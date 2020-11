"Los hombres con penes pequeños son más beligerantes": el patinazo de una edil de Podemos

Sonia Vivas, concejal de Justicia Social, Feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Palma, ha provocado un gran revuelo en Twitter después de escribir que "los hombres con penes pequeños suelen ser más beligerantes".

La concejal de Podemos, justificaba su afirmación en la red social asegurando que los hombres con penes pequeños son más agresivos debido a que "el mandato patriarcal valora mucho el tamaño de los genitales masculinos y asocia esa medida a la idea de potencia y fortaleza. El que no cumple, suple con violencia su carencia". "Es el mandato patriarcal. No el mío propio", añadía.

Debido a la polémica de su tuit, Vivas ha querido explicar en el programa Cuatro al día sus ideas sobre la masculinidad tóxica, los roles de género y la influencia del porno en los jóvenes. Todo ello, según la concejal, provoca que haya hombres con el pene pequeño, e incluso hombres de baja estatura, que se frustren al no cumplir las expectativas, se vuelvan más agresivos y en muchas ocasiones, vuelquen su ira contra las mujeres.

Los hombres con penes pequeños suelen ser mas beligerantes. Se debe a que el mandato patriarcal valora mucho el tamaño de los genitales masculinos y asocia esa medida a la idea de potencia y fortaleza.El que no cumple,suple con violencia su carencia. — Vivas (@SoniaVivasRive3) November 9, 2020

"Ahora mismo, en el porno hegemónico se ve que los miembros masculinos son extremadamente grandes y que no hay una diversidad en eso. Los chicos jovencitos de nueve años, lo dicen los estudios, comienzan a ver pornografía a edades muy tempranas y entienden que eso es lo que se hace en la vida real y que ese miembro es la aspiración de todo varón. Eso produce muchas veces frustraciones en varones que no llegan a cumplir con ese mandato y sienten que no encajan. No solamente por eso, también por la estatura, hablando de tamaños", explicó.

"Sabemos también, por estudios (lo han dicho muchos psicólogos y criminólogos a lo largo de la historia), que la frustración masculina muchas veces se canaliza a través de la violencia".

La concejal, activista por los derechos LGTB, adujo que su tuit es "una alusión a esa masculinidad que no tolera una diversidad dentro de su propia forma de ser y un cable a los hombres que tienen formas de ser diferentes y diversas". Además, aclaró que "no estamos hablando de todos los hombres, ni mucho menos", pero insistía en que "sí que hay una relación" entre los estereotipos de género como las expectativas en el tamaño del pene y la violencia.

Homofobia

Vivas destacó la discriminación que los estereotipos de género provocan contra los hombres homosexuales y los heterosexuales 'amanerados'. "Sabemos que los hombres homosexuales son atacados y vilipendiados por el hecho de ser homosexuales y de tener o no tener pluma. Descienden en la categoría social aproximándose a la categoría de mujer".

"Hay todo un planteamiento para hacerse. De qué manera hombres amanerados que no son homosexuales, son rechazados por la propia construcción de la masculinidad, solamente porque son hombres diversos, distintos, y que piensan y sienten de otra manera y no entran en el cajón en el que deberían estar los hombres", sostuvo.