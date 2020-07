El descontrol del ocio nocturno en la 'nueva normalidad', culpable de los rebrotes masivos

Los positivos por coronavirus continúan ascendiendo con el paso de las horas. Un total de 281 brotes activos, 57 más que en la jornada anterior, hacen superar los tres millares de contagios. Las labores hortofrutícolas y los entornos familiares están siendo algunos de los focos, sin embargo, muchos apuntan en una sola dirección a la hora de culpabilizar de este incremento: el ocio nocturno, que ya puede hacer su propia fiesta del rebrote.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, avisaba días atrás: “Necesitamos mantener la prudencia (…), especialmente de las personas más jóvenes, ya que algunos de los rebrotes se asocian a comportamientos que se producen en lugares de ocio nocturno o en lugares de concurrencia de un número muy importante de personas en un momento de extrema dificultad”.

Mientras tanto, en las comunidades autónomas se trata de poner vallas a un campo que parece inabarcable. El mapa del ocio nocturno que les mostramos hace un par de días en EL ESPAÑOL puede cambiar en cada momento. El periódico de ayer, hoy no sirve para nada, que diría aquel. Las regiones tratan de imponer medidas que frenen el aumento de los casos por coronavirus a la mayor brevedad. Totana (Murcia) ha pasado a fase 1 y se ha quedado sin ocio nocturno tras un rebrote en una discoteca, Aragón tiene lo propio en su fase 2, Andalucía se plantea prohibir los botellones, como ya ha hecho Galicia…

Prohibiciones del ocio nocturno según regiones.

Lo cierto es que son bastantes los rebrotes que se están dando en lugares de ocio nocturno, aunque no son la mayoría. Los jóvenes y su forma de relacionarse en la noche están en el punto de mira también. A través de las redes sociales, el Ministerio de Sanidad trató de concienciar a la población de que el ocio relacionado con el alcohol puede ser peligroso: “Beber alcohol debilita el sistema inmune e incrementa el riesgo de contraer infecciones, incluyendo la Covid-19. Sé responsable y un ejemplo para la población infantil y joven. Si bebes, no lo hagas en su presencia. El alcohol no previene ni cura el Covid-19. El riesgo de dañar tu salud aumenta con cada bebida que consumes. Si bebes, mantén el consumo de alcohol al mínimo. El miedo y la ansiedad son frecuentes durante la pandemia. El alcohol solo los empeora”.

Fiestas por regiones

La Junta de Andalucía ha confirmado que ya son más de 100 los positivos por coronavirus detectados en Córdoba. El rastreo nos vuelve a llevar a un foco inicial que se expande a raíz de una fiesta en una céntrica discoteca. Al parecer, el origen estuvo en una celebración de fin de exámenes y de Selectividad.

De carácter privado fue la fiesta celebrada en Badajoz que dejó al menos seis contagiados, uno de ellos en Mérida, y una relación de 40 contactos a los que hubo que perseguir. Tuvo que ser rastreada y no pasó a mayores, ya que los contagiados presentaron síntomas leves.

Tampoco se ha librado País Vasco. Hace tres días los casos oscilaban los 200. Entre los contagiados, guipuzcoanos, vizcaínos y alaveses. Bizkaia se colocaba al nivel de Guipuzkoa a causa de los 48 casos detectados en Ermua, vinculados a unas celebraciones en las localidades de Eibar y Zarautz.

Fiesta sin distancia de seguridad en Salamanca. Salamanca 24 horas

Aún así, hay quien se libra, como ha ocurrido en las fiestas de Salamanca que aparecen en la imagen adjunta en este texto. Controlar a los jóvenes es harto difícil. Su capacidad de movilidad y relación complica el rastreo. El gobierno vasco ya destacó en una de sus investigaciones que algunos de los jóvenes infectados tenían a su vez hasta 20 contactos estrechos, llegándose a realizar hasta 5.747 PCR en una noche. La administración andaluza realizó más de 2.000 PCR para tratar de diagnosticar a todos los asistentes y sus allegados a la discoteca de Córdoba en la noche del pasado 10 al 11 de julio.

Totana, fase 1

Sin duda, uno de las peores de las situaciones se ha dado en Murcia. Allí, un rebrote ha provocado 55 casos positivos y el gobierno de la región ha decidido que la localidad pasa de nuevo a la fase 1 de la desescalada, con todo lo que ello supone.

Aragón también tuvo su rebrote. A partir de mañana se impone la fase 2 rígida, que obliga a la hostelería a cerrar antes de las 00:00 horas, reunirse con grupos de máximo 10 personas y prohíbe el botellón. Una fiesta de adolescentes en Binéfar (Huesca) acabó en rebrote de coronavirus.

