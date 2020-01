El mapa de los hospitales con más negligencias por comunidad autónoma: los 17 indignantes casos

Cuando usted va al hospital, espera siempre la mejor de las atenciones. Y, sobre todo, que le ayuden a mejorar su salud. En España, hay muchos profesionales sanitarios que ejercen su trabajo con la mejor de la garantías. Sin embargo, a veces cometen negligencias médicas que pueden desembocar en el empeoramiento de la persona o incluso, provocar su muerte. Durante 2019, la Asociación El Defensor del Paciente ha registrado 757 muertes producidas por presuntos errores médicos. Además, gracias a los datos obtenidos por esta entidad, EL ESPAÑOL muestra el hospital con más denuncias de cada una de las 17 comunidades autónomas.

El Defensor del Paciente, en este sentido, explica en su informe de 2019 que este año han tramitado 13.454 casos de negligencias médicas. Pero sí que puntualizan que la cifra ha bajado respecto a la de 2018, año en el que hubo 881 casos más. Aun así, Ramón Prieto, secretario de la organización, explica a este periódico que "estas cifras son más altas, ya que los datos reflejan las denuncias de las que tenemos conocimiento. Hay casos que no nos llegan y hay otras personas afectadas que directamente no demandan".

De ahí que el Defensor del Paciente incida en denunciar cuando se haya cometido una negligencia médica. Esta misma semana, de hecho, la asociación, en colaboración de su servicio jurídico, ha conseguido la mayor indemnización de la historia de España por un error médico. Darán 5,5 millones de euros a unos padres, cuya hija quedó tetrapléjica por un parto mal atendido. Ocurrió en el Hospital Gutiérrez Ortega de Ciudad Real. Pero este centro, sin embargo, no forma parte del grupo de hospitales españoles más denunciados. Estos sí son los hospitales con más denuncias registradas por negligencia médica en cada Comunidad Autónoma:

Hospital 12 de Octubre

Hospital 12 de Octubre, en Madrid.

El madrileño Hospital 12 de Octubre, de titularidad pública y situado al sur de la capital, es el centro hospitalario de la Comunidad de Madrid con más denuncias registradas por el Defensor del Paciente. Este hospital, fundado en 1973, tiene el 9,85% de las demandas de todos los centros de esta región. De hecho, la Comunidad de Madrid es la que más denuncias ha tenido de toda España. Concretamente, 3.104 casos.

Pese a estar considerado como unos de los centros sanitarios más prestigiosos a nivel nacional e internacional, el 12 de octubre lidera el infame ranking de los hospitales de la Comunidad de Madrid más denunciados. El Defensor del Paciente explica que los pacientes madrileños, a nivel global, reclaman y denuncian con mayor asiduidad a los servicios de cirugía general y a la lista de espera. En este sentido, muchos madrileños están pendientes de operación con un retraso de 45 días.

Un ejemplo de un caso de negligencia producido en el Hospital 12 de Octubre, lo protagoniza Susana -nombre ficticio para proteger su identidad-. Esta mujer ha denunciado que su marido falleció el pasado 17 de febrero a causa de un retraso en el diagnóstico de la enfermedad que padecía. Le detectaron un carcinoma gástrico en fase muy avanzada de metástasis. Le habían puesto un tratamiento previo para aliviar sus dolores pero sin realizarle la analítica. Cuando la hicieron, era tarde.

Hospital Virgen del Rocío

Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla.

En Andalucía, el Hospital Virgen del Rocío, situado en Sevilla, es el que se sube al primer escalón del podio de los centros sanitarios más denunciados de la región. Sus demandas por negligencia médica suponen el 8,71% de toda esta comunidad autónoma. De hecho, la comunidad gobernada por el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, tras 37 años de gobierno del PSOE, es la segunda que tiene más denuncias, según el Defensor del Paciente, con un total de 2.593 casos.

