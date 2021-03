Concha, la increíble tía de Pablo Motos que desvela en la tele los secretos del presentador y su familia

Conchi Motos ha llegado para quedarse. La tía paterna del presentador de El Hormiguero que cautivó al público hace unas semanas con su participación en el programa En Compañía de la cadena autonómica de Castilla-La Mancha, volvió a meterse en el bolsillo al espectador este miércoles haciendo alarde de su espontaneidad y revelando aspectos de su pasado y su familia, y en concreto, de su sobrino Pablo Motos.

La valenciana, oriunda de Requena, al igual que el presentador de Antena 3, fue invitada de nuevo al programa de citas manchego, presentado por Ramón García, para hablar de su nuevo amor, Pedro, que contactó con ella después de verla en la televisión. No obstante, aprovechó también para valorar su aparición en los medios y revelar aspectos de la vida de Pablo Motos que, hasta ahora, se desconocían.

"Se ha convertido en la señora más famosa del país", decía García antes de presentarla. Tanto, continuaba el presentador, que desde hace una semana llaman cada día periodistas al programa para entrevistarla. Y es que cuando Ramón García fue invitado al programa de Pablo Motos hace unos días, el presentador valenciano aprovechó la ocasión para hablar con él de la aparición estelar de su tía en la cadena autonómica. Motivo por el que, desde entonces, todo el país conoce a Concha Motos.

Ramón García, en su entrevista con Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

— ¿Cómo te enteraste de qué estabas saliendo en El Hormiguero?

— Me avisó una amiga mía de Valencia. Yo estaba en Requena. Me dijo, Conchiiii, pon la tres, que vas a salir. Y le dije: ¿yo? A santo de qué voy a salir. Que sí, que sí, me decía. Que sale Ramón García. Ay, dios mío de mi vida, en qué líos me meto.

Pasado familiar

Entre risas y con desparpajo, Conchi Motos recordaba cómo había sido verse en prime time en una cadena nacional. Y poco después, comentaba, tras ser preguntada por Ramón García, que no veía a su sobrino desde el entierro de su padre, también llamado Pablo Motos.

"¿A quién ha salido Pablo?", le preguntaba García. "En lo guapo a su abuela materna", contestaba irónicamente la valenciana. "Es buen muchacho y buen trabajador. En lo gracioso, se parece a mi madre. Por donde caminaba, iba plantando risa?, añadía Conchi.

La tía del presentador, acto seguido, iba más allá y también explicaba por qué su sobrino se llamaba Pablo. "Como nació el 31 de agosto, querían llamarlo Ramón. Pero, al final, como su abuelo y su padre se llamaban Pablo, pues le pusieron ese nombre", comentaba.

Vendía oro

Conchi Motos, en el programa de la cadena pública manchega.

En su programa, Pablo Motos, además de recordar a su tía y confesar "lo mucho que la quería", también charló con Ramón García de los recuerdos que tenía de su infancia sobre ella. Y uno de ellos era que se ganaba la vida vendiendo oro en el pueblo valenciano de donde toda la familia es oriunda, Requena. Algo que Conchi no dudó en comentar y matizar con Ramón García.

"Yo no vendía oro, vendía joyas. Trabajaba en la limpieza del hospital y entonces aprovechaba para venderlas a las compañeras del centro médico. Me metía hasta en los quirófanos, cuando estaban vacíos. Les decía: Eh, que te espero, ven pa'ca", explicaba, riendo, la tía paterna de Pablo Motos.

No obstante, la valenciana confesaba que trabajar vendiendo joyas no había sido nada fácil, sobre todo cuando llegaba la hora de cobrar a sus clientes. "A mí me daba igual, yo iba a cobrar. Me iba a las casas y les pedía que me pagasen. Muchas no me habrían la puerta, pero al final siempre acababa consiguiéndolo. Es que si no... ¡me tocaba a mí pagar!", exclamaba Conchi.

— ¿Te ha cambiado la vida?

— No, todavía no. Ahora no estoy en mi pueblo, estoy en Valencia, pero seguro que cuando vaya a Requena se me echarán encima y me dirán ¡eh, que te hemos visto en la televisión!

Su cita

Ramón García también recordó cómo Conchi se había hecho famosa en el programa de citas hacía unas semanas, cuando habló de cómo había sido su matrimonio y qué buscaba ahora como soltera. "Estuvimos tres años de novios, pero él me respetaba. Yo quería llegar virgen al matrimonio, y así fue. Ahora, parece que estoy otra vez sin estrenar", decía, haciendo que los presentadores y colaboradores rompiesen a reír.

Ahora, no obstante, parece que el corazón de Conchi vuelve a estar ocupado. Se trata de Pedro, un hombre que contactó con el programa manchego después de ver a la valenciana en televisión. Él, al parecer, ya la conocía, pero después su aparición estelar en el programa, ha conseguido formar parte de su vida y hablan todos los días por teléfono. "Hablamos mucho, nos llevamos muy bien. Aunque no me quiere decir cómo es, solo me dice que tiene algunas canas, no nos conocemos en persona", apuntaba.

Lo que está claro es que Conchi Motos no está de paso por televisión y, con toda probabilidad, volveremos a verla en pantalla como colaboradora de algún problema. Es lo que quiere el público y ella, también. "¡Solo falta que me pongáis en nómina, eh!", concluía la invitada en el programa manchego, antes de despedirse.