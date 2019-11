El día de suerte de Price: gana los Euromillones el día que le comunican que ha superado un cáncer

A Lynne Price le ha tocado por partida doble la lotería. A esta mujer británica de 55 años -que vive al sur de Gales-, su oncólogo le daba una gran noticia este martes: había superado un cáncer de mama que padecía desde 2015. Y tan sólo diez minutos después, su marido, David Price, llegaba a casa exultante. Habían ganado un millón de libras (1.116.000 euros) con el Euromillones.

Price, madre de tres hijos, acababa de leer una carta de su médico donde le explicaba el resultado de las pruebas de octubre, cuando llegó su esposo, quien volvía de comprobar el ganador de la lotería. El encuentro fue maravillo. Ella le dijo que el cáncer había desaparecido. Él, que eran millonarios.

"Fui a casa para contarle a Lynne, pero ella tenía su propia noticia. Esa carta, que decía que tenía todo bien, vale más que un millón para mí", afirma David a The Sun. Ella, aún asimilando que había superado su enfermedad quedó "en shock" cuando su esposo le contó la segunda buena nueva del día.

"Me quedé sin palabras. Me di un baño de dos horas para asimilar los sucedido", ha relatado la afortunada a The Telegraph. Ahora, la feliz pareja sólo piensa en cómo van a celebrar ambos acontecimientos. Para empezar, piensan irse de viaje para escapar de las elecciones generales del Reino Unido del 12 de diciembre y, también, celebrarán los 33 años que llevan casados.

El tercer premio 'millonario' en la familia

El año que viene David, que le encanta la escalda, cumplirá uno de sus sueños: viajar al Himalaya. No sabe aún si subirá al Everest o se quedará sólo en el campamento base. Pese a eso, podrá pagar el viaje de una vez sin tener que ahorrar.

La pareja, además, reveló que es la tercera vez que alguien de la familia gana la lotería, ya que son familiares de Ade Goodchild, un hombre de 58 años que se llevó el bote de Euromillones de 82 millones de euros en marzo. Años atrás, en los 90, Judith, hermana de David también ganó una fortuna.

"Todavía no me lo puedo creer. Hemos jugado a la lotería desde siempre. Pagas el ticket pero no esperas ganar un millón", opinó David en relación a la suerte de la familia.