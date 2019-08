El polémico 'pisito' de 90 metros sin luz natural que estrenará Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León

En el imponente y moderno edificio que alberga las Cortes de Castilla y León se esconde una estancia de la que pocos han oído hablar y, menos aún, han llegado a ver. Aunque lleva más de diez años ahí, algunos sabían de su existencia pero nunca había trascendido nada más. Hasta que este jueves una polémica que ha nacido en el terreno de la política local ha dado salto a lo nacional.

Aunque se venía rumoreando por los pasillos del Parlamento desde hace aproximadamente un mes, esta semana se ha conocido que el presidente de las Cortes de la comunidad autónoma, Luis Fuentes, planea empezar a usar un apartamento que hay en el edificio. El político, de Ciudadanos, abre así una puerta por la que no se había cruzado antes.

Si bien el apartamento se encuentra en el lugar desde que se construyó el edificio que alberga las Cortes, inauguradas en 2007, ninguno de los anteriores presidentes lo había usado antes, aunque en este caso, Fuentes es el primero en no residir de manera habitual en Valladolid. Esto ha provocado numerosas críticas entre los demás partidos políticos, que consideran que está haciendo uso de un privilegio. A ello hay que añadir que pocos saben realmente cómo es, lo que hace que corran las especulaciones.

Reconstrucción del apartamento según los testimonios. E.E.

Residente habitual en Salamanca, aproximadamente a una hora de viaje en coche de Valladolid, Fuentes tenía un piso alquilado en el barrio de Parquesol, un vecindario contiguo al Parlamento. A pesar de que cobra un salario anual de 73.211,28 euros y tiene una partida mensual de 1.800 euros, Fuentes ha decidido prescindir de esa vivienda y utilizar la que tiene el edificio.

Desde su partido se han defendido de la polémica explicando que lo usará de manera puntual, cuando la agenda no le permita regresar a Salamanca y que, a fin de cuentas, se trata de un apartamento que ha sido creado para eso mismo. “Está diseñado para los presidentes que no son de Valladolid”, agrumentaba el propio Fuentes en una entrevista con El Norte de Castilla.

Así es el misterioso apartamento

Con su nombramiento como presidente de las Cortes, Fuentes rompe una racha que desde 1991 había estado en manos del Partido Popular. Sin embargo, ninguno de sus antecesores había usado antes ese apartamento y el secretismo en torno a él es mayúsculo. No aparece en la maqueta de las Cortes y está prohibido sacar fotografías porque pertenece a una zona de seguridad especial.

Reconstrucción del apartamento según los testimonios. E.E.

Ubicado en la planta número dos del edificio, el apartamento se encuentra justo encima del despacho de Presidencia, en un área que está reservado al completo para Fuentes y su equipo. Para acceder a esa zona hay que utilizar un ascensor que necesita una llave especial de seguridad.

Fuentes que sí han estado en el apartamento han trasladado a EL ESPAÑOL que tiene una superficie aproximada de 90 metros cuadrados y está formado por cuatro departamentos. El principal es una especie de hall o salón que alberga un sofá, una mesa de salón y otra más grande a formato de comedor con cuatro sillas. Desde esa estancia se puede llegar a las otras tres, cada una independiente, que son la cocina, un baño y una habitación. Curiosamente, el apartamento no tiene luz natural.

Este apartamento fue incluido en el proyecto de renovación de la sede de las Cortes, decisión que fue tomada en 2001. Entonces, se convocó un concurso de ideas que acabó ganando el arquitecto Ramón Fernández-Alonso. Entre los proyectos de este arquitecto destacan la Ópera de Busan, en Corea del Sur, el Centro Internacional de Convenciones de Madrid o la ampliación del Parque de las Ciencias de Granada.

En la planta baja del edificio de las Cortes se encuentra la faceta más pública, como la cafetería y la sala de conferencias, mientras que en el cubículo de hormigón está el hemiciclo. El resto del edificio está colmado de despachos y salas de reuniones iluminadas por luz cenital y patios internos.

Críticas de los socialistas

“Para eso está, no sirve para otra cosa. Si no, habrá que demolerlo”, se defendía Fuentes en declaraciones a El Norte de Castilla. Si bien es cierto que sí, se ha creado para eso, el hecho de que nadie lo haya hecho ha situado a Fuentes en un brete y en el centro de la polémica. Esto ha dado alas a la oposición socialista a cargar contra él.

Maqueta del proyecto de las Cortes, donde está el piso. Ramón Fernández-Alonso

El más crítico con esta situación ha sido el socialista Óscar Puente, alcalde de Valladolid. “Esto tiene poco que ver con la transparencia y la regeneración que predican”, ha asegurado Puente en declaraciones a este diario. “Más allá del pleno y de la junta de portavoces y algún acto protocolario, no sabemos a qué se dedica y que disponga una vivienda en el mismo lugar en el que trabaja es como si estuviera ahí a todas horas”, ha añadido.

“Creo que es una injusticia que se esté todo el día con los sueldos de Carmena, Colau o el que está ahora en Madrid, Almeida, cuando son gente que hace más horas que un sereno”, ha comentado. “Hay muchos cargos que pasan desapercibidos y que viven como marqueses… Creo que este hombre ha cometido un error y ha conseguido que el foco se ponga en este debate”, ha añadido.

Sin embargo, desde Ciudadanos alegan que no se trata de ningún lujo sino de un uso puntual cuando la agenda lo exija. Además comentan que Fuentes no tiene previsto renunciar a las dietas de transporte, por tener que ir y venir de Salamanca, porque no ha trasladado su residencia ahí, sino que, insisten, lo usará de manera puntual.