"Es un día triste, jodido": las reacciones en el Real Madrid tras la eliminación en la Euroliga

El Real Madrid se quedó fuera de la Final Four de la Euroliga tras caer ante Anadolu Efes en el quinto partido de la eliminatoria. El equipo entrenado por Pablo Laso no logró la remontada final tras ese 2-0 inicial tras los dos primeros partidos en los playoffs. El técnico merengue, pese al varapalo, destacó el trabajo del equipo en una temporada "extraña". Una definición que coincidió entre los jugadores.

"No tengo más que palabras buenas para el equipo por cómo ha trabajado durante toda la temporada, ha sido muy extraña por muchas circunstancias y aun así el equipo ha mostrado deseo, competitividad, muchos de los aspectos de los que un entrenador se siente orgulloso", aseguró Pablo Laso a los medios del club.

"Felicito al Anadolu Efes por el pase a la Final Four. Es un gran equipo y le deseo lo mejor", reconoció Laso, que prosiguió con los halagos a su plantilla: "Han estado en el playoff desde el primer minuto. En los dos primeros partidos no pudimos competir, pero aprendimos mucho durante el playoff y crecimos mucho como equipo. "No han bajado los brazos", recalco el vitoriano.

👔 @pablolaso: "No tengo más que palabras buenas para el equipo por cómo ha trabajado durante toda la temporada".#HalaMadrid pic.twitter.com/Ytkv35FlOo — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 4, 2021

"Estoy feliz por la manera en la que ha luchado durante todo el año para llegar hasta este punto. Por supuesto que no estoy contento por la derrota. Cuando pierdes, y más de esta manera, estás decepcionado, pero doy todo el crédito al equipo por cómo ha sido capaz de competir", incidió el entrenador del Real Madrid. "Es un día triste, jodido, pierdes... Pero como entrenador no puedo obviar que mis jugadores se merecen mucho respeto. Estoy jodido por el partido, ya está".

Orgulloso de este E░Q░U░I░P░O░ pic.twitter.com/wCTprft1Ux — Felipe Reyes (@9FelipeReyes) May 4, 2021

Se termina para nosotros esta Euroliga tan extraña. Hemos peleado hasta el final, y lo volveremos a hacer el año que viene.

Gracias por vuestro apoyo! #halamadrid pic.twitter.com/6ajrayjnv8 — Sergio Llull (@23Llull) May 4, 2021

💬 @rudy5fernandez: "Se ha visto una actitud inmejorable de cada uno de los jugadores. Hay que estar muy orgullosos del playoff que hemos jugado".#HalaMadrid pic.twitter.com/X821vvWdsf — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 4, 2021

El vestuario habla

También en el vestuario merengue ha habido reacciones tras la derrota contra Anadolu Efes. Uno de los más importantes dentro del equipo, el capitán Felipe Reyes, presumió de "equipo" en sus redes sociales. Sergio Llull, igualmente, señaló que acababa "esta Euroliga tan extraña" en la que pelearon "hasta el final". Rudy Fernández, en declaraciones a los medios del club, destacó una "actitud inmejorable de cada uno de los jugadores" tras las dos derrotas iniciales.

"Hay que estar muy orgullosos del torneo y del playoff que hemos jugado. Esto es deporte y a veces cuando más te mereces la victoria no tienes suerte de conseguirla. Ahora, tenemos que centrarnos en la Liga y encararla lo mejor posible", subrayó el jugador balear, que adelantó que hay "poco tiempo de adaptarse a una nueva competición".

"Sabemos que siempre vamos a representar a este club lo mejor posible y hay que estar orgullosos del esfuerzo que hemos hecho en este playoff y en la Liga Regular", concluyó el jugador del Real Madrid. El próximo partido, previsto para el domingo ante el Valencia Basket, medirá la recuperación merengue.

[Más información - Pablo Laso saca la cara por Carlos Alocén: "No es fácil cambiar de equipo"]