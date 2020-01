Tena, la feminista al frente de la Justicia extremeña: "Poder hacer no depende de los cromosomas"

La jueza María Félix Tena (1963) ha roto hoy un trozo más del techo de cristal de las mujeres en la Judicatura al tomar posesión como presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, siendo la primera mujer en hacerlo en esta región y la segunda de España, tras el TSJ de la Comunidad Valenciana que también tiene una presidenta.

A lo largo de su trayectoria, esta jueza nacida en Monterrubio de la Serena (Badajoz) ha demostrado su compromiso con la lucha de la mujer y en su discurso no ha querido quedarse atrás. Tena, casada y con tres hijos, ha recordado que llega a este puesto tras unos tiempos que "no han sido fáciles" porque, además del volumen de trabajo, "había que demostrar que, siendo mujer, se podía hacer".

Y no ha sido una referencia pasajera, sino que la jueza María Félix Tena ha querido dejar claro que las diferencias entre hombres y mujeres todavía no están salvadas en esta sociedad ni en el sector jurídico: "Pasado el tiempo, esa carga añadida no desapareció pues todavía hay que seguir demostrando que una mujer podía conjugar, con resultados óptimos, trabajo y familia, como si la prueba para saber si una persona puede o no hacer algo se debiera a la organización de los cromosomas", ha reivindicado.

En su discurso, Tena ha pedido el acercamiento de la justicia a la ciudadanía y en especial en las zonas rurales para dar confianza a la población en el sistema. Queriendo o sin querer, la jueza ha unido dos de los principales problemas que denuncian los movimientos feministas: la violencia machista y la situación de estas víctimas en las zonas rurales.

Hasta el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha querido destacar "su implicación y concienciación en la defensa de las mujeres ante la violencia de género", donde la jueza lleva trabajando desde hace años.

En alusión a la decisión de nombrar por primera vez a una mujer como presidenta del TSJ extremeño, Lesmes ha asegurado que, "de alguna manera, con este nuevo paso se vislumbra cómo también desde el Poder Judicial vamos agrietando un poquito más el muro que algunos han denominado la brecha de género".

María Félix Tena, en su toma de posesión. EP

María Félix Tena ha sido presidenta de la Audiencia Provincial de Cáceres desde 2014 y hasta su ascenso al TSJ extremeño. Ingresó en la carrera judicial en 1988 y su primer destino fue un juzgado número 2 de distrito de Coria.

Pero su actividad más importante se ha centrado en el fomento de leyes que garanticen la igualdad de hombres y mujeres y que traten de acabar con la lacra de la violencia machista. Ha estado en la comisión redactora de la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género de Extremadura, en la Comisión Permanente para la prevención y erradicación de los malos tratos y violencia doméstica de la Junta, y en la Mesa Técnica contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual creada en el Instituto de la Mujer extremeño.

Además, ha elaborado importantes propuestas de reforma legislativa incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ha puesto en marcha las Comisiones Provinciales contra este tipo de violencia en las Audiencias de Cáceres y de Badajoz.