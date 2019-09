Cientos de kilos de atún en mal estado, vendidos en Murcia al llegar a la costa tras la DANA

Las lluvias torrenciales que han devastado la Región de Murcia también han generado un peligroso filón para la venta ilegal de atún rojo que está llegando en proceso de descomposición a las costas de Cartagena, San Javier y San Pedro del Pinatar. La Cofradía de Pescadores de Cartagena ha confirmado a EL ESPAÑOL que ha informado al Jefe del Servicio de Pesca y al Seprona de la Guardia Civil de la presencia tanto de furtivos como de ciudadanos particulares que comercializan ejemplares de atún que previamente recogen en las playas de La Manga y de Cabo de Palos.

“Ese pescado puede provocar una alerta sanitaria porque está podrido”, alerta el patrón mayor de la cofradía cartagenera, Bartolomé Navarro. Todos los ejemplares, según confirman desde la citada cofradía, proceden de una granja de engorde que tiene el grupo Ricardo Fuentes, frente al litoral pinatarense, y que ha sufrido importantes daños a causa de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos).

El precio del kilo de atún rojo, a pie de lonja, suele oscilar de 14 a 15 euros, pero la Cofradía de Pescadores de Cartagena detalla que tanto los furtivos como los ciudadanos particulares que están recogiendo túnidos varados en las playas de La Manga y de Cabo de Palos los están vendiendo a 3 euros el kilo.

Peces muertos

“Llevan los atunes con hielo en los maleteros de los coches, se acercan a los entornos de los establecimientos comerciales y se los ofrecen a los viandantes”, ejemplifica el patrón mayor sobre el modus operandi de estos vendedores ilegales, que están tratando de hacer caja con los estragos del temporal a pesar de que ponen en riesgo la salud de sus compradores. Tales prácticas se están produciendo en Cartagena, San Pedro del Pinatar y San Javier. En este último municipio, fuentes de la Policía Local corroboran que “se tiene constancia de la venta ilegal”.

La Policía Local de San Javier ha interceptado un audio en el que se oferta atún muerto durante la DANA. Este diario ha tenido acceso a la grabación: “Berto, escucha, A. M. ha sacado un atún de 180 kilos y en estos momentos lo tiene ahí, si conoces a alguien que lo quiere dímelo. ¿Vale? Lo está troceando, 180 kilos de atún rojo. Si sabes de alguien, dímelo. Ciao”. El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Cartagena asegura que tienen constancia de que la venta ilegal también se está extendiendo a municipios algo más alejados del litoral marmenorense, como La Unión o las diputaciones cartageneras de El Llano y Los Belones.

Algunas playas se han cerrado para evitar que se siga realizando esta práctica

La Cofradía de Cartagena calcula que se han comercializado ilegalmente y sin pasar ningún tipo de control sanitario “entre 500 y 600 kilos” de atún rojo varado y en descomposición desde el viernes. El patrón mayor justifica esa cantidad de pescado vendido ilícitamente “porque en el mar nos estamos encontrado flotando pelotas de ochenta y noventa atunes muertos. Las instalaciones de Ricardo Fuentes han desaparecido y se estima que tenían 1.000 toneladas de atún, estamos hablando de que las pérdidas pueden ascender a 40 millones de euros”.

El ‘menudeo’ de atún se inició justo cuando empezaron a circular por las redes sociales vídeos y fotografías de gente acercándose a playas de La Manga y de Cabo de Palos, pertrechados de cuchillos, para descuartizar sobre la arena ejemplares de atún de 200 kilos de peso. De hecho, la Policía Local de Cartagena ha retirado ejemplares de la costa que estaban en el ‘chasis’: solo quedaba la cabeza y la cola.

Uno de los chasis que ha retirado la Policía Local de Cartagena

En los últimos tres días, solo en las playas de El Pedrucho y Banco Tabal de La Manga, según la Policía Local de San Javier, han aparecido más de un centenar de ejemplares varados: “Las patrullas han sido avisadas para que en caso de divisar algún atún muerto, nos pongamos en contacto con Ricardo Fuentes y con los servicios municipales para la retirada de los ejemplares muertos para su posterior gestión en empresas especializadas”. El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores también se ha tropezado con decenas de túnidos muertos: “Este domingo, en la playa de Levante de Cabo de Palos había treinta o cuarenta ejemplares varados, vi a un señor descuartizando uno con el cuchillo y le dije que ese pescado no estaba para comérselo, pero me gritó: ¡Y tú qué sabes!. No le dije nada más porque se puso un poco agresivo”.

La Cofradía de Pescadores de Cartagena recuerda a este diario que el atún rojo sigue controles muy estrictos de la Secretaría Marítima, tanto para su producción como para su pesca, cuya temporada se extiende del 15 de mayo al 15 de junio. “Esos ejemplares no son aptos para la venta ni para el consumo porque llevan días muertos”, alerta insistentemente el patrón mayor de los pescadores de la ciudad portuaria, Bartolomé Navarro.

Niveles altos de histamina

La Región de Murcia trata de recuperar la normalidad y las autoridades del Gobierno regional no quieren que a los destrozos que ha causado la DANA en calles, casas, comercios e infraestructuras, se sume ahora un problema añadido: una alerta sanitaria fruto de la venta ilícita o el consumo por parte de los vecinos de estos ejemplares de atún muerto.

Así han retirado el pescado en mal estado los operarios

Por ello, la Comunidad Autónoma ha emitido un comunicado dirigido a toda la población: “Salud advierte del riesgo sanitario de consumir atunes hallados en la costa a causa del temporal”. La nota de la Consejería de Salud pide que esos ejemplares “no se introduzcan en la cadena alimentaria”, porque no son aptos para el consumo debido a que “con toda probabilidad, presentan altos niveles de histamina y también pueden contener otros contaminantes”. El Ejecutivo autonómico y la Consejería piden colaboración ciudadana: “Las personas que encuentren estos u otros peces muertos, deben avisar a las autoridades para que procedan a su adecuada retirada y evitar otros posibles problemas de salud pública”.

Los ayuntamientos de San Javier y Cartagena también están adoptando medidas para atajar esta comercialización ilícita de atunes en mal estado y sus servicios municipales están retirando todos los ejemplares que se encuentran varados por las playas. Además, esos dos consistorios también han procedido al cierre de varias playas de La Manga para evitar el efecto llamada de nuevos furtivos interesados en hacer caja con particulares, pescaderías y establecimientos hosteleros de la Región.

Por su parte, el Grupo Ricardo Fuentes está trabajando intensamente en la localización y retirada de atunes muertos y ha informado de la situación a Capitanía Marítima, ayuntamientos y personal de emergencias, como Protección Civil, para coordinar actuaciones. “Tenemos constancia de que algunos de los ejemplares están siendo arrastrados por el viento de levante hasta las playas de Águilas, al límite con Andalucía”, alerta con preocupación el patrón mayor de los pescadores cartageneros.