Inaugurado en 1955, este hospital público ha ido creciendo e incorporando en su dirección a diversos centros hospitalarios. Por ejemplo, el Hospital Oncológico Provincial, en 1992. Y ahora lidera esta clasificación, seguido por el Hospital de Málaga. Los pacientes andaluces, en general, se quejan particularmente de las listas de espera, donde pueden estar hasta 164 días esperando a ser intervenidos. También denuncian la mala calidad del servicio de urgencias.

Patricia -pseudónimo- denunció al Hospital Virgen del Rocío porque durante las pruebas de su embarazo le decían que estaba todo bien. Sin embargo, en una de ellas, detectaron un quiste en el plexo coroideo, por lo que le mandaron una ecografía más a fondo. No detectaron nada. Cuando nació la bebé tenía síndrome de down y de West. Le informaron de esta situación tras el parto, no pudo saberlo antes por error de los médicos.

Hospital Universitari Vall d'Hebron

Hospital Vall d'Hebron, en Barcelona.

Los hospitales de Cataluña tienen el bronce de las comunidades autonómas más denunciadas por negligencias médicas, con 1.966 casos recogidos por el Defensor del Paciente. Pero de todos esos centros, el Hospital Vall d'Hebron, en Barcelona, es el que se lleva la palma en el número de demandas. Estas suponen el 10,22% de todas las denuncias de esta autonomía.

El Hospital Vall d'Hebron, sin embargo, es "el referente estatal en 25 acreditaciones CSUR (centros, servicios y unidades) que garantizan el acceso a la sanidad", según explican en su web. Fundado en 1955 y de titularidad pública, es el hospital más denunciado de Cataluña, según El Defensor del Paciente. A nivel global, en esa comunidad los pacientes catalanes están en disconformidad con las listas de espera y los servicios de urgencias.

Un madre, Anna -nombre ficticio-, demandó al Hospital Vall d'Hebron en octubre de 2019 por varias circunstancias. En primer lugar, llegó con su hija a las 15:00 porque se había roto un codo y hasta la 1:30 de la madrugada no fue operada. Le pusieron unas agujas para corregir la desviación de la articulación, pero cuando despertó tenía mucho dolor. Le dijeron que era normal.

Tres semanas después, la madre y la hija volvieron al hospital a una revisión. La niña seguía diciendo que le dolía mucho el brazo y la mano. La vio otro médico que determinó que las agujas le habían dañado un nervio del brazo. En consecuencia, la menor ha perdido movilidad en la mano y en el brazo.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Hospital Universitari i Politècnic La Fe, en Valencia.

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe es el más denunciado de la Comunidad Valenciana. Este centro, situado en la capital de la autonomía, ostenta el 8,59% de las denuncias registradas por el Defensor del Paciente. El total de la comunidad: 1.152 casos. Pese a atender diariamente a más de 3.000 pacientes, según sus datos, el hospital no ha podido evitar liderar el ranking de negligencias médicas demandadas en la comunidad.

Aunque el centro hospitalario La Fe es el buque insignia de la sanidad pública valenciana desde 1968, no es el único centro que ha cometido negligencias. De esta manera, le pisa los talones en la clasificación de denuncias el Hospital de Bellvitge. Pero en general, lo que más molesta a los pacientes valencianos de toda la comunidad son las largas lista de espera -situada en 83 días para una cirugía- y el servicio quirúrgico.

La paciente Mari Carmen -pseudónimo- planteó un queja al Defensor del Paciente en febrero de 2019 por una negligencia médica. Al parecer, después de ser intervenida para eliminar unos cálculos con anestesia general, empezó a sufrir de un dolor en la boca. Fue a ver al cirujano maxilofacial, quien le diagnosticó un luxación en la articulación izquierda de la mandíbula, causada por la mala entubación en el quirófano cuando se operó de los cálculos.

Mari Carmen tuvo que ser operada nuevamente, esta vez para corregir el problema de mandíbula. Estuvo un tiempo sin poder ingerir alimentos normalmente.

Complejo Asistencial Universitario de León

Hospital Universitario de León.

