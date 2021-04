De compra con el chef Juan al Dia para cocinar tres platos de pasta para la semana: precio y recetas

Miras el reloj. La hora de la comida se te echa encima y no has terminado de trabajar. Cuando llegas a casa, tienes prisa. Te toca volver en menos de una hora a una reunión importante. Abres la nevera y hay poco, o más bien nada, de lo que tirar: el desierto sería de más ayuda en ese momento. Piensas y solo queda una opción. La fórmula es bajar al supermercado, comprar algo sano que podamos hacer de manera rápida, sencilla y que no dañe mucho a nuestra cartera. Buscamos la triple B: bueno, bonito y barato.

Cuando esto ocurre, todos pensamos en un plato: pasta. Estos productos de tradición italiana se están introduciendo cada vez con mayor fuerza en las cocinas españolas. "Todos hemos comido alguna vez macarrones con tomate en épocas pasadas, cuando éramos pequeños, pero las recetas que estamos incorporando en los últimos tiempos a nuestra dieta son cada vez más elaboradas", nos cuenta el chef Juan Pozuelo, del restaurante El Reloj de Harry and Sally.

Rabiolli, tortellini, espagueti, espirales, canelones, gnocchi o los ya mencionados macarrones. Combinaciones, todas las que quieras: salsa boloñesa, pesto, jamón con setas, cuatro o cinco quesos, carbonara...

La compra del chef Juan Pozuelo. Cocinamos tres platos de pasta. Javier Carbajal

Estos platos están cargados de hidratos de carbono. Lo recomendable es comerlo tres veces por semana. No obstante, el chef Juan Pozuelo nos advierte: "Todo depende del tipo de vida que lleves. Si tienes un estilo de vida sedentario, debes evitarlo lo máximo posible. Si eres un deportista de élite, como un ciclista, comerás pasta casi todos los días".

Nos ha pasado a todos. Hay que elegir, pero el tiempo apremia. Lo mejor es que tuviéramos cerca una recomendación, una receta para esos días en los que no se pueden alargar los minutos ni las horas. Por eso EL ESPAÑOL ha decidido hacer la compra junto al chef Juan Pozuelo y cocinar tres platos de pasta diferentes. Con él inauguramos una sección en la que daremos recomendaciones a nuestros lectores de cómo deben preparar platos diarios, con elementos del supermercado y cocinados de manera sencilla.

La compra en el supermercado

Nos acercamos a un supermercado de DIA, en la plaza de Santo Domingo en Madrid, junto a Juan Pozuelo. Se pasea por las calles, fijándose bien en lo que coge. Vamos a comprar pocos productos y la compra, para los tres platos, nos saldrá por 14,19 euros. Elige Gallo, no se la juega.

Imagen de Juan Pozuelo haciendo la comida. Javier Carbajal

Primero elegimos las pastas: Gallo, no se la juega a otra marca. Espagueti al huevo (1,45 euros), macarrones (1,59 euros) y tortellinis de queso (1,39 euros). Ya sabemos el ingrediente principal de cada uno de nuestros platos. A partir de ahora sólo queda saber con qué los acompañaremos.

Juan Pozuelo lo piensa y expone sus tres recetas. Por continuar con la misma fórmula: los espaguetis irán acompañados de setas y jamón, los macarrones tendrán pastrami, y los tortellini serán pareja de una salsa de cinco quesos.

Los ingredientes seleccionados para cada receta son diferentes. Los platos son sencillos y no llevan demasiados elementos. Todos los encontramos en el supermercado, a excepción del pastrami, que está hecho por el propio chef en su cocina del Reloj de Harry and Sally. También se puede encontrar en supermercados esta carne, sí, pero en esta ocasión se ha elegido una marca propia.

Los ingredientes utilizados para este reportaje. Javier Carbajal

La compra es rápida y vamos a lo que nos interesa: hacer estos tres ricos platos de pasta. Enfilamos las tres calles que separan el restaurante de Juan Pozuelo y ponemos a cocer agua en los fogones de su cocina. A partir de aquí, comienza el trabajo.

Espaguetis con jamón y setas

No hace falta ser un lumbreras: este plato lleva espaguetis, jamón y setas. El jamón nos ha costado 1 euro y las setas, 2,19 euros.

En el primer paso surge el primer problema. Ponemos agua con sal a hervir y nunca, pero nunca jamás, hay que echarle aceite. Es un error común, pero vamos a ir dejando la manita 'relajá'. A partir de ahora, agua a hervir y sal. Y en este caso, tampoco nos pasemos con la sal, que esa intensidad se lo dará el jamón.

Pozuelo abre un paquete de jamón. Javier Carbajal

Nos surge otra duda.

—Juan, ¿cómo medimos la cantidad de espaguetis que hay que echar?

