar una final de la mayor competición continental. Nadie hubiera apostado por que esto se cumpliera tan rápido viendo el bajón que dio el equipo en la 2018/2019. Muchos se aventuraron a decir que era el final de una era, de un ciclo histórico, pero volvió Zidane para reflotar un equipo que tenía mucho por decir.

Zidane siempre ha ido hasta el final con sus ideas y así se ha vuelto a plantar a las puertas de otra finalísima. Todos le decían en su regreso que había que hacer una revolución y no la hizo. Le dijeron que algunos de sus jugadores fetiches, véase Luka Modric, estaban acabados y nunca creyó que fuera así. Regresó el 11 de marzo de 2019 y el 5 de mayo de 2021, poco más de dos años después, puede volver a colocar a su equipo en el partido en el que todos sueñan estar al principio de cada temporada.

Zinedine Zidane, en el Alfredo Di Stéfano REUTERS

El proceso en estas dos campañas no ha sido sencillo, ni mucho menos. Las 'crisis' han ido y viniendo y, entre las curvas, llegaba el dichoso 'ruido' que ponía en duda si Zidane era el indicado para ser el entrenador del Madrid. Llegados hasta este punto no deberían hacer falta ni reivindicaciones, pero Zidane se ha ganado que se ponga en valor lo conseguido desde que regresara al cargo.

"Nosotros hemos llegado hasta aquí por nuestro trabajo y por creer en lo que hacemos. En el fútbol no hay milagros", decía este martes Zidane en rueda de prensa.

Se ganó La Liga del coronavirus, con remontada histórica post-parón, y antes la primera Supercopa de España a cuatro bandas. Esta temporada, pese a no haber levantado ningún título todavía, llega a la fase final a solo seis partidos (en caso de llegar a la final de Champions) de lograr un doblete que igualaría la mejor temporada, la 2016/2017, del Madrid de Zidane.

Y hasta aquí no ha llegado solo Zidane, lo ha hecho acompañado de un equipo que sigue respirando en base a un insaciable hambre de seguir ganando. La mitad de la plantilla siguen siendo jugadores con los que el técnico francés lo ganó todo en su primera etapa. Un valor añadido.

Los 12 hombres de Zidane

En el césped de Stamford Bridge, este miércoles, si se cumplen las predicciones con el once titular, habrá solo cinco jugadores del Madrid que no pertenecían al club durante los tres años seguidos en los que se levantó la Champions. Los que jugarán y ya saben lo que es hacer historia con este club son: Sergio Ramos, Nacho, Casemiro, Modric, Kroos y Benzema. En el banquillo estarían Isco, Asensio y Marcelo -que ha viajado a Londres in extremis-, además de los lesionados Carvajal, Lucas Vázquez y Varane.

En total, hay 12 de los 22 jugadores que conforman la primera plantilla del Real Madrid que se han mantenido desde que Zidane se fuera tras la final de Kiev. Una docena de futbolistas que, junto a un entrenador de leyenda, aspiran a volver tres años más tarde a una final de la Champions y demostrar, definitivamente, que este grupo estaba lejos de su fin de ciclo cuando el entrenador galo volvió al banquillo.