El Defensor del Paciente ha contabilizado un total de 668 casos de negligencias en los centros hospitalarios de Castilla y León. Pero el líder de los hospitales castellanoleoneses con más demandas es el Complejo Asistencial Universitario de León, situado en la capital de esta provincia. Sus denuncias suponen el 11,07% del total de la comunidad autónoma.

Este centro está compuesto por el Hospital de León, el Hospital Monte San Isidro y el Hospital Santa Isabel. Pertenece a la Seguridad Social y fue inaugurado en 1968. El segundo más demandado es Hospital Clínico de Valladolid. Pero en esta comunidad, a nivel global, los pacientes protestan, sobre todo, por la mala calidad de las cirugías. Nuevamente, las listas de espera se vuelven insoportables con 67 días para una operación.

El caso de la madre de Pilar -nombre ficticio- representa una de las negligencias ocurridas en el Hospital de León este 2019. En junio, diagnosticaron a la madre leucemia linfoide crónica y comenzaron a tratarla. Dos meses después, esta mujer enferma volvió a urgencias con un dolor en las piernas y acabaría falleciendo por una parada cardiorrespiratoria cuatro días después en la residencia donde vivía. El hospital solicitó una autopsia para determinar su muerte sin consentimiento de la hija. No se sabe por qué.

Hospital Universitario de A Coruña

Hospital de A Coruña.

El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña cuenta con el 11,87% de las denuncias tramitadas por el Defensor del Paciente en Galicia. En esta comunidad se registraron un total de 640 casos de negligencias médicas. Pese a esto, cabe destacar que hay muchos centros de salud bajo la dirección de este hospital. Por ejemplo, los hospitales Teresa Herrera y Abente y Lago.

El complejo, inaugurado en 1972 por el dictador Francisco Franco, es el hospital público más grande de Galicia. Pero no llega al 12% de las demandas por errores médicos en esta comunidad. Los casos restantes son del Hospital de Vigo o el Hospital de Santiago, entre otros. Los pacientes gallegos, sin embargo, critican los servicios de urgencias de sus hospitales en primer lugar. Después, las listas de espera ocupan el segundo lugar en número de reclamaciones.

Pero fue en A Coruña donde la madre de Juan -pseudónimo- entró en un coma inducido el pasado julio a causa de la falta de pruebas médicas. Juan llevó a su madre al Hospital de A Coruña y le dijeron, tras tomarle las constantes vitales, un electrocardiograma, y unos análisis de sangre y orina, que se trataba de un mareo. Juan llevó su madre a casa, pero como era "un peso muerto" tuvo que darle de comer, y realizar todas las actividades de su madre, "ya que no se movía de cuerpo para abajo".

Al día siguiente, Juan llevó a su madre a la residencia de ancianos donde reside habitualmente. Y, pasadas dos horas, la mujer sufrió una parada caridorrespiratoria que ocasionó que entrase en coma. Fue trasladada a la UCI del hospital. Pese a ello, Juan denuncia que 24 horas antes de que su madre entrase en coma le habían dado el alta.

Complejo Hospitalario de Toledo

Hospital Virgen de la Salud, en Toledo.

La siguiente comunidad autónoma con más denuncias por negligencias médicas es Castilla-La Mancha, con 630 casos. El Defensor del Paciente indica que las demandas al Complejo Hospitalario de Toledo suponen el 9,2% del total de las reclamaciones recogidas por la asociación. Este complejo sanitario, sin embargo, está compuesto por tres hospitales, que son: el Hospital Virgen de la Salud, el Hospital Virgen del Valle y el Hospital Provincial de la Misericordia.

Estos tres centros fueron inaugurados en fechas distintas. Los hospitales Virgen de la Salud y Virgen del Valle son de 1965. Pero el Hospital Provincial de la Misericordia se remonta a los tiempos de la II República, ya que se abrió en 1933 por el entonces presidente Niceto Alcalá Zamora. El complejo, de titularidad pública, no es el único denunciado de Castilla La-Mancha. También entran en este ranking el Hospital de Albacete, el Hospital de Ciudad Real y el de Guadalajara, en ese orden. Los pacientes manchegos denuncian en mayor medida los servicios quirúrgicos y las listas de espera.