—Muy fácil. Si tenemos un peso en casa, que es recomendable, hay que echar 60 gramos. Si no, normalmente, en las cocinas tenemos una espumadera con un círculo en el centro. Además de para servir la pasta, el agujero central nos sirve para saber qué cantidad hay que servir por personas. Luego, otro truco es hacer un círculo con los dedos índice y pulgar, pegando el primero de los mencionados con el dedo corazón. El hueco es la cantidad a poner en un plato.

Mientras que hierve el agua y luego se cuecen los espaguetis, podemos ir preparando el resto de los ingredientes. En primer lugar, cortamos a tiritas muy finas el jamón. Posteriormente, abrimos las setas y le quitamos la parte baja, por dejarlas un poco más sueltas.

Cuando lo tenemos todo, con un poquito de aceite, lo salteamos en una sartén que habremos puesto al fuego. Poquito tiempo, un par de minutos como mucho.

Mientras, sacamos los espaguetis, que ya están hechos. El tiempo de cocción debe ser el que viene en el paquete de la marca que hayamos comprado. Una vez escurridos, los volcamos en la sartén yo salteamos junto al jamón y las setas.

Corte que hay que dar al jamón y las setas.

Lo emplatamos. Preferiblemente, que los espaguetis no queden muy sueltos. Para una buena presentación es mejor que hagan una especie de montaña. Con ánimo de darle más color, podemos ponerle encima unas hojitas de perejil, cebollino o la hierba que prefiramos.

Listo nuestro primer plato en 15 minutos y por un precio de unos 3 euros por persona. El reportero que suscribe el artículo lo probó: bueno, bonito y barato.

Tortellini a los cinco quesos

No nos engañemos: en realidad, en este plato habrá 6 quesos. Es el que más elaboración requiere de los tres que hemos preparado y, también, el más pesado en cuanto a calorías. Para elaborarlo hemos comprado queso gorgonzola (1,99 euros) y 4 quesos rallado (1,79 euros) y tomates cherry (1,64 euros). Además, necesitaremos un poco de vino blanco.

Al igual que ha ocurrido con los espaguetis, hay que poner a cocer la pasta únicamente con sal. Lo dejamos y, mientras tanto, preparamos los quesos.

Pozuelo nos explica que debemos coger un bol y rallar el queso gorgonzola para mezclarlo con los demás. Mientras tanto, en una sartén ponemos a cocinar los tomates cherry. Irán enteros. "Para que el sabor explote en la boca, como si fuera un bombón", dice Pozuelo.

Los tortellini cociéndose. Javier Carbajal

Para el siguiente paso hay que esperar a tener listos los tortellinis. Una vez que los saquemos, los ponemos en la misma sartén en la que están los tomates y echamos el queso. Mientras se funde, ponemos un vasito pequeño de vino blanco. El objetivo es que no quede una pasta de queso, sino que quede algo con una textura que esté entre lo líquido y lo espeso.

Lo movemos y lo emplatamos. Aquí también podemos adornar este plato con un poco de cebollino. Así le dará un poco más de viveza, dibujando el color de la bandera italiana.

Macarrones con pastrami

Juan Pozuelo nos ha abierto las puertas de su restaurante para hacer este reportaje. Con su trato agradable, la sorpresa ha sido el tercer plato. Seguramente, el más fácil de elaborar y, a su vez, el más complejo por su ingrediente estrella: el pastrami. Se trata de una carne roja, habitualmente ternera, sometida a un proceso de salmuera.

En 'El Reloj de Harry and Sally' hacen este producto. Se le añade a la pieza de carne ajo, albahaca y pimienta negra o pimentón. Luego se ahuma y se cuece al vapor. El resultado es este magnífico acompañante para la pasta.

Juan decora el plato con yerbas. Javier Carbajal

De esta manera, volvemos a repetir la misma fórmula que con las pastas anteriores. Agua a hervir y sal.

—Juan, cada pasta ha llevado un tiempo de cocción diferente, ¿no? —preguntamos a nuestro chef.

—Sí. Yo recomiendo una cosa. En los paquetes de cada tipo de pasta, los fabricantes recomiendan dos tiempos de cocción. Uno es para que quede 'al dente' y el otro es para que quede hecha. Lo que yo sugiero es que utilicemos un tiempo situado entre estos dos. El motivo es que no estamos acostumbrados a la pasta 'al dente' y nos parecerá que aún está dura. Por el contrario, si lo dejamos demasiado, la pasta perderá bastante cuerpo. Así que una cocción intermedia.

Una vez que terminamos de hacer los macarrones, Juan Pozuelo los coloca en una especie de montaña rectangular. Una vez emplatados, los adornamos con un poquito de cebollino u otras hierbas. Por último, ponemos por encima varias lonchas de pastrami.

Finalizamos así nuestros tres platos. La elección es magnífica para cualquier día y cualquier hora. Lo mismo para una cena con amigos que para un día de trabajo en el que no tenemos tiempo para cocinar. En 15 o 20 minutos, por algo más de 3 euros la ración, obtendremos cada uno de nuestros tres platos de pasta preparados.