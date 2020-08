El cabo Martín, el gitano de mayor rango en la Guardia Civil: "Sufro racismo en mi trabajo a diario"

Antonio Martín es gitano y cabo primero de la Guardia Civil. Acaba de ver cómo, hace unos días, el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias pedía perdón a su pueblo. Se alegra de que por fin un político lo haya hecho, pero quiere más: "Que quede por escrito". Afirma que el racismo no es cosa del pasado, ni siquiera en la Guardia Civil: "Contra el pueblo gitano, hay racismo dentro de la institución. Yo lo estoy sufriendo a diario. Eso no me lo puede quitar nadie".

Defiende a los suyos y por eso lidera la Plataforma Nacional por el Progreso Gitano. Sobre las palabras de Iglesias, apunta en conversación con EL ESPAÑOL: "La política y yo estamos muy separados, pero es el primer político que pide perdón a más de un millón de personas, que forman el pueblo gitano español, por la Gran Redada, por todo lo que nos han hecho desde 1480, cuando llegaron los primeros gitanos a España".

Habla sobre los artículos del reglamento de la Guardia Civil, que pedían controlar a los gitanos ya en democracia. "En 1978, con motivo de la Constitución española fueron derogados esos artículos que nos estigmatizaban. Desgraciadamente, antes se decía abiertamente y ahora existe este racismo. Pero clarísimo. Antes lo decían abiertamente, pero ahora está mal visto decirlo. En los corazones de muchos ciudadanos, de muchos guardias civiles, de muchas personas está ese racismo hacia los que componemos el pueblo gitano".

Martín pide apoyo para su pueblo. No le vale únicamente con que lo haga Pablo Iglesias. "Yo echo de menos que todos los grupos políticos se unan a esa petición, por supuesto que sí. No nos conformamos con que el vicepresidente pida que se pida perdón, porque lo que hace Iglesias es pedir al pueblo español que pida perdón. Eso se debería hacer a través de cualquier figura normativa que lo haga constar. No vale que lo diga en un foro tan reducido como en el que lo hizo. Queremos que se materialice por escrito, que todos los grupos políticos se adhieran al mismo. Todos los que estén conformes".

- ¿Cómo un escrito? Explíquese...

- Llamémoslo manifiesto, escrito… Un acto institucional donde quede constancia, como cuando se hicieron las Pragmáticas Reales, donde se decía que a un gitano si le veían le dieran tantos latigazos, o que los expulsaran del territorio, o que los mataran… Pues que se haga por escrito también ese perdón. Empezando no sólo por los políticos, sino por la Casa Real, como descendientes de los Reyes Católicos.

- ¿Quiere que la Casa Real se adhiera a la petición de perdón?

- Igual que nosotros somos herederos de los que sufrieron las pragmáticas reales, Felipe VI, como heredero de quien la impuso, debería pedirnos perdón, como ciudadanos españoles de pleno derecho que somos. Igual que se hizo en Alemania con el holocausto.

Los gitanos han sido perseguidos a lo largo de la historia. Martín insiste en que en la actualidad también se da este racismo de facto. Como muestra, un pequeño botón: Antonio Martín es cabo primero de la Guardia Civil y cree que hay superiores suyos que no dicen que son gitanos para no ser menospreciados dentro del cuerpo.

- ¿Es usted el gitano que ha llegado a un escalafón más alto dentro de la Benemérita?

- Que lo diga públicamente, sí. Me consta que otros guardias civiles que no dicen su condición están por encima mío. Pero no lo dicen por temor a posibles represalias o a no ser tratados como cualquier otro.

- ¿Por el hecho de ser gitano?

- Por el hecho de ser gitano, de estar casado con una gitana, de llevar las costumbres gitanas y de intentar ser uno más. Lo único que pido es ser uno más. Indistintamente de que tenga la piel más oscura o que tengamos la costumbre de hacer una boda multitudinaria, por decirte algún ejemplo.

El cabo Antonio, el día de su boda.

Martín defiende una y otra vez que el racismo continúa presente dentro de la Guardia Civil. Se encuentra de baja actualmente y dice que en ella han influido los prejuicios que se tienen contra el pueblo gitano: "Mi baja está relacionada enteramente con el racismo".

- ¿Por qué? ¿Me lo podría explicar?

- Partimos de la base de que yo estaba destinado en Almería. Cuando me incorporo, a los dos meses, aproximadamente, un compañero de la misma unidad me dice que tenía una espina clavada. Le digo que se siente y me cuente libremente. Nada más llegar yo, le citan y, mis mandos naturales, mis jefes, sin conocerme de nada, sin tratarme ni nada, porque yo no conocía a nadie ni nada, le dicen que se ponga encima mío, que intente hacer amistad y que les informe de todos los movimientos que yo pueda hacer, por el mero hecho de ser gitano. Yo me sentí muy rabioso, muy enfadado y le prometí al muchacho que no diría nada, puesto que a él le podía causar perjuicios.