Laura -nombre ficticio- ha sido una de las denunciantes. La mujer se queja de que durante el mes de septiembre tuvo que llevar a su madre a urgencias del Complejo Hospitalario de Toledo cinco veces en diez días. La madre de Laura se quejaba de "un fuerte dolor cercano al oído". Y, en todos los diagnósticos hechos por especialistas de medicina interna o maxilofacial, le prescribieron antiinflamatorios.

A finales de ese mes de septiembre, Laura volvió a llevar a su madre. Pero esta vez fueron atendidas por un otorrinolaringólogo, quien diagnosticó que la infección que padecía a raíz de un absceso bucal, se desplazó al cuello. La intervinieron de urgencia. Pero pasados unos días, se descubrió que la infección se había trasladado nuevamente y necesitaban otra operación de un especialista de tórax. Por ello, llevaron a la mujer en helicóptero hasta el Hospital de Albacete, donde fue intervenida. Esta situación ha generado que la madre de Laura, desde entonces, haya tenido que ser operada en varias ocasiones a causa de que no detectaron la infección desde un primer momento.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

Hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia.

Según los datos del Defensor del Paciente, la Región de Murcia ha tenido 512 casos de negligencias médicas en 2019. El Hospital Virgen de la Arrixaca, el más grande del sistema público murciano, es el más demandado. Sus denuncias suponen un 9,17% del total.

Este hospital, situado en El Palmar, fue fundado en 1975 y presta servicio a los ciudadanos que viven en el este de Murcia y los municipios más cercanos a él. El Hospital de Cartagena le pisa los talones en el número de denuncias por negligencia. En todo caso, los pacientes murcianos se quejan del servicio de cirugía y de las listas de espera.

José María -pseudónimo-, en este caso, acudió al hospital murciano en abril para que le operasen de apendicitis. Pero a causa de un mal drenaje que provocaron en la intervención, la sangre y el agua del su sistema digestivo se mantuvieron en el organismo. Esto ha provocado un "fuerte" dolor que le impide hasta trabajar.

Hospital Universitario de Cruces

Hospital de Cruces, en Barcaldo.

En la mitad de la tabla de comunidades autónomas más denunciadas por errores sanitarios se encuentra el País Vasco. El Hospital de Cruces, el más concurrido de la región, ha tenido el 9,19% de los 435 casos reclamados por el Defensor del Paciente en esta autonomía.

El Hospital de Cruces, situado en Baracaldo (Vizcaya), está considerado como uno de los centros de referencia en trasplantes, de acuerdo con web. El centro está al servicio de los pacientes desde 1955. Pero este prestigio contrasta con el número de denuncias recogidas por el Defensor del Paciente. Otros centros hospitalarios vascos que han recibido demandas son el Hospital de Donostia o el Hospital Galdako-Usansolo.

Un caso de negligencia médica recogida por el Defensor del Paciente lo protagoniza el abuelo de Iñaki -nombre ficticio-. En el Hospital de Cruces le diagnosticaron un tumor, siendo operado hasta en tres ocasiones para extirpárselo. Sin éxito. El tiempo de espera para la siguiente operación del abuelo de Iñaki era de seis meses pese a ser "urgente". El paciente moriría a los dos meses porque se extendió su tumor. Iñaki denuncia la tardanza para practicarle la intervención quirúrgica.

Complejo Universitario de Canarias

Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, en Tenerife.

No sólo en la España peninsular ha habido denuncias por negligencias médicas en 2019. Según el Defensor del Paciente, en las islas Canarias hubo durante ese año 307 casos registrados de errores médicos. En este sentido, el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, situado en Tenerife, ha sido el más demandado, con el 10,74% de reclamaciones de toda la comunidad autónoma.

Este hospital tinerfeño abrió sus puertas en 1971. Y junto a los demás centros sanitarios insulares dejan a los pacientes canarios en una lista de espera de 127 días para cualquier cirugía. El Hospital Insular-Materno Infantil se cuelga la medalla de plata en el número de denuncias del archipiélago. El Hospital Nuestra Señora de la Candelaria obtiene el tercer puesto. Y no sólo los canarios se han quejado de las largas esperas, también consideran que los servicios de urgencias han de mejorarse.

