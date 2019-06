Jorge, el taxista de Vigo denunciado por llevar falda al impedirle vestir pantalones cortos

Un taxista de Vigo, atacado de calor, ha decidido acudir al trabajo en falda ya que la normativa municipal no le permite venir en pantalón corto. Las temperaturas superiores a los 30 grados han hecho que el hombre haya optado por llevar una prenda de color blanco que no ha pasado nada desapercibida. De hecho, la Cooperativa de Taxis de Vigo ha denunciado al chófer a la Policía Local por no cumplir las normas.

Galicia no es Escocia

Los hechos ocurrieron este sábado y según ha informado La Voz de Galicia, el presidente de la cooperativa, Manuel Choren, ha expresado que "hemos dado parte a la Policía Local por incumplimiento de la normativa" ya que desde el gremio consideran que hay que ir bien vestidos y que el uso de faldas no está normalizado entre los hombres. Desde la asociación han indicado que Galicia no es Escocia, donde este tipo de prendas no están tan mal vistas. Fuentes de la directiva de la cooperativa han añadido que "vestir con falda en este caso no le hace ningún bien al sector del taxi".

Ni chanchas ni tirantes

Según la ordenanza de taxis de Vigo obligan al conductor a vestir con decoro, lo que excluye los pantalones cortos, las camisetas interiores y las chanclas.

Roberto Costas, de Elite Taxis, ha indicado que la ordenanza de la ciudad viguesa no prohíbe usar falda y que el conductor que la utiliza lo hace "por estar fresco y por comodidad". Costas ha sugerido que se vuelva a autorizar el pantalón corto, pero elegante. El protagonista de toda esta problemática no ha querido hacer declaraciones ya que asegura no quiere ser el centro de atención, sino estar cómodo.