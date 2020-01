Este es Shakeel, el pintor de Murcia que destrozó el Picasso de 20 millones: ¿un artista que busca fama?

El adolescente que era capaz de pasarse las horas muertas recluido en su habitación y en el jardín de su casa de El Mirador buscando la inspiración necesaria para pintar o diseñar alguna escultura, ahora permanece en prisión por haber atacado supuestamente aquello que más amaba: el arte. “Esta situación es muy dura”, resume con un nudo en la garganta la hermana de Shakeel Ryan Massey, el joven, de 20 años, que permanece en prisión desde que en diciembre fue detenido por la policía inglesa después de atacar supuestamente el cuadro Busto de una mujer, una obra de Picasso que estaba expuesta en el Museo Nacional Británico de Arte Moderno (Tate Modern Gallery de Londres), valorada en 20 millones de libras.

“Todos estamos muy tocados”, insiste durante la entrevista que concede a EL ESPAÑOL. La joven explica que su familia está viviendo una auténtica pesadilla judicial cuyo protagonista es Shakeel: ese universitario al que cariñosamente llamaban Enano por su poderío físico y que este curso se había matriculado en el primer año del Grado en Fundamentos de Arquitectura que imparte la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). “Mi hermano no sabía si estudiar Arquitectura o Bellas Artes y decidió probar esa carrera a ver si le gustaba, en casa no nos sorprendió esa decisión porque desde tercero de la ESO empezó a desarrollar un gran interés por el arte”.

Shakeel comenzó a expresarse artísticamente con los grafitis y cuando acabó Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el instituto Mar Menor tuvo claro que quería matricularse en el IES Ruiz de Alda de San Javier porque era el único centro de esta zona del litoral murciano que impartía Bachillerato de Artes Plásticas y Visuales. En el aula, este adolescente experimentó con dibujos en formato cómic mientras desarrollaba sus cualidades artísticas y una concepción muy personal sobre el arte en las diversas clases que recibía sobre fotografía, técnicas pictóricas y audiovisuales…

La hermana de Shakeel, sentada en el paseo marítimo, prefiere preservar su anonimato. Badía

- Hay una foto en la que aparece su hermano, con rictus serio, mientras sujeta un trozo de lienzo en el que hay dibujado un pene. ¿Por qué se fotografió Shakeel de esta manera?

- No conozco el significado de esa foto y si quería reivindicar algo.

- ¿Podría explicarme qué concepción tiene su hermano sobre el arte?

- Cuando quiere hacer algo mezcla un poquito de todo tanto a nivel audiovisual como pictórico. En la pintura él se decanta por la abstracción y en la escultura hace diseños con objetos. Por ejemplo, si le llamaba la atención un mueble viejo que veía por la calle, lo cogía y se lo llevaba a casa para pintarlo y tratar de cambiar su forma. Es muy atrevido a la hora de mezclar estilos: Shakeel es alguien fuera de lo común.

Esta joven para demostrar las cualidades artísticas de su hermano aporta a este diario tres fotografías sobre obras firmadas por Shakeel. La primera se llama Bárrica, para recrear un bodegón usa grabados, acrílico, óleo y pastel sobre papel. La segunda, Dafne, es de estilo cubista y en ella recurre al óleo y pastel sobre papel, con el objetivo de combinar una postura clásica con trazos y proporciones propios de una Venus. La tercera carece de título, se trata de un grabado de estética surrealista, creado con linóleo sobre papel, donde muestra el proceso de enfocar una mente dispersa.

Estas obras jamás han sido expuestas más allá de las paredes de la casa de campo de la pedanía sanjaviereña de El Mirador, donde reside la familia de Shakeel desde que hace más de 15 años se instalaron allí tras marcharse de Gran Bretaña. La habitación de este universitario de ascendencia india y británica es su sala de exposiciones particular: hay cuadros y esculturas realizadas reciclando diversos materiales. “Mi hermano es un adolescente que no entra en el estereotipo de los chicos de su edad: no es materialista, escribe poesía y canciones, no es activo en redes sociales, prefiere una barbacoa.