Un ejemplo de las negligencias médicas cometidas por el hospital lo cuenta el paciente José -pseudónimo-. Según cuenta, ingresó en el hospital canario en febrero a causa de una fiebre "de origen desconocido". Por ello, los sanitarios del centro le dieron vía intravenosa el medicamento Gentamicina 450, de alta toxicidad si se proporciona durante más de 14 días. En consecuencia, la medicación afectó a su riñón derecho, ocasionándole un daño irreversible. Ahora tiene secuelas que le impiden llevar una vida "normal".

Hospital Universitario Miguel Servet

Hospital Miguel Servet, en Zaragoza.

El Defensor del Paciente ha registrado 305 casos de negligencias sanitarias en Aragón. Pero es el Hospital Universitario Miguel Servet el que tiene el 13,77% de las demandas de esta autonomía, es decir, es el más denunciado de la región. Este centro sanitario es el más importante del sistema público aragonés. Por ello, es más propenso a que se den casos de negligencia a causa de la mayor cantidad de pacientes que atienden.

Este centro sanitario se encuentra en Zaragoza y fue fundado en 1955. Es conocido popularmente como la Casa Grande, pero no está exento de liderar este ranking negativo en esta comunidad autónoma. Completan el podio los hospitales Loza Blesa y el General San Jorge, en Huesca. El Defensor del Pueblo pone en relieve que esta es la comunidad en la que han empeorado más las cifras de lista de espera entre el 2018 y el 2019. Los centros han llegado a tener una lista de 99 días de espera para una operación.

Pero conseguir la operación tras la espera no fue garantía para que la madre de Irene -pseudónimo- no muriese. Al parecer, esta mujer acudió el pasado junio al Hospital Miguel Servet aquejada de unos fuertes dolores en el estómago y en el ano. Le hicieron un escáner en el que vieron que la mujer tenía un divertículo de 18 centímetros en su sistema digestivo. Y, pasada una semana, le dieron el alta. Volvió hasta en dos ocasiones más porque no soportaba el dolor.

Fue cuando un médico, en la tercera visita, detectó que detrás del divertículo tenía un tumor. Las pruebas consiguientes no dejaban duda: tenía metástasis y sólo le quedaba un año de vida. Decidieron, por fin, operarla para extraer el divertículo. Cuatro días después, la madre de Irene falleció y su hija denuncia ahora que hasta la tercera visita, los médicos no se dieron cuenta de la gravedad del asunto.

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz

Hospital de Badajoz.

En Extremadura, el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz ha sido el más denunciado de esta comunidad autónoma en 2019. Las demandas registradas por el Defensor del Paciente a este centro sanitario suponen el 11,52% de las 295 recogidas en esta autonomía.

Este complejo hospitalario está compuesto por varios centros. El más importante de todos es el Hospital Infanta Cristina, considerado el mejor centro sanitario extremeño. De hecho, desde hace varios años, ha liderado el índice de excelencia hospitalaria de la comunidad autónoma. Pese a ello, también encabeza el ranking de negligencias. El Hospital de Cáceres le sigue en esta clasificación. El Defensor del Paciente achaca el crecimiento de las listas de espera de este centro a la reducción anual del número de facultativos que trabajan en él.

Quizá la falta de sanitarios ha provocado que el hijo de Carmen, recién nacido, haya perdido un testículo por la demora de los médicos en atenderlo. Nació el pasado enero por la noche. Pero no fue hasta la mañana siguiente cuando una enfermera observó que el neonato tenía un testículo inflamado. Tuvieron que pasar cuatro horas para que le practicaran al bebé la primera ecografía para determinar el alcance de la lesión.

Los médicos comprobaron entonces que tenía el testículo necrosado a causa de una torsión. Pero la tardanza en determinar la causa de la inflamación, a juicio de Carmen, provocó que la cirugía que le realizaron al recién nacido fuera para extirpárselo y no para arreglárselo. El testículo ya estaba muerto.

