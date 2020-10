Viajes de fin de semana o el Puente del Pilar: los casos en los que se podrá salir de Barajas o Atocha

Empieza el fin de semana. A Lucía no le ha llegado aún ninguna comunicación de la aerolínea. Tiene un billete comprado para irse de vacaciones en el Puente del Pilar, pero vive en Madrid. Le asaltan las dudas de si podrá o no volar. La aplicación de las restricciones de movilidad en la ciudad comienzan este viernes a las 22.00 horas y desde entonces no se podrá salir de la capital salvo casos excepcionales. Juan tampoco lo tiene claro y no le queda tiempo. Pretende ir el sábado a pasar dos días en Sevilla, en AVE. ¿Pueden o no viajar?

Ambos están pendientes de cada noticia que sale. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional por las restricciones que tendrán que acometer 10 localidades de la región. Ha solicitado medidas cautelares alegando invasión de competencias del Gobierno central. En definitiva: las medidas entran en vigor esta noche y estarán en vigor por un período inicial de catorce días naturales, pudiendo ser prorrogado si así lo requiriese la evolución de la situación epidemiológica.

Por el momento, nadie sabe qué ocurrirá en el Aeropuerto de Barajas. Tampoco en las estaciones de Renfe. La normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado tras el Consejo Interterritorial no hace referencia explícita a estos lugares, tampoco el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Establecen, eso sí, que no se puede salir ni entrar a las ciudades confinadas. Entre ellas, la capital del país.

Estación de Renfe en Madrid.

Esto es suficiente para saber que nadie debería entrar o salir de Madrid y las otras nueves localidades si no cumple los requisitos marcados en el BOCAM. Es decir, sin justificación.

Mientras, el tráfico aéreo y el terrestre no perecerán. Esto provoca la zozobra de aquellos que tienen ya un billete comprado. ¿Puedo irme sin permiso? Si vivo en Toledo y tengo un vuelo desde Barajas, ¿puedo pasar por Madrid para salir del territorio? ¿Ir a Atocha para enlazar un AVE a Sevilla está permitido? ¿Desde este sábado ya no puedo viajar a otra ciudad aunque lo tenía programado? ¿Puedo viajar desde Berlín a Madrid como asegura Isabel Díaz Ayuso?

Lo principal es que no se debe salir ni entrar sin causa justificada en las siguientes ciudades a partir de las 22.00 horas de este viernes 2 de octubre: Madrid (capital), Fuenlabrada, Parla, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Getafe, Alcorcón, Leganés, Móstoles y Alcalá de Henares.

A partir de aquí, hasta Isabel Díaz Ayuso parece confundirse. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha puesto un tuit que ha encendido la mecha: "Desde mañana podrás llegar a Madrid desde Berlín pero no desde Parla. Gracias por el caos, Pedro Sánchez".

Desde mañana podrás llegar a Madrid desde Berlín pero no desde Parla.



Gracias por el caos, Pedro Sánchez. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 2, 2020

La frase es perfecta para Twitter, pero es poco indicada para ser la representante de una administración que debe controlar que los viajeros no accedan a la ciudad. Es decir, ¿puede un alemán acceder mañana a Madrid? Sí. ¿Puede uno de Parla? También. Ahora bien, se están saltando las últimas normas publicadas si no tiene una causa justificada.

El hecho es que las normas están para cumplirlas, pero hay personas que acaban por saltárselas. Si no, carecería de sentido cualquier código jurídico. Esto ocurre más si cabe cuando son de reciente aplicación y es imposible controlar su cumplimiento.

De hecho, el propio Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid establece que "los ciudadanos deberán colaborar activamente en el cumplimiento de las medidas recogidas". Sin colaboración y sin responsabilidad social parece imposible.

Además, serán los mandos policiales nacionales y locales -al carecer Madrid de agentes autonómicos- los encargados de la "vigilancia, inspección y control del cumplimiento". Es decir, la Policía podría multarte si te saltas las normas.

Policía Local haciendo un control por las restricciones Covid en Madrid EFE

A partir de aquí, tanto Aena como Renfe carecen de indicaciones. Las empresas públicas no pueden hacer nada al respecto.

Ni los vuelos ni los viajes que parten o llegan a la capital madrileña serán cancelados a priori. Llamamos a Renfe y a una aerolínea para pedir información, pero no pueden ayudarnos. En los puntos informativos carecen de indicaciones a este respecto. Las normas de viaje continuarán siendo las mismas que hasta el momento.

¿Puedo viajar el domingo a Andalucía? "Renfe no puede hacer nada e impedirle viajar. Le pedirá la información de su billete simplemente. Diferente es que la Policía le pueda exigir la documentación y el motivo de su viaje antes de partir", nos dicen desde información. Nos invitan también a que por favor hagamos caso de las recomendaciones y obligaciones establecidas por los organismos públicos.

No es algo novedoso. Ya ocurrió lo mismo durante el estado de alarma. En Atocha se hicieron algunos controles policiales para verificar que las salidas desde la estación de tren estaban justificadas. En otras ocasiones, hubo quien logró saltarse la normativa.

Imagen de la entrada de Atocha.

En la aerolínea, nos remiten también a las normativas publicadas por la Comunidad Autónoma. Se nos explica que hay medidas restrictivas en algunos municipios. "Tiene que mirar en los organismos oficiales para saber la normativa de cada región o localidad a la que viaja", nos exponen. El tráfico aéreo no está cerrado, por lo que los vuelos no se cancelerán, a priori. Sí, siendo irresponsable, y si logro saltarme los controles, puedo llegar a Madrid.

La casuística puede ser múltiple. Si usted por ejemplo vive en Pozuelo de Alarcón, ciudad situada en Madrid, podrá ir a Barajas pasando por las calles de la capital para coger el vuelo que haya comprado para irse de vacaciones. También, por supuesto, se puede presentar en Atocha para hacer lo propio con el tren. Todo esto les estará permitido a los ciudadanos residentes en la región madrileña que no vivan en municipios 'confinados'.

También podría un alemán llegar a Barajas en avión, coger un taxi y llegar a Atocha, donde cogerá un tren hasta Jerez de la Frontera, por ejemplo.

Cabe recordar que la normativa establece que "la circulación por carreteras y viales que transcurran o atraviesen los municipios previstos será posible, siempre y cuando tenga origen y destino fuera de los mismos".

Este mismo artículo es el que permite la llegada de pasajeros a las estaciones de Renfe y al Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. Eso sí, el viajero debe tener en cuenta que no puede acceder a la capital. Por lo tanto, deberá arribar cualquiera pero sólo para irse a otra ciudad que no tenga restricciones.