Almeida arrasa en ‘El Hormiguero’ y lleva Antena 3 a máximo de temporada

El Hormiguero 3.0 recibía este martes por primera vez al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Una cita que despertaba mucho interés, tras los intensos meses que ha vivido la capital de España en medio de la crisis sanitaria global.

El encuentro entre el mandatario y Pablo Motos despertó el interés del público. Y es que El Hormiguero fue el programa más visto de la jornada, con un 22% de cuota y 3.880.000 espectadores, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación. En histórico, es el cuarto mejor programa en cuota, y el sexto más visto en miles de espectadores

Además, Antena 3 Noticias 2 fue el informativo más visto, con el 22,8% de share y 3.803.000 espectadores de audiencia media. Gracias a estos datos, así como al resto de programas, la cadena registra su máximo de temporada, con un 16,7% de cuota de pantalla, su mejor resultado diario de los últimos tres años.

El Hormiguero superaba con tranquilidad a su principal competidor, Telecinco, que volvió a ofrecer una entrega de La isla de las tentaciones: Hay más imágenes. El anticipo del reality esta semana subía medio punto, alcanzando el 10,9% de share con 1.933.000 espectadores.

Más tarde, en Antena 3, la novela turca Mujer lograba liderar su franja de emisión en la noche del martes 2 de marzo, con una media del 18,6% de cuota y 2.208.000 espectadores. En Telecinco, Love is in the air se quedaba con el 13,4% de cuota con 1.553.000 espectadores. En coincidencia, la serie de Antena 3 sacó 5,5 puntos y 652.000 espectadores más.

En La 1, La Noche D tuvo a Candela Peña, Loles León, Los Morancos y Secun de la Rosa como invitado, y hablaron sobre las primeras veces. El magacín de Dani Rovira sube hasta el 10,7% de cuota con 1.288.000 espectadores, logrando su tercera entrega con mejor acogida.

En La 2, Cachitos de Hierro y Cromo se queda con un 4,2% y 746.000 espectadores, en una entrega dedicada a canciones que hoy serían políticamente incorrectas por racistas, homófobas o misóginas. A continuación, Un país para escucharlo se queda con un 2,1% y 292.000 espectadores.

Xavier Sardà era el entrevistado de la semana por Mamen Mendizábal en Palo y astilla, en laSexta. El comunicador narró su vida desde sus orígenes, recordando la figura de su madre, que falleció cuando era pequeño. Narró su historia personal a 1.167.000 espectadores, con una cuota media del 7,4%.

Las nuevas aventuras del doctor Shaun Murphy de The Good Doctor, en Cuatro, cerraban la oferta de la noche. La serie sedujo al 5,7% de la cuota de pantalla con 801.000 espectadores con el primer episodio, y un 6,3% y 621.000 espectadores en el segundo.