Hospital Universitario Central de Asturias

Hospital Central de Asturias, en Oviedo.

Los hospitales asturianos han sido denunciados hasta en 238 ocasiones a los largo de 2019 por errores sanitarios. En este orden de ideas, el Hospital Central de Asturias cuenta con el 14,70% de estas demandas en su haber. De titularidad pública, es el centro sanitario más importante del principado. De ahí que lidere este ranking, ya que atiende una gran parte de los pacientes asturianos. El centro está situado en Oviedo y fue fundado en 1989.

Le sigue en la clasificación de centros hospitalarios con más denuncias en Asturias el Hospital de Cabueñes. Después, el de San Agustín. Lo que sí tiene claro el Defensor del Paciente es que las quejas más numerosas tienen que ver con las listas de espera y el servicio de cirugías, como en la mayoría de autonomías. Así, los pacientes asturianos tienen que esperar unos 74 días para ser operados, si así lo precisaran.

Elena -nombre ficticio- se queja de lo que considera una desatención por parte del Hospital Central de Asturias. En este caso, la paciente acudió en mayo con un fuerte dolor de espalda. Ese mismo mes también fue al centro asturiano por una pérdida de sensibilidad y flexión en su pie izquierdo. Elena, entonces, es remitida al área de traumatología pero sin una fecha concreta. Ni para el dolor de espalda, ni para el del pie.

Como las dolencias no remitían, Elena decide acudir a un centro privado -con el desembolso que ello conlleva- y le hacen una prueba de electromiografía. Tras ello, por fin el Hospital de Central de Asturias la cita para julio. Ella lleva los resultados de la prueba privada que se había hecho. Y, desde el centro público, le dicen que debería haber ido antes porque necesita ser operada de la espalda. Pero no le dicen nada del pie, de hecho, la paciente estuvo los meses posteriores acudiendo por este motivo al hospital. Y en ese tiempo no ha tenido respuesta de lo que le pasa. Ahora, aún con dolor de pie, Elena no sabe si la lesión que padece puede volverse irreversible.

Hospital Universitari Son Espases

Hospital Son Espases, en Mallorca.

La otra comunidad insular de España tampoco se libra de las denuncias de los pacientes. El Defensor del Paciente ha registrado 224 casos demandados en las islas Baleares. En este caso, el hospital que acapara más reclamaciones es el Hospital Universitari Son Espases, situado en Mallorca. En su web, este centro explica que atiende a una población superior a un millón de habitantes.

Esta cifra convierte este centro público en el más importante de la región. Y es el más moderno de todos los analizados, ya que fue fundado en 2011. Tras él, le siguen en número de denuncias el Hospital Can Misses y el Hospital Son Llàtzer. Los pacientes de las Baleares, nuevamente, se quejan de los servicios de cirugía general y de las listas de espera.

Manuel -pseudónimo- ha denunciado que después de tres operaciones de ligamento cruzado anterior -la última realizada en 2019- no podido volver a una "vida normal". A su juicio, desde que se lesionó ha estado "fatal".

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

Hospital Marqués de Valdecilla, en Santander.

Cantabria, la comunidad dirigida por Miguel Ángel Revilla, tampoco llega a la perfección en su sistema público sanitario. Los hospitales de esta comunidad, según el Defensor del Paciente, han sido denunciados hasta 203 veces durante 2019. Y el Hospital Marqués de Valdecilla, situado en Santander, es el más demandado con un 16,25 % de las denuncias totales que ha recogido la asociación.

Aun así, este hospital, perteneciente al Servicio Cántabro de Salud, tiene una amplia trayectoria en el sector sanitario porque fue fundado en 1929. Otros hospitales que no se libran de las críticas de los pacientes son el Hospital Sierrallana y el Hospital Comarcal de Laredo. Esta incomodidad es causada, entre otras cosas, por las 88 jornadas que cualquier paciente tiene que esperar para ser operado.