Al poco tiempo me meten una falta grave por no comparecer en un lugar. Eso se queda en el seno de la Guardia Civil. Me gasté un dineral para contratar un perito y una notaria que dijeran que yo había estado en ese lugar. Visto eso, y el acoso que tenía, me abren otra falta grave al poco tiempo. Estaba de servicio, me llama una ciudadana porque la había amenazado su exmarido. A pesar de las testificales me vuelven a meter una falta grave por incomparecencia.

El día 4 de abril, en pleno confinamiento, voy al hospital a que me receten la medicación por el tema de la baja. Una de las enfermeras llama porque para ella no casaba por mi aspecto que yo fuera guardia civil. Y llama para ver si esto es verdad o no. El guardia civil mira el listado, contra la norma, le dice que sí y que me encuentro de baja para el servicio. A raíz de ahí comisionan a un teniente y me quieren denunciar por saltarme el confinamiento, cuando era el único sitio donde podían darme mi prescripción facultativa, porque era el único sitio donde estaba mi informe. Vine a Estepona, aquí al lado de Marbella, y es un acoso continuo".

- Es decir, nota que hay racismo...

Totalmente. Contra mi persona, totalmente. Yo llevo 28 años en la Guardia Civil. No me habían abierto jamás un expediente. Lo único que tengo son condecoraciones y felicitaciones públicas a porrillos y resulta que es llegar a Almería y una tras otra. Nunca antes me había pasado esto. Yo siempre, desde que me inicié en el cuerpo, dada mi condición de gitano y que mis jefes vieron ahí un filón, no visto de uniforme y estoy en la policía judicial. En lo que oficialmente se conoce como la secreta. Yo he estado siempre en la policía judicial. Yo soy cabo primero, diplomado de la policía judicial y criminalística.

No es el único problema que ha tenido Martín dentro de la Benemérita. Hace más de una década se le acusó de delitos como la tenencia ilícita de armas. El caso se archivó porque el juez estimó finalmente que no había indicios de que hubiera cometido los delitos de los que se le acusaban. Sin embargo, Antonio pasó 14 meses en prisión preventiva y durante ese tiempo no se le permitió pedir un cambio de destino. "La Guardia Civil me impidió solicitar y obtener destino durante ese tiempo. Al único al que le han metido esa cautelar es a mí", sostiene.

El cabo recuerda, además, cuál fue la palabra que más se utilizó en su proceso judicial. "Durante el sumario, la palabra que más se repite es gitano. Ni justicia, ni Guardia Civil, ni Antonio… Lo que más se repite es gitano. No me denominan Antonio Martín ni Don Antonio Martín, sino el gitano. Porque me denominaban gitano, como si gitano fuera una agravante".

Antes de finalizar con esto, el cabo de la Benemérita afirma tajante: "Sé lo que digo y sólo digo lo que se puede contrastar. Digo que hay racismo porque puedo demostrarlo".

Antigitanismo

Antonio Martín va a pelear por los derechos del pueblo gitano. Como ya se ha referido anteriormente, cree que el racismo sigue latente en la sociedad, aunque no se diga. Justo antes de la pandemia, en marzo, afirma que formó la Plataforma Nacional por el Progreso Gitano, de la que es el referente.

Antonio Martín.

En primer lugar, pretende que se cree un delito específico para el racismo contra el pueblo gitano en el Código Penal español. Diferente al delito de odio. Pero, ¿qué tipificaría este delito y por qué debe ser distinto al de odio? Tipificaría "lo mismo". Sin embargo, "no nos conformamos con que exista el delito de odio para una persona por discriminar a un colectivo. El pueblo gitano no es un colectivo, es un pueblo, reconocido. Una de nuestras luchas es que se incorpore al Código Penal la figura del antigitanismo".

- ¿Pero por qué entienden que la tipificación del delito de odio les excluye?

- El delito de odio, por ejemplo, engloba al colectivo LGTBI. Eso es una condición sexual. Nosotros no somos una condición, somos un pueblo milenario. Somos la comunidad minoritaria española más desfavorecida, más maltratada y que más años llevamos recibiendo el antigitanismo, la xenofobia desde todos los ámbitos y estamentos de la sociedad.

Martín expone sobre la asociación que "no esperes un local, sino gitanos que representan a sus provincias cuando llega algún brote racista y demás. Tenemos un grupo de abogados gitanos que nos llevan el tema jurídico".

De hecho, esa es otra de sus reclamaciones: la Fundación Secretariado Gitano no les representa. Afirma que sus dirigentes son payos y que sólo el 20% de sus trabajadores son gitanos "para la foto". "¿Qué pasa? ¿En el siglo XXI no se fían para que nos gestionemos nosotros mismo? Ya está bien de tanto estigma eh… Ahí Iglesias, Sánchez y todos los políticos… Somos los únicos. Imagínate que a nuestros hermanos los negros los representaran blancos. O que en el colectivo LGTBI los representantes fueran personas heterosexuales del Ku Klux Klan. ¿Por qué no nos dejan representarnos? Si llevan 40 años representándonos (...) Somos la única comunidad en Europa que no está representada por sí misma", concluye este guardia civil.