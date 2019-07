El teniente alcalde del PP pillado con las manos en la marihuana: 265 plantas en su casa

Manuel Palma había vivido, desde la infancia, muy ligado a la política. El joven pertenecía a la agrupación popular del municipio de El Valle, situado al sur de Granada. Desde las últimas elecciones, había ejercido como edil de Personal, Juventud, Deportes y Voluntariado en dicho consistorio y, además, era teniente de alcalde. A principios de esta semana, los agentes de la Policía le incautaron un total de 265 plantas de marihuana.

Las investigaciones comenzaron sus pesquisas hace más de dos meses, cuando hubo conocimiento por parte de las autoridades de que había una vivienda que estaba siendo utilizada para el cultivo de este tipo de plantas. A partir de ese momento, la brigada de Estupefacientes de Motril comenzó a vigilar la casa donde Manu supuestamente cultivaba la marihuana, situada en el municipio colindante de Padul. Día y noche.

Manu se presentó a la alcaldía de El Valle

Manu, como así le conocen sus compañeros y amigos, había empezado en política muy pronto. En el año 2008 comenzó su recorrido en las filas del Partido Popular de su pueblo, Restábal. Allí defendía los colores, trabajaba para comprender las quejas de sus vecinos y se desvivía por cada uno de ellos. Tras las elecciones de 2015, consiguió llegar al poder y se convirtió en el titular de la agrupación popular. Por fin había alcanzado su sueño. Aunque Manu, con un futuro prometedor en la política y consciente de sus capacidades, sabía que podía llegar más lejos. Por ello, en mayo del 2019, se presentó a la alcaldía de El Valle por el Partido Popular. Lo cierto es que las cosas no salieron como a él le hubieran gustado y se convirtió en edil de Personal, Juventud, Deportes y Voluntariado.

Manu Palma se presentó a la alcaldía por el PP.

Pero no solo la política llenaba la vida de Manu. El joven trabajaba en la administración de una empresa de la localidad y era un aficionado a la bicicleta y la música. Sobre todo le gustaba Camela. Le encantaba salir de fiesta, pasar la noche en los mejores locales de moda de Granada y disfrutar de la compañía de su novia, con la que había empezado una relación hace más de cinco años. Manu tenía claro su futuro como político y se presentó a las elecciones con las ideas claras: "Lo que quiero es luchar por nuestro valle, para que crezca y avance. Ahora es el momento".

Había conectado el piso con el alumbrado público

Como publica ABC, las investigaciones comenzaron hace dos meses y medio, cuando hubo conocimiento por parte de las autoridades de que había una vivienda que estaba siendo utilizada para el cultivo de marihuana. Concretamente, los agentes de la brigada de Estupefacientes de Motril centraron sus indagaciones en una casa del municipio de Padul. Fue entonces cuando comenzaron las vigilancias.

En la vivienda de Padul hallaron dos habitaciones adaptadas para el cultivo de la marihuana que poseían zonas aclimatadas y cerradas herméticamente donde tenían pinchada la luz. En este lugar se produjo la incautación de las plantas además de herramientas y material destinadas a esta plantación de interior. También contaba con un sistema de ventilación y extracción de aire, además de otro destinado al riego para acelerar su crecimiento. Con todo, el piso donde se cultivaba la 'maría' no es de la propiedad del teniente de alcalde ni tampoco residía en su interior, según publica el citado diario.

En esta operación se ha descubierto que los dos investigados, el edil y un conocido suyo, habían conectado presuntamente el piso con el alumbrado público para que no pasara por el contador y, por ello, también se le imputan cargos de defraudación en el suministro eléctrico. La causa está siendo instruida por el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital granadina.

La secretaría de Política Municipal ha pedido su destitución

Como publica Granada Digital, la secretaria de Política Municipal, Olga Manzano, ha afirmado que el presidente del PP no puede esconderse, como hace habitualmente ante los escándalos, debe dar la cara y actuar de manera contundente. "No hay otro camino que la destitución inmediata de su concejal y pedir disculpas a la ciudadanía por la elección de representantes públicos que precisamente no han demostrado ser los mejores ejemplos para la sociedad", ha aseverado.

"Sebastián Pérez ha demostrado tener un ojo clínico para rodearse de representantes públicos ejemplares", ha ironizado la socialista, que ha recordado las "amistades peligrosas" de Sebastián Pérez, en alusión al presidente de la Asociación de Vecinos de La Paz, detenido hace apenas un mes por asuntos similares y con quien Sebastián Pérez ha sido fotografiado.

Como publica el citado medio, Olga Manzano ha destacado el hecho que el edil investigado ostente, entre otras, la concejalía de Juventud en el Ayuntamiento de El Valle. "Es evidente que no puede seguir al frente de sus responsabilidades públicas una persona que debería dar ejemplo con sus principios cívicos", ha aseverado. Manzano se ha referido además al alcalde de El Valle, de la agrupación de electores de Vecinos por el Valle, para instarle a que aclare si está dispuesto a seguir abrazándose en un pacto contra natura con el PP, pese a la gravedad de los hechos destapados.