La pareja cántabra compuesta por Diana y Marcos -nombres ficticios- están "devastados". Perdieron a su bebé pasada la semana 39 por un fallo de la unidad de ginecología. Si bien es cierto que su embarazo era catalogado de alto riesgo por la hipertensión crónica que sufre la madre, no es menos cierto que Diana cumplió todo lo prescrito durante los meses de gestación.

Todo iba bien. Pero en la semana 38 los análisis determinaron que el feto tenía un latido muy débil. Era momento de inducir el parto. Los propios médicos habían decidido que Diana no llegase a la semana 40 de embarazo por su enfermedad crónica. Pero, con un cambio de criterio, decidieron esperar 7 días más, dejándola ir a casa. Al volver al hospital a la semana, el corazón de la no nacida había dejado de latir.

Complejo Hospitalario de Navarra

Complejo Universitario de Navarra, en Pamplona.

La sanidad navarra ha registrado en 2019 pocas denuncias, ya que el Defensor del Paciente ha contabilizado sólo 109 casos. El 19,26% de ellos son del Complejo Hospitalario de Navarra, el centro sanitario más grande e importante de esta comunidad uniprovincial.

El complejo, situado en Pamplona, se compone de los Hospitales de Navarra y el Hospital Virgen del Camino. También dirige otros centros sanitarios. Y, según informa el Defensor del Paciente, los otros hospitales que han sido denunciados en esta autonomía son la Clínica de la Universidad de Navarra y el Hospital Reina Sofía.

Un ejemplo de la posible mala praxis que ha sucedido este año lo protagoniza el padre de Íñigo. Este hombre sufría un cáncer de colon y era tratado con quimioterapia. Pese a ello, empezó a tener un dolor en las ingles. Los médicos lo atribuían a los efectos secundarios de la quimioterapia. Pero Íñigo y su madre acudieron junto a este paciente al Hospital de Navarra porque le estaban creciendo moratones en la piernas. Le ingresaron. Y, después de varios días, determinaron que el hombre tenía una gran infección.

Pero ya era tarde. La infección se había vuelto incontrolable y aunque fue intervenido en dos ocasiones al final no pudieron salvarle la vida. Íñigo y su madre piensan que la infección podría haberse paliado cuando empezó el dolor. No era un efecto secundario.

Hospital San Millán y San Pedro de La Rioja

Hospital de San Pedro, en Logroño.

El Hospital San Millán y San Pedro de La Rioja cierra el listado de los hospitales más denunciados de cada una de las 17 comunidades. La Rioja, con 66 casos, es la autonomía con menos demandas por negligencias médicas de España en términos absolutos. La causa: la baja densidad poblacional. De hecho, este centro hospitalario riojano cuenta con el 33,3% de las denuncias totales, ya que aglutina a la mayoría de pacientes riojanos.

El Hospital de San Pedro es el más importante del complejo hospitalario riojano. Fue inaugurado por los reyes don Juan Carlos y Doña Sofía en el año 2007. Pero no es el único centro clínico de la región, sino que comparte sector con la Fundación Hospital de Calahorra y el Policlínico Riojano. Estos centros también han sido denunciados el pasado año.

La hermana de Carolina tuvo un caso dramático vivido en el Hospital San Pedro. Ella tenía un cáncer de mama que fue tratado, primero, con 16 sesiones de quimioterapia. Y después, los oncólogos acabaron estirpándole el pecho izquierdo. Pero el dolor persistía pese haberse operado. Así que volvió a urgencias. En un principio, los médicos pensaban que había sufrido un pequeño ictus pero, tras hacerse pruebas, los neurólogos descartaron esto y la volvieron a remitir a oncología. Los informes de neurología desaparecieron del hospital, según Carolina.

La paciente fue atendida por su oncóloga, quien le diagnóstico un nuevo cáncer derivado del anterior. Pero no les facilitó información concreta de las causas. Califican el diagnóstico como "raro y oscuro". Lo único que saben es que ahora la hermana de Carolina es una enferma terminal.