Sus referentes

Tanto en sus años en el instituto como al inicio de la universidad, Shakeel siempre ha mostrado inquietudes culturales y predilección por referentes artísticos que difieren de los gustos comerciales mayoritariamente extendidos entre la gente de su generación. “Es una persona muy autodidacta”. Podía pasar de escuchar canciones del rapero británico Stormzy a buscar temas de grupos clásicos de jazz o rock, como Led Zeppelin, mientras se documentaba sobre la vida y obra de Jean-Michel Basquiat: el artista estadounidense que colaboró profesionalmente con Andy Warhol, cuya fulgurante carrera acabó a los 27 años a causa de una sobredosis, y que batió un récord en 2017, cuando su obra Untitled fue subastada en la casa Sotheby's de Nueva York por la friolera de 99,3 millones de euros.

Cuadro elaborado por Shakeel en que recurre al surrealismo.

Shakeel jamás había causado ningún problema grave en casa: nunca había repetido curso ni había sido expedientado en el instituto y carece de antecedentes. Sin embargo, el 28 de diciembre se estrenó a lo grande porque medios británicos, norteamericanos, asiáticos y españoles, entre otros, se hicieron eco de su detención por atacar supuestamente un cuadro de Picasso en el Museo Nacional Británico de Arte Moderno (Tate Modern Gallery de Londres). Su hermana defiende que esos hechos de los que le acusan no le definen como persona: “Es un chico que se preocupa por la gente de su alrededor, es muy tranquilo, pacífico y cariñoso”. Valga como ejemplo de ello que tras la muerte de su hermano decidió tatuarse su fecha de nacimiento como homenaje póstumo.

El viaje familiar a Londres

“De mi hermano se ha dicho que es un paleto murciano, pero en realidad es todo lo contrario porque tiene una gran cultura general y bastante conocimiento sobre historia, arte, música, películas y cine”, tal y como resalta esta estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas, que prefiere no desvelar su nombre por la presión mediática que ha sufrido la familia a raíz del arresto de Shakeel por perpetrar presuntamente un acto vandálico contra una obra de Picasso.

Esta joven, de 26 años, explica que en diciembre voló a la ciudad londinense junto a su hermano y su madre para pasar la Navidad con su padre. “Era un viaje familiar”. Todo iba como la seda hasta que el sábado, 28 de diciembre, Shakeel les dijo a sus padres que se iba a visitar el Tate Modern Gallery de Londres. “Se marchó solo a ver el museo y dijo que luego nos veíamos”. Horas después recibieron una llamada de Scotland Yard: Shakeel había sido arrestado tras atentar supuestamente contra el cuadro ‘Busto de una mujer’, del pintor malagueño Pablo Picasso, que está valorado en 20 millones de libras y que estaba expuesto en la citada galería. “Nos llamaron por la tarde para informarnos de que estaba detenido, nuestra primera reacción fue quedamos en shock: nadie sabía lo que había pasado”.

Fachada de la Tate Modern Gallery de Londres (Museo Nacional Británico de Arte Moderno).

- Su hermano permanece detenido desde el 28 de diciembre: ¿Me podría decir cuáles fueron los motivos por los que Shakeel supuestamente atentó contra esa obra de arte?

- Yo no puedo dar una explicación. No sé cuál es el motivo. El único que lo sabe es él. Nadie lo sabe. Es una cosa que no había hablado con nadie. Esto fue un acto que nadie se esperaba. He hablado con sus amigos de San Javier y ellos tampoco sabían nada de lo que iba a suceder.

- ¿Su hermano sentía animadversión hacia el pintor malagueño Pablo Picasso?

- No. Yo también le he intentado dar muchas vueltas en mi cabeza para intentar conseguir entenderlo o buscar un significado a lo que ha hecho, al cuadro al que se lo ha hecho, el momento en el que lo hizo... Nadie sabe por qué ha sido Picasso.

- ¿Shakeel tenía algún problema con el Tate Modern Gallery de Londres?

-Cuando viajaba a Londres era habitual que visitase alguna galería de arte, algún museo, y nunca hizo nada. A lo largo de los años yo he ido con mi hermano al Tate Modern, al Museo Nacional de Historia o al de Ciencias: jamás dijo ni hizo nada fuera de lo normal.

'Barrica' representa dilemas comunes recurrentes reflexionados con whisky, según el autor. CEDIDA

- ¿Su hermano ha expuesto alguna vez sus obras?

- No.

- ¿Durante sus estudios de Bachiller de Artes Plásticas y Visuales Shakeel le manifestó su intención de realizar algún acto reivindicativo para darse a conocer como artista?

- Nunca.

- ¿Han podido hablar con su hermano sobre los hechos por los que le han arrestado?