Un cumpleaños en Manresa hizo que aumentaran los contagios en Barcelona en una docena. Todos los contagiados pertenecían a una misma empresa, asistieron a una fiesta y fueron al mismo local. La dueña también acabó por contraer el virus, que afectó únicamente a los 12 comensales de esta empresa, que tuvo que hacer un centenar de pruebas al resto de trabajadores, que dieron negativo.

Que bien no???por lo menos la economia va mejor??? Por cierto....esto fue este sabado en em sur de Tenerife. Nos volveremos a encerrar en casa no? @SanidadGobCan @PresiCan @avtorresp @TurismoArona @mdaswani @josefelipem pic.twitter.com/0HyhpeCopv — Victor Garcia Morin (@victorfumero) July 21, 2020

También en Barcelona, una fiesta en la playa de Palomares de Vilassar de Mar, acabó con una decena de afectados. En Lleida, una fiesta de cumpleaños con 20 personas pudo ser el causante del rebrote en esta región sanitaria.

Pero, tranquilos, que la fiesta aún no ha terminado. Hoy mismo el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha avanzado un nuevo brote de contagios en Corral de Almaguer (Toledo). Cinco positivos surgidos en una fiesta ponen el foco nuevamente en el ocio nocturno: Fernández ya ha abierto el debate de si mantener el ocio nocturno en los mismos términos que hasta ahora, teniendo que ser “la siguiente discusión” en el ámbito nacional.

Pamplona tampoco ha podido escapar. El barrio de Mendillorri ha vuelto a la fase 2 y ha tenido que hacer PCR a 2.400 personas, concretamente a todos los jóvenes de entre 17 y 28 años residentes en el lugar. 122 contagiados hay en el barrio: el 93% son jóvenes con edades comprendidas en el rango anterior. El cierre de bares, discotecas, salones de juego, sociedades y peñas a las 2 de la madrugada es el siguiente paso. Prohibidos los botellones en horario nocturno y se reducen a 10 personas las reuniones.

Podríamos parar aquí, pero es que parece que no se libra nadie: 9 positivos al menos y 66 personas en cuarentena ha dejado una fiesta en una casa de campo en Campoo de Suso (Cantabria).

Valencia también tiene algunos casos, como el de Xirivella, donde se han alcanzado 12 nuevos casos de coronavirus. Hay que sumarlos a los que se relacionan con el ocio nocturno en Gandía (84) y Peñíscola (28).

Canarias también presenció un rebrote por dos fiestas familiares. Precisamente, en esta provincia han tenido que desalojar varias discotecas: una en San Bartolomé de Tirajana, otra en Yaiza (Lanzarote) y otra en Tenerife.

Fiesta desalojada en San Bartolomé de Tirajana.

En Galicia, concretamente en el área de Vigo, un total de 30 personas permanecen aisladas en sus domicilios porque una chica ha dado positivo y ha participado en dos fiestas recientemente.

¿Ocio legal o ilegal?

Se pueden encontrar más ejemplos. El debate, a pesar de todo, se centra en la pelea entre el ocio nocturno legal y el ilegal. Las empresas del sector hostelero creen que tomando medidas es posible evitar estos rebrotes y llaman a la concienciación de la población. Diferente son las fiestas privadas, las reuniones clandestinas en locales o aquellos que se saltan la normativa…

España de Noche, organización del sector, para evitar esto, reclama al Gobierno central un plan de medidas de prevención para que los rebrotes no fueran a más. Asimismo, creen fundamental diferenciar los rebrotes que se producen en el contexto de la actividad social de aquellos que se vinculan exclusivamente a la actividad en los locales de ocio: “Es injusto y arbitrario asignar los rebrotes de las celebraciones multitudinarias de los éxitos deportivos, la proliferación de los botellones, los guateques desmadrados en las casas, las fiestas privadas en fincas y cortijos, la euforia en los Sanfermines o las celebraciones de San Juan a la actividad de los locales de ocio, promoviendo su cierre; cuando el ocio reglado e inspeccionado es el único muro de contención frente al ocio descontrolado”.

Desde España de Noche recuerdan que los datos del Ministerio de Sanidad hablan de que en un 49% de los casos los rebrotes van asociados a reuniones familiares y actividades lúdicas y sociales de todo tipo. Igualmente, apelan a la concienciación ciudadana y a poner en valor los esfuerzos realizados por el sector.