- No hemos podido verle desde que fue detenido. Solo hemos hablado con él un par de veces por teléfono, pero no ha hablado de lo ocurrido.

- Su hermano suma dos semanas en prisión. ¿Cómo lleva un trance así un chico de 20 años?

- Dentro de lo que cabe, está bien entre comillas, supongo que como cualquier persona que está en la cárcel.

- ¿Cómo están viviendo esta situación en casa?

- Mis padres están muy preocupados por las consecuencias que esto puede tener.

- ¿El abogado de su hermano les ha informado del castigo al que se enfrenta?

- No tengo ni idea de las posibles consecuencias. Le puede caer una pena de prisión o una sanción. Como cualquier familia no podríamos afrontar la multa.

- ¿Cuál será la postura de la familia en este asunto?

- Toda la familia apoya a mi hermano. Siempre hemos estado muy unidos y vamos a tratar de ayudarle para que salga de prisión.

'Dafne' es una obra sin terminar que combina una postura clásica con trozos y proporciones propios de la Venus. CEDIDA



De momento, Shakeel ha negado los cargos de los que se le acusan en su primera comparecencia en los juzgados de Camberwell Green. El próximo 30 de enero volverá a ser puesto a disposición judicial asistido por un abogado londinense que ha contratado la familia. Los precedentes no son demasiado esperanzadores porque la última vez que se produjo un acto vandálico en la Tate Modern Gallery de Londres, en 2012, el asunto se saldó con una condena de dos años de prisión para el artista polaco Vladimir Umanets. Esa fue la pena que asumió por desfigurar la obra Black on Maroon, de Mark Rothko.

-Los medios británicos no tienen una postura clara sobre los daños que ha sufrido el cuadro Busto de una mujer de Picasso: unos aseguran que presenta desgarros y otros que ha sido desfigurado. ¿Usted conoce el alcance de los supuestos perjuicios que ha sufrido la obra?

-El museo no ha comentado cómo está el cuadro. No se sabe si el lienzo está rasgado.

“No hay necesidad de recurrir al insulto”

En lo que coinciden todos los tabloides ingleses es en el relato de los hechos: Shakeel llegó como un visitante más al Museo Nacional Británico de Arte Moderno y posteriormente fue detenido por la Policía Metropolitana de Londres por atacar supuestamente el preciado retrato Busto de una mujer, que Picasso pintó en París, en 1944, durante la ocupación nazi. El malagueño recurrió a un estilo semi-abstracto para inmortalizar a su amante: la fotógrafa Dora Maar. Hasta ahora ningún medio británico ni Scotland Yard han desvelado los motivos de semejante acto.

Nota que Shakeel difundió donde reivindica la autoría del supuesto acto vandálico contra la obra de Picasso.

En Instagram trascendió una imagen del cuadro tirado en el suelo y rodeado de cristales, así como una nota reivindicativa escrita por este joven afincado en la pedanía sanjaviereña de El Mirador: “Pensaréis que es impulsivo y de la nada, pero son más de tres años de planificación. Siento no haberme despedido de muchos de vosotros, los de mi pueblo, Salinas, Larios, Pablo Pulpo... La mitad me hubierais asesinado. No creo que llegue a ser uno de los mejores de nuestros tiempos, pero sí el más prolífico y espero volver en un par de años, habiendo conseguido todo lo que creíais que era capaz de conseguir y más". Esta nota manuscrita a mano, empleando letras en mayúscula, está firmada por un alias con el que es conocido este universitario entre sus amigos de la mencionada pedanía: El Indiako del Mirador.

El texto incluye una posdata: "¡Viva Murcia y viva El Mirador!". Su hermana explica que tal referencia a la Región se debe a que a pesar de que el pasaporte de Shakeel es británico, este veinteañero se siente más identificado y vinculado emocionalmente con la Comunidad Autónoma porque se instaló en el litoral murciano cuando solo era un niño con cuatro añitos. “En las redes sociales han vertido opiniones muy duras, crueles y peyorativas sobre mi hermano: han dicho que lo fusilen o que lo condenen a muerte. Entiendo que todo el mundo tiene una opinión sobre lo sucedido, pero hay formas y formas de expresarlo: creo que se puede elaborar un comentario con una argumentación sin necesidad de recurrir al insulto”. La familia pide respeto y que se respete la presunción de inocencia del joven artista.